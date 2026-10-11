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Nejstarší Evropanka měla jasný recept na dlouhý život: kousek hořké čokolády po každém jídle. Dožila se 115 let

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Když se jí novináři ptali, jak se dožila tak vysokého věku, odpověděla bez vytáček a jmenovala jedinou potravinu. Její zvyk zvládne zopakovat každý, výzkumy mu ale dávají za pravdu jen zčásti.
Nejstarší Evropanka měla jasný recept na dlouhý život: kousek hořké čokolády po každém jídle. Dožila se 115 let

Nejstarší Evropanka měla jasný recept na dlouhý život: kousek hořké čokolády po každém jídle. Dožila se 115 let

Zdroj: Foto: Tiia Monto - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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