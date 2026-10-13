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Nejprodávanější chytré telefony v Evropě: Samsung ztratil první místo a Vivo vyrostlo o 90 %, což nikdo nečekal

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Apple ve druhém čtvrtletí 2026 poprvé předstihl Samsung v evropských prodejích smartphonů přes operátory, a to 37 % proti 34 %.
Android telefon Vivo X300 Ultra Zelená 16GB

Android telefon Vivo X300 Ultra Zelená 16GB

Zdroj: Vivo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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