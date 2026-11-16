Vánoční máslové sušenky pečené hned na dva hravé způsoby jsou přesně tím typem kulinářské kouzelné hůlky, která spolehlivě vytáhne k troubě celou rodinu. Zatímco dospělí ocení jejich neuvěřitelnou křehkost a to, jak se jemně rozplývají na jazyku, děti budou naprosto unešené z roztomilých medvídků s červenými čepičkami a nazdobených vánočních stromečků. Tyto sušenky totiž nejsou jen obyčejným svátečním pohoštěním, ale hlavně skvělou společnou zábavou. Vůně poctivého másla a vanilky, která se během chvilky rozlije po celém bytě, okamžitě probudí tu nejútulnější vánoční atmosféru.
Historie tvarovaného máslového cukroví sahá hluboko do tradice domácího pečení, kdy se hospodyňky snažily potěšit své nejbližší nejen skvělou chutí, ale i hravým vzhledem, který k svátkům prostě patří. Kromě radosti pro oko v sobě tyto sušenky ukrývají i drobné zdravotní benefity – kvalitní máslo dodá tělu rychle využitelnou energii a potřebné vitamíny rozpustné v tucích, zatímco zelený čaj v prášku nebo poctivé kakao přinesou do těsta cenné antioxidanty povzbuzující mysl. Jeden takový kousek má zhruba 55 kcal, takže si mlsání užijete v naprosté pohodě.
Tento recept navíc přímo vybízí k vlastní tvořivosti. Pokud zrovna nemáte po ruce potravinářská barviva nebo matcha čaj, klidně popusťte uzdu fantazii – čepičky medvídků i stromečky můžete namáčet do rozpuštěné hořké nebo bílé čokolády a posypat je drcenými oříšky, kokosem či barevným stříbrným zdobením. Každý plech tak může vypadat úplně jinak a na svátečním stole vytvoří originální pestrou galerii.
Másloví medvídci
Změklé máslo smíchejte s moučkovým cukrem a solí. Směs pak šlehejte přibližně 2–3 minuty, dokud nezíská nadýchanou texturu.
Přidejte vaječný žloutek, smetanu, vanilkový extrakt a ingredience šleháním spojte.
Poznámka: Žloutek můžete nahradit 1,5 lžíce bílého jogurtu.
Poté do směsi vešlehejte mouku se škrobem a vytvořte těsto.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky. Mouku přidejte ve více dávkách – díky tomu se suroviny snadněji propojí.
Asi ¼ těsta přendejte do samostatné mísy, kde ji smíchejte s červeným potravinářským barvivem. Světlým a červeným těstem následně naplňte samostatné cukrářské sáčky s ozdobnou hlavicí.
Ze světlého těsta vytvořte na plechu pokrytém pečicím papírem tvar medvědí hlavy. Z červeného těsta pak vytvořte na těchto hlavách čepičky.
Tip: Při tvarování vánočních sušenek se řiďte postupem níže ve videu.
Máslové medvídky pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 15–17 minut.
Poznámka: Uvedená doba pečení je pouze orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby. Sušenky by měly být upečené dozlatova.
Na vychladlých upečených medvídcích vytvořte obličej z rozpuštěné čokolády a poté ozdobu na medvědí čepičku ze směsi moučkového cukru a vody.
Tip: Do cukrové polevy můžete přidat i citronovou šťávu.
Máslové stromečky
Zopakujte postup přípravy těsta, který najdete u máslových medvídků. Poté z těsta odeberte ¼, kterou přendejte do mísy a smíchejte ji s kakaovým práškem.
Světlé těsto následně smíchejte se zeleným čajem v prášku. Hnědé i zelené těsto vložte do samostatných cukrářských sáčků s ozdobnou hlavicí.
Ze zeleného těsta pak vytvořte na plechu pokrytém pečicím papírem tvar stromečku. Z hnědého těsta poté vytvarujte tvar připomínající kmen stromu.
Máslové stromečky pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 15–17 minut.
Poznámka: Uvedená doba pečení je pouze orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby.
Po vychladnutí je ozdobte rozpuštěnou čokoládou a cukrářským zdobením dle vlastního vkusu.
Tip: Čokoládu rozpustíte ve vodní lázni nebo mikrovlnce asi za 1 minutu.
Vánoční máslové sušenky vydrží čerstvé a krásně křupavé, pokud je budete skladovat ve vzduchotěsném obalu na chladném místě.
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VIDEO
Zdroj receptu: Gracious Treatz
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato