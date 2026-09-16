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Nejvděčnější filmová čtyřka letoška? Margaret Qualley střídá partnery v traileru Love of Your Life

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Jedenatřicetiletá Margaret Qualley má v posledních letech příkladně napilno. Dcera Andie MacDowell se po seriálu Služka, Tarantinově Tenkrát v Hollywoodu nebo hororové Substanci vrhá z jedné výrazné role do druhé a letos už stihla přidat také postapo Vzhlížet ke hvězdám od Ridleyho Scotta, které navzdory hvězdnému obsazení v kinech výrazně propadlo. Následuje tedy romantická otočka a žánrově rozlítaná herečka v prvním traileru filmu Love of Your Life hledá po tragické ztrátě cestu zpět k lásce – zda uspěje, se na Prime Video dozvíte od 14. října.
Nejvděčnější filmová čtyřka letoška? Margaret Qualley střídá partnery v traileru Love of Your Life

Nejvděčnější filmová čtyřka letoška? Margaret Qualley střídá partnery v traileru Love of Your Life

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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