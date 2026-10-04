Nejprodávanější mobily do 7 000 Kč v září 2026: Češi si neumí porovnat parametry a jdou za značkou

Vybrali jsme pět aktuálně relevantních smartphonů s ověřenou českou dostupností k 29. září 2026: Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G, Motorola Moto G86 Power, Motorola Edge 60 Fusion, Samsung Galaxy A36 a Nothing Phone 3a Lite. Čtyři z nich se v době rešerše vešly pod hranici 7 000 Kč, Samsung Galaxy A36 byl za uvedenou konfiguraci dražší. Nejde o auditovaný celotržní žebříček prodejů (takový veřejně neexistuje), ale o modely, které se v českých e-shopech opakovaně objevují na předních pozicích a mají silnou přítomnost u velkých prodejců. A právě při pohledu na jejich specifikace a ceny se ukazuje, proč tvrzení z úvodu drží: Češi si parametry často neporovnají a jdou za značkou. Z veřejně dostupného českého šetření Lukáše Váchy z VŠB–TUO (129 respondentů, 2026) vyplývá, že vlastní zkušenost se značkou je při výběru telefonu nejsilnější faktor, průměr 3,49 z maximálních 4 bodů. Online recenze dosahují jen 2,84 a samotná značka 2,97. Jenže 65,89 % dotázaných se zároveň považuje za spíše nebo určitě věrné jedné značce. Výsledek? Lidé kupují to, co znají, a složitější technické srovnání ustupuje několika snadno čitelným znakům: baterie, fotoaparát, kapacita paměti. Procesor nebo typ displeje řeší výrazně méně lidí.
Pět telefonů, pět různých příběhů
Podívejme se na tvrdá čísla. Ceny jsou ověřené u českých prodejců k datu rešerše:
Model RAM / úložiště Baterie Nabíjení Odolnost Cena v ČR Motorola Edge 60 Fusion 8 / 256 GB 5 200 mAh 68 W IP68/IP69 5 990 Kč Nothing Phone 3a Lite 8 / 128 GB 5 000 mAh 33 W IP54 5 190 Kč Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 8 / 256 GB 6 500 mAh 45 W IP65 6 290 Kč Motorola Moto G86 Power 12 / 256 GB 6 720 mAh 30 W IP68/IP69 6 990 Kč Samsung Galaxy A36 6 / 128 GB 5 000 mAh 45 W IP67 7 349 Kč
Jedno číslo vyskočí okamžitě. Samsung Galaxy A36 je z celé pětice nejdražší a v uvedené konfiguraci přitom nabízí nejméně operační paměti, nejméně úložiště a zároveň pomalejší nabíjení než oba modely Motorola. Motorola Edge 60 Fusion stojí o 1 359 Kč méně a přináší dvojnásobek úložiště, rychlejší nabíjení i vyšší stupeň odolnosti. U A36 navíc existují i konfigurace s 8 nebo 12 GB RAM a 256GB úložištěm, takže jde o srovnání konkrétní varianty, nikoli celého modelu.
Proč Samsung přesto táhne
Podle dat
StatCounter držel Samsung v dubnu 2026 v Česku 11,38 % podílu mobilních zařízení, Xiaomi 7,96 % a Motorola pouhých 1,84 %. Ve zmíněném českém šetření vlastnilo Samsung 22,48 % respondentů, Xiaomi 20,16 %, Motorolu jen 3,1 % a Nothing 0,78 %.
Značka sama o sobě ale není iracionální volba. Samsung u Galaxy A36 nabízí šest velkých aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních záplat. K tomu Knox Vault, zavedený servisní ekosystém po celém Česku a prostředí, které rodina používající Galaxy telefony zná nazpaměť. Kdo vědomě kupuje software, předvídatelnost a servis, ten za A36 platí smysluplně. Problém nastává ve chvíli, kdy kupující tyto výhody nezvažuje a prostě sáhne po krabičce s logem, protože „Samsung je Samsung“. V tu chvíli platí za 6/128 GB to, za co mohl mít 12/256 GB s výrazně větší baterií. Galaxy A36 přitom skutečně nabízí šest generací aktualizací systému a šest let bezpečnostních aktualizací.
Kde leží skutečná hodnota
Pokud je prioritou čistý poměr cena/výkon, Motorola Edge 60 Fusion nabízí velmi silnou kombinaci. Za necelých šest tisíc dostane kupující 1,5K pOLED displej se 120 Hz, 68W nabíjení a odolnost IP68/IP69. To je specifikace, kterou by člověk ještě před několika lety hledal spíše o cenovou třídu výš. Aktuální české nabídky potvrzují cenu kolem 5 990 Kč za variantu 8/256 GB.
Kdo maximalizuje výdrž, měl by se podívat na
Motorolu Moto G86 Power. Baterie 6 720 mAh, 12 GB RAM, 256 GB úložiště, vojenský standard MIL-STD-810H a IP68/IP69, to vše za 6 990 Kč, tedy stále levněji než Samsung A36. Tato cena je dostupná i u autorizovaných českých prodejců.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro láká 200Mpx hlavním snímačem a baterií 6 500 mAh za 6 290 Kč na
Alze. Důležitý detail: jde o 4G verzi, ne o 5G. Kdo plánuje telefon používat tři a více let, měl by zvážit, jestli absence 5G nebude za dva roky limitující. Oficiální specifikace Xiaomi potvrzují 6 500mAh baterii, 45W nabíjení a podporu pouze 4G u této varianty.
Nothing Phone 3a Lite je v pětici outsider. Zaujme designem, čistým Nothing OS 3.5 a cenou od 5 190 Kč. Jenže 8/128 GB, 5 000 mAh a pouze IP54 ho proti oběma Motorolám staví do nevýhody. Dává smysl pro teenagera nebo uživatele, kterému záleží na odlišení a prostředí systému víc než na maximálních hardwarových parametrech. Nabíjení přitom není úplně pomalé: telefon podporuje 33 W.
Na co si dát pozor, než kliknete na „koupit“ Konfigurace paměti: Samsung A36 se v Česku prodává v několika konfiguracích, včetně 6/128 GB a 8/256 GB. Motorola za podobné nebo nižší peníze nabízí 8/256 nebo 12/256 GB. Rozdíl můžete pocítit za rok, až se úložiště zaplní. Odolnost není odolnost: IP54 u Nothingu znamená omezenou ochranu proti prachu a stříkající vodě. IP67 u Samsungu poskytuje vyšší stupeň ochrany a IP68/IP69 u Motorol přidává ještě vyšší odolnost vůči vodě a prachu. Konkrétní podmínky testování se ale mezi výrobci liší, takže samotné číslo IP není zárukou nezničitelnosti. Nástupce už je tady: Galaxy A37 5G má české produktové stránky Samsungu a v Česku se oficiálně prodává od dubna 2026. Kupovat A36 za plnou cenu kolem 7 300 Kč proto dává smysl hlavně s výraznou slevou nebo pokud vám jeho konkrétní výbava vyhovuje. 4G vs. 5G: Redmi Note 15 Pro v této sestavě je 4G model. Název „Pro“ snadno svede k předpokladu, že jde o plně vybavenou variantu. Není. Existuje totiž také samostatný Redmi Note 15 Pro 5G s odlišnou výbavou. Co z toho plyne pro českého kupujícího
Věrnost značce není hloupost, je to zkratka, která šetří čas a snižuje riziko. Ale v pásmu kolem 7 000 Kč je v září 2026 ta zkratka někdy drahá. Kdo si dá práci s porovnáním několika základních parametrů, může za ušetřených tisíc korun dostat dvojnásobek úložiště, výrazně větší baterii a vyšší odolnost. Stačí se podívat vedle regálu se Samsungem.
Motorola Edge 60 Fusion za 5 990 Kč nabízí v této cenové třídě velmi silný poměr výbavy a ceny. Ne proto, že by Samsung byl špatný, ale proto, že za méně peněz v konkrétním srovnání nabízí více hardwaru. A to je fakt, který žádná věrnost značce nezmění.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman