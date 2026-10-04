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Nejsympatičtější sprosťák pod sluncem. Přísahám, že za to nemůžu je na streamu

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Dennívýzva
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Většina lidí si Touretteův syndrom spojuje jen s nekontrolovaným vykřikováním vulgarit, ve skutečnosti ale přináší řadu dalších potíží, kterým okolí často nerozumí. Právě o životě s touto nemocí vypráví oceňovaný britský film Přísahám, že za to nemůžu (I Swear), který k vážnému tématu přistupuje s citem, a přesto u něj budete smát. Teď si ho můžete pustit na DAFilms.
Nejsympatičtější sprosťák pod sluncem. Přísahám, že za to nemůžu je na streamu

Nejsympatičtější sprosťák pod sluncem. Přísahám, že za to nemůžu je na streamu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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