Nejstarší „odpad“ v Česku má 530 milionů let. Trilobity z černé skládky v Brně prozrazuje minerální složení tamních vápenců

Organizátoři je okamžitě prohlásili za vůbec nejstarší „odpad“, jaký kdy v rámci celostátního úklidu někdo vyhrabal. Plastové lahve, pneumatiky, vysloužilé televize, to všechno dobrovolníci z nelegálních skládek tahají pravidelně. Jenže destičky s otisky trilobitů překonaly cokoli předchozího o řádově stovky milionů let. Kuriozita, která by snadno zapadla mezi tisíce tun sebraného odpadu, získala díky pozornému oku nálezce druhý život. A otevřela otázku, kterou paleontologové znají důvěrně: co se stane s vědecky zajímavým materiálem ve chvíli, kdy ztratí svůj přesný původ?
Trilobiti mezi odpadky: co přesně leželo na židenické skládce
Primární zpráva spolku Ukliďme Česko popisuje nález stručně: několik plochých kamenných destiček s viditelnými otisky trilobitů, vyhynulých mořských členovců, kteří obývali prvohorní oceány. Označení „nejstarší odpad“ pochází od samotných organizátorů kampaně, nikoli z odborného posudku. Veřejně dostupný expertizní protokol ke konkrétním kusům dosud zveřejněn nebyl.
Kdo destičky na skládku odložil, zůstává záhadou. Nabízí se několik scénářů: vyhozená soukromá sbírka, dekorativní leštěné kusy z bazaru, pozůstatek dřívějšího amatérského sběru. Žádný z nich veřejné zdroje nepotvrzují. Jisté je jediné: materiál, který mohl mít dokumentační či srovnávací hodnotu, skončil mezi stavební sutí a komunálním odpadem.
Proč trilobiti u Brna dávají geologický smysl
Židenický nález nepůsobí jako absurdní anomálie, jakmile člověk rozloží geologickou mapu severovýchodního okraje Brna. Pouhých pár kilometrů od místa skládky se zvedají Hády, vápencový masiv, kde výzkumníci z Masarykovy univerzity analyzují hádsko-říčské vápence famenského stáří, interpretované jako sedimenty dávné karbonátové rampy a podmořského svahu. Ještě dál na sever leží lom Mokrá, v jehož březinských břidlicích a biomikritových vápencích odborníci doložili bohatou trilobitovou faunu.
Paleontolog Ivo Chlupáč už na přelomu tisíciletí upozorňoval, že moravské trilobity si zaslouží víc pozornosti, než se jim tradičně dostávalo. Většina české veřejnosti spojuje tyto prvohorní členovce s Barrandienem, se Skryjemi, Jincemi nebo Koněprusy. Moravský kras ale nabízí odlišný geologický příběh: zdejší lokality spadají převážně do devonu až spodního karbonu, tedy do jiného časového okna než klasická kambrická naleziště středních Čech. Horniny se tu liší faciálně i mineralogicky: bioklastické vápence, kalciturbidity, místy částečně silicifikovaný materiál. Právě složení horniny pomáhá vědcům zúžit pole, napoví, z jakého sedimentárního prostředí vzorek pochází, a v kombinaci s mikrofosiliemi typu konodontů či foraminifer zpřesní dataci.
Destičky ze židenické skládky do tohoto rámce zapadají přinejmenším geograficky. Organizátoři kampaně sami odkázali na dřívější nálezy z Hádů a lomu Mokrá. Přesné stratigrafické zařazení konkrétních kusů ovšem bez laboratorního rozboru zůstává otevřené.
Ztracená provenience: kdy fosilie přestává být svědectvím
Pro paleontologa má zkamenělina bez kontextu podobnou výpovědní hodnotu jako archeologický střep bez nálezové vrstvy. Klíčové údaje (přesná lokalita, hloubka, okolní hornina, doprovodná fauna) se při vyhození na skládku nenávratně rozplynou. Zákon o ochraně přírody a krajiny ukládá rozpoznaný paleontologický nález chránit, zdokumentovat místo a okolnosti a umožnit přístup pověřeným odborníkům. Jakmile kus ztratí svou provenienci, proměňuje se z potenciálního vědeckého důkazu v pouhou ilustraci.
Židenické destičky tuto proměnu absolvovaly dvakrát. Poprvé, když je někdo vyhodil. Podruhé, když je dobrovolníci sebrali z kontextu, který už sám o sobě žádnou stratigrafickou informaci nenesl. Další osud těchto konkrétních exemplářů veřejné zdroje nepopisují; logickou destinací by bylo regionální muzeum nebo odborné pracoviště.
Kde trilobity vidět a co dělat, když na jednoho narazíte
Kdo chce obdivovat prvohorní členovce bez rizika poškození chráněné lokality, má v Česku hned několik možností:
- Národní muzeum v Praze – expozice Okna do pravěku představuje paleontologické sbírky včetně ikonických barrandienských trilobitů.
- Vlastivědné muzeum v Olomouci – kolekce z Barrandienu, Čelechovic na Hané i Drahanské vrchoviny pokrývají moravský kontext.
- Naučná stezka Hády a údolí Říčky – geologicko-přírodovědná trasa přímo u Brna, kde se dá na vápencové odkryvy dívat, aniž by člověk cokoli odnášel.
A pokud při jarním úklidu nebo procházce narazíte na podezřelý otisk v kameni? Minimum je prosté: nález chránit před poškozením, zaznamenat co nejpřesněji místo a okolnosti, zbytečně s kusem nemanipulovat. Pak stačí kontaktovat regionální muzeum nebo Českou geologickou službu, která provozuje poradenskou linku pro veřejnost.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková