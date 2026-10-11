Nejstarší Evropanka měla jasný recept na dlouhý život: kousek hořké čokolády po každém jídle. Dožila se 115 let

Italka Giuseppina Progetto se narodila 20. března 1903. V prosinci 2017, kdy jí bylo 114 let, ji prohlásili za nejstarší ženu v Evropě. Zemřela 6. července 2018. Některé texty o ní uvádějí věk 116 let, z obou dat ale vychází 115 let a necelé čtyři měsíce.
Co Italka odpověděla, když se jí novináři zeptali na recept
Podle příbuzných se Giuseppina s přibývajícími lety téměř neměnila a vážnější zdravotní potíže ji nepotkaly. Novináři se jí proto opakovaně ptali, čím si udržela v kondici tělo i hlavu. Odpověď nijak neskrývala: po každém jídle si dala kousek čokolády.
Podle webu Hitas šlo opravdu jen o malý kousek, který jí zároveň sloužil jako dezert. Sama zdůrazňovala, že sahala po kvalitních hořkých druzích bez přidaných cukrů.
Od cholesterolu po demenci: na co podle studií působí hořká čokoláda
Vlivem hořké čokolády na zdraví se dnes zabývá řada studií. Při mírné konzumaci může dlouhodobě příznivě ovlivnit hladinu cholesterolu i krevní tlak. U lidí s cukrovkou 2. typu dokáže snižovat hladinu cukru v krvi.
Server Healthline připisuje tyto účinky hlavně antioxidantům. Podle něj zlepšují prokrvení srdce, a tím snižují riziko mozkové mrtvice i srdečních chorob. Pravidelná konzumace podle stejného zdroje prospívá také psychice a může snižovat riziko demence.
Podmínku mírné konzumace splňoval i Giuseppinin zvyk, protože po jídle snědla vždy jen malý kousek.
Proč příběh jedné Italky nestačí jako důkaz o prodloužení života
Původní zpráva sama píše, že se Italka díky čokoládě „nejspíše“ dožila tak vysokého věku. To opatrné slovo je na místě. Z dostupných informací se nedá zjistit nic o jejím ostatním jídelníčku, pohybu ani rodinných předpokladech, a bez toho nelze jeden zvyk označit za příčinu.
Studie, na které se příběh odvolává, délku života vůbec nesledují. Popisují účinky na cholesterol, krevní tlak, cukr v krvi, srdce a riziko demence a u všech stojí opatrné „může" nebo „dokáže“. Hořká čokoláda tak podle citovaných zdrojů snižuje rizika některých nemocí. Slib dalších let života z nich nevyplývá.
Kdo chce zvyk nejstarší Evropanky vyzkoušet, má od ní i z citovaných studií stejné zadání: hořká čokoláda bez přidaných cukrů, malý kousek po jídle a mírná konzumace dlouhodobě.