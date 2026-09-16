Nejvděčnější filmová čtyřka letoška? Margaret Qualley střídá partnery v traileru Love of Your Life

Qualley hraje zdravotní sestru Mayu, jejíž manžel Charlie (Gabriel Basso) zemře za okolností, po nichž se rozhodne hodit dosavadní život v Bostonu za hlavu. Odloží telefon, sbalí dvě zavazadla a vydá se do Evropy, kde začne žít jako digitální nomádka. V Portugalsku potká Felixe (Aaron Pierre), který v ní znovu probudí schopnost intimity a připomene jí, že předchozí láska nemusí být zároveň tou poslední. Do jejího života ale zasahuje také nejlepší kamarád Jason (Patrick Schwarzenegger) a především minulost, před níž Maya uprchla. Film tak staví na poněkud bláznivém milostném trojúhelníku, v němž hrdinka nependluje pouze mezi třemi muži, ale také mezi různými polohami toho, co pro ni láska vlastně znamená.
Za kameru se postavila Rachel Morrison, která má za sebou pozoruhodnější cestu, než by člověk od režisérky romantického filmu čekal. Za práci na filmu Mudbound obdržela jako první žena v historii nominaci na Oscara za nejlepší kameru a v témže roce se stala první ženou, která snímala marvelovský film, když pracovala na Black Pantherovi. S jeho režisérem Ryanem Cooglerem už předtím natočila Fruitvale Station a naposledy snímala životopisné drama Seberg s Kristen Stewart. K režii se dostala přes seriály The Morning Show, American Crime Story a Mandalorian a celovečerně debutovala boxerským dramatem The Fire Inside. Love of Your Life tak představuje její druhý film. Scénář napsala Julia Cox (Nyad) a mezi producenty najdeme také Ryana Goslinga.
Maya přitom v traileru nepřebíhá jen mezi Felixem a vzpomínkami na Charlieho. Do příběhu vstupuje také její nejlepší přítel Jason v podání Patricka Schwarzeneggera a postupně se ukazuje, že její útěk nezanechal následky pouze na ní samotné. „Nevíš, jestli ses rozhodla správně,“ upozorňuje ji Charlieho matka v podání Catherine Keener. Právě odtud se odvíjí hlavní motiv filmu: nejde pouze o nalezení dalšího partnera, ale o schopnost znovu přijmout vlastní život poté, co ztratil dosavadní pevný tvar. Basso je známý především z Nočního agenta, Pierre z Rebel Ridge a aktuálních Lanterns. Mladý Schwarzenegger v posledních letech zaujal mimo jiné v Gen V a Bílém lotosu, i když dle svých slov musí stále obtížně přesvědčovat, že na to herecky má.
Love of Your Life má světovou premiéru na festivalu v Torontu 13. září, do vybraných kin zamíří 7. října a celosvětově bude na Prime Video dostupný od 14. října. Tvůrci jej označují za romantický příběh o transformační lásce a lidském spojení, přičemž trailer zaručuje evropské putování, několik milostných vzplanutí a především emoce vyplývající z luštění velké neznámé, tedy zda skutečně existuje jediná „láska vašeho života“.
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Zdroje: People, Amazon Prime