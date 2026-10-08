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Nejodpornější pomazánka socialismu zažívá návrat. Sociální sítě se hemží fotkami a recepty

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Její název nezní právě lákavě a při pohledu na některé fotografie může člověka přejít chuť. Přesto se po letech vrací na stoly a sociální sítě plní vzpomínky na dobu, kdy nechyběla na oslavách, večírcích ani při nečekané návštěvě. Co se skrývá za pokrmem, kterému se říká sloní žrádlo?
Nejodpornější pomazánka socialismu zažívá návrat. Sociální sítě se hemží fotkami a recepty

Nejodpornější pomazánka socialismu zažívá návrat. Sociální sítě se hemží fotkami a recepty

Zdroj: Aaa000000 / Creative Commons Zero, Public Domain Dedication
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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