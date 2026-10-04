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Nejprodávanější mobily do 7 000 Kč v září 2026: Češi si neumí porovnat parametry a jdou za značkou

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Téměř dvě třetiny českých uživatelů přiznávají věrnost jedné značce telefonu, a v segmentu do sedmi tisíc korun to stojí reálné peníze.
Tři mobilní telefony

Tři mobilní telefony

Zdroj: Pexels
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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