Nejsympatičtější sprosťák pod sluncem. Přísahám, že za to nemůžu je na streamu

Většina lidí si Touretteův syndrom spojuje jen s nekontrolovaným vykřikováním vulgarit, ve skutečnosti ale přináší řadu dalších potíží, kterým okolí často nerozumí. Právě o životě s touto nemocí vypráví oceňovaný britský film Přísahám, že za to nemůžu (I Swear), který k vážnému tématu přistupuje s citem, a přesto u něj budete smát. Teď si ho můžete pustit na DAFilms.
Film sleduje osud Johna Davidsona, skutečného muže s Tourettovým syndromem, který se už léta věnuje osvětě a pomáhá dalším lidem s touto nemocí projevující se tělesnými a hlasovými tiky. Příběh začíná v dětství, kdy se tiky a slovní výpady objevily poprvé a John narážel na šikanu i nepochopení ve škole, a pokračuje do dospělosti, kdy mu nepomáhají ani léky a běžný život mu zůstává uzavřený. Zlom přinese setkání s Dottie, matkou jeho kamaráda, díky níž se na svou nemoc začne dívat jinak. John si postupně skládá život dohromady a najde si práci, osud ho ale zkouší dál.
Přísahám, že za to nemůžu
je přesně tím stylem divácky vděčného filmu, který sice pojednává o neveselém tématu a hlavnímu hrdinovi se zde často dějí dramatické situace, i přesto je však vyprávěn tak citlivým, hřejivým a často pohodovým způsobem, že u něj budete mít úsměv od ucha k uchu. Tvůrci zde skvěle pracují s kontrastem, kdy okolo hrdinovy nemoci vystaví několik zábavných a skvěle fungujících scén, u nichž se divák skvěle baví, ale zároveň je mu Davidsona patřičně líto.
Jako osvěta o syndromu, o němž toho mnoho lidí stále ví až příliš málo, funguje snímek skvěle, své poselství navíc prodává správně vtipným a divácky hřejivým způsobem, díky čemuž si počin drží po celou dobu dojímavou feel-good atmosféru. Přísahám, že za to nemůžu je správně líbivý, má však tvůrčí srdíčko na tom správném místě a i přes místy až velkou podbízivost si pořád drží patřičný nadhled. Robert Aramayo (Pán prstenů: Prsteny moci) se navíc do Davidsona převtělil dokonale a v každém detailu i pohybu působí naprosto přirozeně, aniž by přehnaně tlačil na pilu.
Není divu, že si film získal divácká srdce po celém světě, ve Velké Británii se stal hitem a Aramyo si dokonce došel pro prestižní cenu BAFTA pro nejlepšího herce, kde tak cenu překvapivě vyfoukl Michaelovi B. Jordanovi a Timothéemu Chalametovi. Jedná se zkrátka o snímek, který svým tématem a líbivostí musí pobavit snad úplně každého. Vy se o tom můžete nyní přesvědčit na platformě DAFilms.
Zdroj: Kinobox, DAFilms