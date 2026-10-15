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Nejsledovanější pecka měsíce: V pátek ve 20:20 vytáhne Nova zbrusu nový český pohádkový film

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Opuštěné sídlo obestřené děsivou pověstí, pekelný pramen a botanický zázrak z Peru, který dokáže navždy změnit lékařskou vědu. Do televizního vysílání míří výjimečný dobový příběh o odvaze, rivalitě a touze zbavit lidi strachu.
Nejsledovanější pecka měsíce: V pátek ve 20:20 vytáhne Nova zbrusu nový český pohádkový film

Nejsledovanější pecka měsíce: V pátek ve 20:20 vytáhne Nova zbrusu nový český pohádkový film

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:30

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