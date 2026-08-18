Nejsdílenější růže internetu je podvod. Osiria existuje, ale autoři videí vám slibují nemožné

Stačí zadat do vyhledávače „Osiria rose“ a obrazovku zaplaví fotky s téměř černě sametovou červení a křišťálově bílým rubem okvětních lístků. Kontrast tak ostrý, až působí jako grafický návrh, ne jako živá rostlina. A přesně to je problém. Kultivar Osiria existuje od roku 1978, kdy ho vyšlechtila německá firma W. Kordes‘ Söhne křížením odrůdy Snowfire s nepojmenovaným semenáčkem. Podle
Royal Horticultural Society jde o čajohybrid se silně vonným, plným květem o průměru asi 11 centimetrů, jehož vnitřní strana plátků je sametově červená a vnější bílá. Dvoubarevnost je tedy reálná. Co reálné není, je ta verze, která sbírá miliony sdílení. Co přesně internet přebarvil
Virální snímky Osirie mají společný vzorec: saturace vytažená na maximum, červeň posunutá do temně vínové až černé a bílá zářivá jako čerstvý sníh. Magazín
Sunset přímo doložil, že z jedné reálné fotografie Osirie vznikla pouhým přebarvením i falešná „fialová růže“, která se pak šířila jako údajně samostatná odrůda. Pěstitelská galerie na webu The Gardening Cook ukazuje totéž z opačné strany: vedle sebe staví upravený virální snímek a skutečné květy v různých fázích rozkvětu. Rozdíl je okamžitě viditelný.
V praxi bílá na poupěti bývá jen jako světlá báze plátků, zřetelnější se stává až po rozvinutí a hlavně na rubu. Červená je spíš rubínová až tmavě sametová, nikoli „digitálně černá“. A hranice barev? Plynulé, ne graficky ostré.
Kdo na tom vydělává
Přebarvené fotky nejsou jen nevinná estetická hříčka. Živí celý ekosystém podvodných nabídek. Na marketplace platformách se pod hlavičkou „vzácná semena Osiria“ prodávají sáčky za pár desítek korun. Problém je dvojí.
Ze semen pravou Osirii nevypěstujete. Rose Society UK vysvětluje, že růže se množí vegetativně, řízky nebo očkováním. Ze semen vzniká nová, geneticky odlišná rostlina, která nemá žádnou garanci, že ponese vlastnosti mateřského kultivaru. Prodejci spoléhají na čas. Než kupující zjistí, že mu vyrostlo něco úplně jiného (pokud vůbec něco), lhůta na vrácení dávno vypršela.
Podle nás jde o jeden z nejelegantnějších podvodů se semeny na internetu: opírá se o skutečnou odrůdu, takže na první pohled nepůsobí podezřele. Stačí přitáhnout saturaci a prodat sen.
VIDEO Jak Osiria vypadá doopravdy a jak ji sehnat v Česku
Skutečná Osiria dorůstá výšky 0,5 až 1 metru, plné velikosti dosáhne za dva až pět let a opakovaně kvete. Je to atraktivní rarita, ne však nenáročná. RHS uvádí náchylnost k černé skvrnitosti, rzi a padlí. Český prodejce Zahradnictví Franc doplňuje vyšší citlivost k listovým chorobám, nutnost dvou až tří postřiků od června do srpna a důkladnější zimní ochranu: nahrnutí zeminy 20 až 30 centimetrů na podzim a jarní řez silných výhonů na dvě až čtyři očka.
V české online nabídce se Osiria objevuje jako prostokořenný čajohybrid i ve stromkové formě, ovšem skladová dostupnost kolísá; v momentě naší rešerše byla u obou dohledaných prodejců vyprodaná. Kdo hledá dvoubarevnou růži s jistější dostupností, může zvážit alternativu:
Odrůda Typ Barvy Česká dostupnost Osiria čajohybrid, 1978 červená / bílá sazenice, často vyprodáno Nostalgie čajohybrid, 1995 krémově bílá / třešňově červená Zahradnictví Spomyšl, desítky kusů skladem Gemini čajohybrid, 1999 lososově růžová / krémová v ČR obtížněji dohledatelná
Nostalgie od Rosen Tantau je pěstitelsky odolnější a v Česku snáze k mání. Gemini má v hodnocení American Rose Society skóre 8,4 a odolnější listoví, ale v tuzemských e-shopech se tak snadno neobjevuje.
Jak poznat seriózní nabídku
Při nákupu online stačí sledovat několik signálů. Seriózní prodejce nabízí živou rostlinu, ne semena. Uvádí název kultivaru, skupinu čajohybrid a ideálně i původ. Používá více realistických fotografií a popisuje pěstitelské nároky. Naopak varovné jsou sáčky „vzácných semen“, jediná přesaturovaná fotka, nemožné fialové či černé odstíny a absence jakéhokoli popisu rostliny.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková