Nejstarší zastupitelce na Vysočině je 85 let, průměrný věk se po volbách zvýšil

Nejstarší zastupitelce na Vysočině je 85 let, průměrný věk se po volbách zvýšilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejstarší zastupitelce na Vysočině je 85 let, průměrný věk se po volbách zvýšilZdroj: Jan Luxík
Článek byl publikován 12.10.2026 08:47
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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