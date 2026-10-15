Nejsledovanější pecka měsíce: V pátek ve 20:20 vytáhne Nova zbrusu nový český pohádkový film

Chcete příběh plný napětí, tajemství a postav, kterým budete fandit? Dobrodružství, které kombinuje historickou atmosféru s moderním tempem? A hlavně – film, který vás nenechá odlepit oči od obrazovky?
Právě takový zážitek na vás čeká v pátek večer. Jde o velkolepou dobovou podívanou s rozpočtem přes 40 milionů korun, hvězdným obsazením českých legend a 322 trikových záběrů. Příběh o odvážné ženě, která se postaví celému světu. O vědeckém průlomu, který změní medicínu navždy. A o zápasu dobra se zlem, ve kterém rozhodne jen hrstka statečných.
Pekelný pramen a botanický poklad
V malebném městečku Medov stojí opuštěná vila se starým skleníkem a zubařskou ordinací. Místní obyvatelé se jí vyhýbají – traduje se, že ze sídla vyvěrá pekelný pramen a dům je prokletý. Vše se mění, když nemovitost zdědí mladá lékařka Anička Jesenská.
Namísto strachu projeví zvědavost. Uvnitř zchátralého skleníku objeví vzácnou peruánskou bylinu, jejíž výtažek dokáže zubařské zákroky zcela zbavit bolesti. Tento vědecký zázrak okamžitě promění opuštěnou ordinaci v obletované místo.
Obrovský úspěch však přitáhne pozornost bezohledného rivala – doktora Drumla, který hodlá tajemství léčivé rostliny získat za každou cenu. Začíná dramatický zápas, ve kterém Aničce pomáhá jen parta odvážných dětí a spiklenecká skupina místních obyvatel.
Tento neobyčejný snímek nese název Cukrkandl. Režie se ujal Pavel Jandourek podle scénáře Václava Kostohryze – majitele zubní laboratoře a sochaře, který se rozhodl vzdát poctu historii stomatologie formou starosvětské pohádky. V hlavní roli neohrožené lékařky září Tereza Ramba a po jejím boku Marek Adamczyk jako Karel Rézl.
Hereckou sestavu doplňují legendy české a slovenské scény: Jiří Lábus jako František Planta, Jiří Dvořák coby továrník Štorch nebo Maroš Kramár v úloze bezohledného zubaře Drumla. V dalších rolích se představí Pavel Zedníček, Jaroslav Plesl, Vica Kerekes či Martin Myšička.
Historická vila, stovky triků a předabovaný hlas
Jako klíčová lokace posloužila reálná vila Kancnýřka v Luhačovicích, která filmu propůjčila svou jedinečnou architekturu. O vizuální magii se postarali experti z ostravského QQ studia – vytvořili úctyhodných 322 trikových záběrů, které dodávají snímku pohádkovou atmosféru.
Zajímavý moment nastal v postprodukci. Slovenský herec Marek Ťapák odehrál roli doktora Rézla v češtině, kvůli přetrvávajícímu přízvuku však musel být kompletně předabován Miroslavem Táborským. Výsledek? Dokonale plynulý dialog bez jediného rušivého prvku.
Čísla z kin
Výrobní náklady se pohybovaly mezi 43,9 až 45 miliony korun. V kinech film zhlédlo 149 tisíc diváků a utržil přibližně 20,2 milionu korun. Komerční úspěch dotahuje až nyní díky televizním právům a VOD platformám.
Česká televizní premiéra filmu Cukrkandl proběhne v pátek 16.10. ve 20:20 na TV Nova. Příběh o odvaze, vědeckém průlomu a triumfu lidskosti nad chamtivostí čeká právě na vás. Jste připraveni nechat se vtáhnout do světa, kde se pekelná pověst mění v zázrak medicíny? Napište nám, co říkáte na kombinaci dobrodružství a historické atmosféry – baví vás tohle žánrové spojení?
Zdroje článku: csfd.cz, forbes.cz, totalfilm.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá