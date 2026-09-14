Nejúspěšnější akční série Netflixu se vrací v ještě větší parádě: Legendární Agent 007 si zahraje po boku Hemswortha

Když Netflix v roce 2020 spojil velkolepou akční jízdu a
Chrise Hemswortha v hlavní roli, vzniklo Vyproštění, které bylo od začátku sázkou na jistotu. Film se nakonec stal obřím hitem. Hemsworth v roli australského žoldáka Tylera Rakea přitáhl za první čtyři týdny k obrazovkám 99 milionů domácností, a když o tři roky později dorazilo Vyproštění 2, na úspěch svého předchůdce bez problémů navázalo.
Pokračování nasbíralo za dva měsíce 129,3 milionu zhlédnutí a jako první filmová série v historii platformy dostalo oba své díly současně do žebříčku deseti nejúspěšnějších filmů.
Foto: Netflix James Bond a Tyler Rake: parťáci nebo protivníci?
Třetí Vyproštění už není pouze ve fázi plánování. Film se v současnosti natáčí v Austrálii a Netflix do něj ulovil hodně zajímavou posilu. K obsazení se připojuje člověk, kterého si většina diváků stále spojuje především s rolí Jamese Bonda. Tentokrát ale žádného agenta 007 nečekejte. Třiasedmdesátiletý Pierce Brosnan si zahraje novou postavu, jejíž identita je zatím držena pod pokličkou.
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Na palubu se vrací samozřejmě Chris Hemsworth jako Tyler Rake a s ním i
Golshifteh Farahani v roli Nik Khan a Idris Elba jako tajemný Alcott. Nově se pak ve filmu objeví také Don Lee, Joe Taslim, Chi Lewis-Parry nebo Siena Agudong. Ani u nich zatím není známo, na čí straně budou stát. Foto: SkyShowtime Akce, akce a zase akce...
O samotném příběhu třetího dílu se toho zatím příliš neví. Jisté je, že Tyler Rake se po událostech předchozích filmů vydá do akce a opět ho čeká další nebezpečná mise. Fanoušci už pochopitelně spekulují, co by je mohlo čekat.
V aktuálních diskusích na
Redditu se opakuje hlavně jedno přání – aby třetí díl dokázal spojit velkolepou akci druhého filmu se silnými emocemi prvního. Někteří diváci dokonce tvrdí, že právě příběh a Tylerův osobní vývoj budou rozhodovat o tom, jestli se z trojky stane nejlepší díl série.
Režie se opět ujal
Sam Hargrave, který natočil oba předchozí díly. Za kameru se postaví Fraser Taggart, který má na svém kontě třeba Mission: Impossible - Poslední zúčtování. Scénář napsal David Weil (seriál Invaze a Citadel) ve spolupráci s Joem Russo, který má s Vyproštěním už předchozí zkušenost. Foto: Netflix Vyproštění buduje celé universum
Netflix přitom s Vyproštěním očividně nepočítá pouze jako s jednou filmovou sérií. Připravuje se také zatím nepojmenovaný osmidílný seriál s
Omarem Sy, který se vydá do úplně jiné části světa. Sy v něm ztvární žoldáka, jenž dostane za úkol zachránit rukojmí v Libyi, přičemž se ocitne mezi válčícími frakcemi a nájemnými zabijáky. Seriál vede jako showrunner Glen Mazzara ( Živí mrtví), a vedle Syho se objeví také Boyd Holbrook, Natalie Dormer, May Calamawy, Ed Speleers nebo Waleed Zuaiter.
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Netflix chce prostřednictvím dalších postav prozkoumat svět Vyproštění z různých koutů planety. A podobným směrem se vydává také připravovaný jihokorejský film Tygo s Donem Leem, Lee Jin-ukem a Lisou z BLACKPINK. Don Lee si v něm zahraje žoldáka, který se po nepovedené misi vydává na cestu za pomstou korejskému podsvětí. Zároveň se objeví také ve Vyproštění 3, na jehož premiéru si budeme muset ještě počkat zřejmě do příštího roku. Konkrétní datum zatím Netflix oficiálně neoznámil.
Zdroje: DigitalSpy, Reddit, About Netflix