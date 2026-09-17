Nejošklivější ryba českých vod má nejčistší maso ze všech. Je to vegetarián, a proto jeho svalovina neukládá škodliviny

Velká hlava, nízko posazené oči, mohutné tělo bez kapří elegance. Když rybáři v říjnu vytahují tolstolobika ze sítí, málokdo u břehu zatouží po fotografii. Přesto právě tahle ryba, kterou
Rybářské sdružení České republiky nazývá „rybím vegetariánem“, nabízí argument, jenž by měl zajímat každého, kdo řeší kvalitu toho, co klade na talíř. Tolstolobik se živí převážně fytoplanktonem a řasami, díky čemuž se v jeho tkáních nekumulují látky, které u dravějších druhů narůstají s každým stupněm potravní pyramidy. Proč „rybí vegetarián“ hromadí méně rtuti a perzistentních jedů
Princip se jmenuje biomagnifikace. Drobný organismus přijme stopové množství methylrtuti z prostředí. Ryba, která ho sežere, koncentraci zdvojnásobí. Dravec na vrcholu (candát, štika, sumec) pak nese násobky původní dávky. Světová zdravotnická organizace tento mechanismus popisuje jako hlavní cestu, kterou se methylrtuť dostává do lidské stravy.
Tolstolobik bílý stojí v tomto řetězci extrémně nízko. Podle profilu
FAO jsou jeho žaberní tyčinky přetvořené v houbovitý filtr schopný zachytit částice od pouhých čtyř mikronů. Ryba nasává obrovské objemy vody, z nichž cedí mikroskopické řasy, bakterie a detritus. Žádné menší rybky, žádné korýše ve větším měřítku, a tím pádem žádný další mezistupeň, v němž by se škodliviny znásobily.
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Výhoda se ovšem týká primárně látek podléhajících biomagnifikaci: methylrtuti a persistentních organických polutantů, jako jsou polybromované difenylethery (PBDE). Zahraniční srovnávací studie z dunajské oblasti potvrdila u tolstolobika nižší koncentraci rtuti ve svalovině než u kapra obecného. Současně ale ukázala vyšší hladinu arsenu, což je připomínka, že „čistota“ se vždy váže ke konkrétnímu kontaminantu, nikoli k paušálnímu verdiktu.
Kde v Česku tolstolobika seženete a kolik za něj zaplatíte
Česká produkce tolstolobika je skromná. Podle dokumentu Ministerstva zemědělství činila v roce 2022 pouhých 63 tun; oproti 16 437 tunám kapra jde o marginální podíl. Populace v tuzemských vodách navíc závisejí výhradně na umělém vysazování; Agentura ochrany přírody a krajiny nezaznamenala v českých podmínkách přirozené rozmnožování tohoto druhu.
Přesto se živý tolstolobik v sezoně (obvykle říjen až květen) objevuje v nabídkách regionálních prodejců. Cenové rozpětí, které jsme dohledali:
Prodejce Lokalita Cena za kg Rybníkářství Pohořelice Pohořelice 57,50 Kč ČRS Hradec Králové 80 Kč Rybárny Praha Praha 110 Kč
Běžná prodejní hmotnost se pohybuje mezi dvěma a čtyřmi kilogramy, takže za celý kus zaplatíte zhruba 115 až 440 Kč podle lokality a velikosti. Nabídka ovšem kolísá; některé prodejny ho vedou jako stálou položku, jinde bývá rychle vyprodaný. Kdo nechce shánět živou rybu, může sáhnout po uzeném tolstolobikovi, který se objevuje například v síti Globus za orientačních 269 Kč/kg s výživovými hodnotami 21 g bílkovin a 12 g tuku na sto gramů.
Jak tolstolobika připravit: uzení, karbanátky i víno s bylinkami
Vyšší obsah tuku předurčuje tolstolobika ke způsobům úpravy, při nichž tučnější svalovina vynikne. Odborná práce publikovaná v Czech Journal of Food Sciences stanovila průměrnou tučnost celého filetu na 10,2 %, ovšem s markantním rozdílem mezi partiemi: hřbetní část obsahuje kolem 4,6 % tuku, zatímco břišní dosahuje až 15,8 %. Právě tento tuk je bohatý na polynenasycené mastné kyseliny řady omega-3, což z tolstolobika činí nutričně zajímavou volbu i mezi středně tučnými sladkovodními rybami.
Oborové zdroje doporučují především:
Uzení, při kterém vyšší podíl tuku drží šťavnatost a výsledek připomíná spíš makrelový charakter než suchý rybí plátek. Karbanátky, kde se jemná bílá svalovina snadno zpracuje do směsi s bylinkami a vejcem. Octový nálev, v němž marinování v kyselém prostředí zjemní drobné mezisvalové kůstky. Lehké podušení podle receptu z Hradce Králové, který pracuje s opečenými kostkami filetu, kořenovou zeleninou a bílým vínem.
U menších kusů podle Rybářského sdružení odpadá nutnost stahovat kůži. U větších exemplářů a jemnějších filetových úprav se vyplatí břišní tuk a kůži omezit, senzoricky mohou působit příliš masivně. Naopak při pečení a uzení kůže pomáhá udržet vlhkost masa.
Proč tolstolobik zůstává ve stínu kapra a pstruha
Šedesát tři tun roční produkce proti šestnácti tisícům tun kapra; čísla mluví jasně. Tolstolobik v české gastronomické tradici nikdy nezískal pevné místo. Chybí mu vánoční rituál, chybí mu pstruhová aura horských potoků, chybí mu i marketingová podpora. Jeho vzhled (masivní hlava tvořící až třetinu těla, drobné šupiny, nevýrazné zbarvení) odrazuje zákazníky zvyklé na proporčně „hezčí“ druhy.
Přitom právě kombinace nízké trofické pozice, příznivého tukového profilu a dostupné ceny z něj dělá rybu, která si zaslouží víc než okrajovou pozici v ceníku. Zdravotní argument stojí zejména tam, kde se rozhodujete mezi druhy z různých pater potravního řetězce: tolstolobik versus candát či štika představuje ve vztahu k biomagnifikujícím látkám zásadní rozdíl.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková