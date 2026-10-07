Nejsem zlodějka, brání se Gauffová. Kvůli reklamnímu panelu zastavila hru a internet ji za to lynčuje

Věta „Nejsem podvodnice ani zlodějka“ nevznikla v tiskovém sále. Americká tenistka ji napsala na síti X jako odpověď na stovky zpráv, které jí přišly po pondělním zápase třetího kola China Open proti šestnáctileté domácí Sun Sin-žan. Gauffová utkání vyhrála 7:5, 6:1. Pozornost ale nepřitáhlo skóre, nýbrž jediný bod z prvního setu. Šlo o výměnu, kterou rozhodčí po videokontrole nechala opakovat, protože Gauffovou podle jejích slov vyrušil blikající reklamní panel. Pravidla takový postup umožňují. Internet ho vyhodnotil mnohem tvrději než rozhodčí na kurtu. A část reakcí se vůbec netýkala tenisu.
Jeden bod, který otočil set
Psalo se pondělí 5. října 2026. Gauffová podávala za stavu 4:5 v prvním setu a soupeřka byla blízko zisku tohoto gamu. Následovala delší výměna. Podle agentury Reuters zvedla Američanka ruku ve chvíli, kdy se Sun chystala výměnu zakončit. Důvodem byla změna reklamy na bočním LED panelu u kurtu, který během výměny blikl.
Rozhodčí si situaci prověřila na videu a nařídila bod opakovat. Gauffová opakovaný míč vyhrála a podání udržela na 5:5. O game později prolomila servis mladé Číňanky na 6:5 a set dotáhla 7:5. Druhé dějství už bylo jednoznačné, Sun v něm získala jen jednu hru.
Na průběhu zápasu je vidět, jak velkou váhu ten moment měl. Pokud by výměna doběhla podle očekávání, Sun mohla mít v ruce první set proti jedné z nejlepších hráček světa. Místo toho se zápas zlomil opačným směrem. Oficiální zpráva WTA z turnaje popisuje, že boční panely během výměny blikly, a proto se bod opakoval. Podle dalších zdrojů byla domácí hráčka po sporném momentu viditelně rozrušená.
Gauffová přitom do Pekingu přijela jako jedna z největších favoritek. WTA před osmifinále připomněla, že na turnajích v Číně měla kariérní bilanci 24 výher a 3 porážek. Na této úrovni jde o nejvyšší úspěšnost v Číně v tomto století, nepočítaje týmové soutěže.
Co říkají pravidla o překážce ve hře
Klíčový pojem se v tenisové hantýrce označuje anglickým slovem „hindrance“, tedy překážka ve hře. Pravidla WTA a ITF s ní počítají ve dvou rovinách:
- Rušení mimo kontrolu hráčky: Pokud hráčku během hry vyruší něco, co nemůže ovlivnit, bod se opakuje. Pravidla WTA uvádějí jako příklad míč nebo papír, který vletí na kurt.
- Rušení ze strany soupeře: Pravidlo 26 ITF stanoví, že při neúmyslném rušení soupeřem se bod opakuje. Při úmyslném rušení získá bod poškozený hráč.
Blikající LED reklamu pravidla výslovně neuvádějí. Rozhodčí však situaci posoudila jako vnější rušivý vliv a po videokontrole rozhodla o opakování. V tom je jádro celé kauzy. Formálně vše proběhlo tak, jak má. Načasování ale vytvořilo obraz, který si každý mohl vyložit po svém: favoritka zastaví hru právě ve chvíli, kdy jí soupeřka bere důležitý bod.
Gauffová svůj postup vysvětlila podrobně. Bliknutí podle ní zahlédla už dříve ve výměně, ale nebyla si jistá. Když se panel rozsvítil podruhé, zvedla ruce. Zdůraznila, že hráčky jsou poučené, aby podobné situace řešily přes rozhodčí a video. Šlo podle ní o nešťastnou situaci mimo její kontrolu a pravidla si sama nevymyslela. Gauffová se Sun po zápase omluvila a tvrdí, že soupeřka situaci chápala. Napsala také, že ji mrzelo vidět Sun tak rozrušenou.
Úmysl poškodit soupeřku z dostupných informací doložit nelze. Postih zatím také nepřišel. Reuters kontaktoval WTA i pořadatele, v době, kdy jsme článek připravovali, však žádný trest oznámen nebyl. Podle logiky pravidel by dával smysl spíš při prokázaném zneužívání nebo zdržování hry. Nic takového rozhodčí na kurtu nekonstatovala.
Od sporného míče k rasismu
Debata o tom, zda Gauffová zareagovala férově, je legitimní. To, co následovalo, už ne. Podle hráčky jí po zápase přišlo „šílené“ množství rasistických komentářů a soukromých zpráv. Šlo převážně o anonymní uživatele sociálních sítí, kteří ji označovali za podvodnici a zlodějku.
Odpověděla krátce. Lidé ji podle ní mohou nemít rádi a mohou nesouhlasit s tím, co se stalo, ale nemají být rasističtí. A dodala, že není podvodnice ani zlodějka.
Z tenisového světa se proti ní žádná výrazná osobnost veřejně nepostavila. Ozval se naopak Boris Becker, který Američanku podpořil a vyzval ji, aby komentáře ignorovala.
Spor o přerušení výměny přitom není v letošní sezoně nový. V březnu v Indian Wells se v tenise řešil zápas Daniila Medveděva s Jackem Draperem. Brit zvedl během výměny ruce kvůli spornému míči, Medveděv po jejím skončení požádal o kontrolu a rozhodčí mu bod přiznala kvůli rušení. Aryna Sabalenková tehdy kritizovala, že hráč může nejdřív zjistit, jak bod dopadl, a až pak žádat přezkum. Podle ní má hráč, kterého něco skutečně ruší, zastavit hru okamžitě.
V Pekingu se ovšem stal opak. Gauffová hru přerušila uprostřed výměny, nikoli až po ní. Problém tak nebyl ve zneužití videa, ale v tom, jak celá situace vypadala zvenku.
Podle nás právě tady kauza vypovídá o něčem víc než o jednom bodu. Pravidlově přípustná žádost o opakování se během několika hodin proměnila v osobní útok. U části publika navíc dostala rasový podtext, který s tenisem nemá nic společného. Kontext dodávají čísla. Podle studie WTA a organizace World Tennis bylo v roce 2025 zaznamenáno přes 12 000 urážlivých příspěvků a zpráv vůči hráčům a funkcionářům. O rok dříve jich bylo kolem 8 000.
Sportovní dohra byla pro Gauffovou krutá. Ve středu 7. října v osmifinále podlehla Elise Mertensové 3:6, 3:6 a v Pekingu skončila.
Česká stopa: Muchová proti Bartůňkové
Kauzy se české tenistky netýkaly. Z českého pohledu je ale pekingský pavouk mimořádně zajímavý. Linda Nosková jako nasazená pětka v osmifinále nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou a prohrála 2:6, 2:6.
Dvě další Češky naopak uspěly a ve čtvrtfinále se utkají spolu:
|Hráčka
|Soupeřka v osmifinále
|Výsledek
|Karolína Muchová
|Naomi Ósakaová
|7:5, 1:6, 7:6(7)
|Nikola Bartůňková
|Sinja Krausová
|6:0, 4:6, 6:3
Muchová zvládla dramatickou bitvu s bývalou světovou jedničkou, o které rozhodl až tiebreak třetího setu. Bartůňková přehrála Krausovou po kanárovi v první sadě a postoupila do svého prvního čtvrtfinále na úrovni WTA 1000. Jedna Češka tak bude v semifinále jistě. Turnaj se hraje na tvrdém povrchu a vítězka si odveze 1 000 bodů do žebříčku.
Zápasy z Pekinga vysílá CANAL+ Sport 2, který je dostupný mimo jiné přes Skylink Live TV v balíčcích CANAL+ a KOMBI+. Podle konkrétního přenosu je hledejte také na Oneplay nebo Voyo.
Z Pekinga si Gauffová odváží porážku v osmifinále a výměnu, kterou nikdy nedohrála. Blikající panel trval zlomek vteřiny. Zprávy, které po něm přišly, v její schránce zůstanou mnohem déle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář