Nejprodávanější chytré telefony v Evropě: Samsung ztratil první místo a Vivo vyrostlo o 90 %, což nikdo nečekal

Říjnová zpráva analytické společnosti
Counterpoint Research přinesla čísla, která nabourávají zažitou představu o evropském trhu se smartphony. Podíl Samsungu v operátorském kanálu, tedy při prodeji telefonů prostřednictvím mobilních operátorů, meziročně klesl z 39 na 34 %. Apple naopak posílil z 33 na 37 %. Ještě překvapivější je výkon značky Vivo, která ve stejném kanálu zaznamenala meziroční růst o 90 %. To je pozoruhodné zejména proto, že celý evropský trh se smartphony ve druhém čtvrtletí 2026 klesal, prodeje v běžných obchodech a e-shopech se propadly o 11 % a Vivo samo na globální úrovni vykazovalo dvojciferný pokles dodávek. Evropský růst značky přes operátory tak jde proti širšímu trendu. Hned na úvod je ale důležité upřesnit, že jde o výsledky konkrétního prodejního kanálu, nikoli o podíly značek na celém trhu. V celkových evropských dodávkách smartphonů za druhé čtvrtletí Apple a Samsung shodně dosáhly 34 %. Samsung neklesá všude, ale ztratil tam, kde to bolí
Ještě v prvním čtvrtletí 2026 byl Samsung podle analytické společnosti Omdia největším výrobcem smartphonů v Evropě s 12,6 milionu dodaných kusů a meziročním růstem o 3 %. Průměrná prodejní cena smartphonu v Evropě přitom vystoupala na 580 eur, což nahrávalo především výrobcům zaměřeným na dražší modely.
Ve druhém čtvrtletí se ale situace změnila, zejména v operátorském kanálu, kde zákazníci často pořizují telefony na splátky společně s tarifem. Samsung v tomto segmentu ztratil za jediný rok pět procentních bodů. Apple naopak posílil o čtyři body. V celkových evropských dodávkách za druhé čtvrtletí 2026 vypadalo pořadí takto:
Značka Podíl (Q2 2026) Podíl (Q2 2025) Apple 34 % 25 % Samsung 34 % 31 % Xiaomi 15 % – Oppo 4 % – Honor 3 % –
Apple tedy Samsung na celém trhu dorovnal, nikoli že by Samsung plošně zkolaboval. V operátorském kanálu ale skutečně přišel o první místo.
Proč zrovna Vivo
Devadesátiprocentní meziroční růst čínské značky v Evropě může na první pohled vypadat jako překlep. Podle Counterpoint Research je však výsledkem „strategického umístění u klíčových evropských operátorů“. Vivo se zkrátka dokázalo prosadit v prodejním kanálu, který v současnosti odolává poklesu trhu lépe než běžný maloobchod.
Operátorský kanál totiž letos funguje jako určitý nárazník. Zatímco otevřený trh, tedy e-shopy a maloobchodní řetězce, zaznamenal pokles o 11 %, prodeje prostřednictvím operátorů klesaly výrazně pomaleji. Důvod je poměrně prostý: splátky a tarifní smlouvy rozkládají vyšší cenu telefonu do delšího období. A zdražování je citelné.
IDC odhaduje, že průměrná světová cena smartphonu v roce 2026 vzroste přibližně na 14 500 Kč, tedy meziročně o 27,6 %. Existující modely zdražily globálně v průměru o 15 %, zatímco nově uvedené telefony jsou zhruba o čtvrtinu dražší než loni.
Vivo navíc nebylo jedinou značkou, které se v operátorském kanálu dařilo. Motorola zde meziročně přidala 27 %. Obě značky ale rostly z relativně nízké základny a těžily také z toho, že operátoři hledali alternativy k drahým vlajkovým lodím Samsungu a Applu pro zákazníky citlivější na cenu.
Podle nás je proto předčasné mluvit o trvalém převratu na trhu. Vivo ve stejném období na globální úrovni vykazovalo dvojciferný pokles dodávek. Evropský skok tak může být spíše výsledkem úspěšného rozšíření distribuce než začátkem nové éry.
Co to znamená pro český trh
Přesná prodejní data za Česko za druhé čtvrtletí 2026 nejsou veřejně dostupná. Určitý obrázek nabízí
Statcounter, který sleduje zastoupení značek mezi zařízeními využívajícími mobilní web. V září 2026 vedl Apple s 30,89 %, následoval Samsung s 28,18 % a Xiaomi s 22,87 %. Pořadí na špici tedy odpovídá evropskému trendu, je ale třeba počítat s tím, že jde o jinou metriku než prodejní podíly.
Vivo je v Česku oficiálně dostupné, provozuje vlastní e-shop a jeho telefony nabízí také operátor O2. Cenové rozpětí ukazuje, že značka cílí na několik různých skupin zákazníků:
Vivo V50 Lite 5G – 5 289 Kč (O2) Vivo X200 Pro 5G – 19 989 Kč (O2) Vivo X300 Pro 5G – 26 349 Kč (O2)
Pro srovnání: Samsung Galaxy A56 5G 128GB stojí u O2 10 489 Kč a iPhone 17e 256GB vyjde na 16 989 Kč. Vivo tak v české nabídce pokrývá cenové rozpětí od přibližně pěti tisíc korun až po vyšší třídu s cenou přes 26 tisíc.
Ve střední Evropě si Samsung a Apple podle údajů IDC společně drží přes 72 % trhu, zatímco čínští výrobci jako celek meziročně klesli o čtvrtinu. Dominance dvou největších hráčů tu tedy zůstává výraznější než v západní Evropě.
Éra levných telefonů končí a operátoři z toho těží
Celý evropský trh se smartphony ve druhém čtvrtletí 2026 klesl na 35 milionů dodaných kusů, což byl nejslabší druhý kvartál za poslední tři roky. Mezi hlavní příčiny patří nedostatek paměťových čipů, rostoucí ceny komponent, omezenější nabídka slevových akcí a slabší spotřebitelská poptávka. Největší tlak dopadá na levné a středně drahé telefony s Androidem, tedy segment, ve kterém dříve zákazníci vybírali z desítek modelů za několik tisíc korun.
Co to znamená pro českého kupujícího? Může se setkat s menším počtem výprodejů, omezenější nabídkou levných alternativ a větším důrazem na nákup prostřednictvím operátorských splátek. Právě ty totiž umožňují rozložit vyšší pořizovací cenu do měsíčních plateb, a zmírnit tak její dopad na rodinný rozpočet.
Pro zájemce, kteří hledají dobrý poměr ceny a výbavy, může být Vivo zajímavou alternativou, zejména ve střední třídě. Kdo ale upřednostňuje širokou servisní síť a provázanost s dalšími zařízeními a službami, zatím nemá důvod automaticky opouštět Samsung nebo Apple.
Čísla za druhé čtvrtletí 2026 neukazují pád jednoho impéria a vzestup druhého. Odhalují spíše jemnější změnu: v době, kdy telefony zdražují a běžný maloobchod oslabuje, získávají výhodu značky, které mají silnou pozici u mobilních operátorů. Apple v tomto kanálu posílil, Vivo pak rostlo mnohem rychleji, než by se podle celkového vývoje trhu dalo očekávat.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman