Nejočekávanější sci-fi událost dekády i nové Hunger Games aneb 10 knižních megahitů, které ovládnou kina i Netflix

Po letech, kdy kinům dominovali především superhrdinové a pokračování zavedených sérií, se Hollywood stále častěji obrací ke knižním předlohám. Důvod je jednoduchý. Úspěšné romány mají miliony čtenářů po celém světě a nejen díky sociálním sítím se z nich často stávají fenomény ještě dřív, než padne první klapka. Druhá polovina letošního roku nabídne hned několik adaptací, které mají potenciál stát se velkými filmovými i seriálovými událostmi.
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Jen málokterá kniha posledních let vyvolala takový rozruch jako psychologický thriller
Pravda, nebo lež od Colleen Hoover. Bestseller, který ovládl BookTok a prodal miliony výtisků, se letos konečně dočká filmové podoby. V hlavních rolích se představí Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett. Příběh sleduje spisovatelku Lowen Ashleighovou, která dostane za úkol dokončit rozepsanou sérii slavné autorky Verity Crawfordové. Při práci ale objeví rukopis plný šokujících přiznání, která mohou úplně změnit pohled na celou rodinu.
Hunger Games: Úsvit sklizně (19. listopadu 2026)
Do Panemu se letos vrací také
Suzanne Collins. Nový film Hunger Games: Úsvit sklizně vychází z románu, který se okamžitě zařadil mezi nejprodávanější knihy roku. Děj se odehrává čtyřiadvacet let před událostmi prvních Hunger Games a zaměřuje se na mladého Haymitche Abernathyho při jubilejních padesátých Hladových hrách. Snímek láká na hvězdné obsazení v čele s Ralphem Fiennesem, Elle Fanning, Kieranem Culkinem nebo Mayou Hawke.
Duna: Část třetí (17. prosince 2026)
Denis Villeneuve uzavírá svou monumentální adaptaci románů Franka Herberta. Duna: Část třetí naváže na události druhého dílu a ukáže, jakou cenu musí Paul Atreides zaplatit za svou moc i postavení mesiáše. Pokud se podaří zopakovat kvalitu předchozích filmů, může jít o jednu z největších sci-fi událostí posledních let. Vrací se Timothée Chalamet, Zendaya, ale také Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy nebo Robert Pattinson.
Magická posedlost 2 (10. září 2026)
Téměř třicet let čekali fanoušci na pokračování filmu Magická posedlost, natočeného podle románu Alice Hoffman.
Nicole Kidman a Sandra Bullock se vracejí jako sestry Owensovy, jejichž rod provází po generace magické schopnosti i rodinná kletba. Přestože při premiéře příliš nezaujal kritiky, za uplynulá léta si našel věrné fanoušky a získal až kultovní statut. Dnes patří mezi nejoblíbenější filmové příběhy o čarodějnicích.
Vzhlížet ke hvězdám (27. srpna 2026)
Postapokalyptický román Petera Hellera získal řadu literárních ocenění a patří mezi nejlépe hodnocené knižní sci-fi posledních patnácti let. Jeho adaptaci režíruje
Ridley Scott, který má na kontě legendární snímky jako Vetřelec, Blade Runner nebo Gladiátor. Příběh sleduje pilota Higa, jenž po ničivé pandemii přežívá na opuštěném letišti. Když zachytí záhadný rádiový signál, vydává se na cestu, která by mohla změnit jeho osud. V hlavních rolích Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin nebo Guy Pearce.
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Velrybí pád (15. října 2026)
Jednou z nejzajímavějších adaptací podzimu bude také Velrybí pád natočený podle bestselleru Daniela Krause. Hlavní hrdina, kterého ztvární Austin Abrams, se při potápění ocitne uvnitř obrovského vorvaně. Má jen omezené množství kyslíku a musí bojovat nejen o přežití, ale také se vzpomínkami na svého zesnulého otce (Josh Brolin). Kritici přirovnávají knihu ke kombinaci
Marťana a Moby Dicka. Práva na adaptaci byla prodána ještě před vydáním románu, což je u debutových thrillerů velmi neobvyklé a samo o sobě ukazuje, jak velká očekávání kniha vzbudila.
Na streamovacích službách čekají literární klasiky i thrillery Sto roků samoty – druhá část (5. srpna 2026, Netflix)
Netflix letos dokončí jednu z nejnáročnějších adaptací své historie. Druhá část seriálu podle románu
Gabriela Garcíi Márqueze uzavře příběh rodu Buendíů i legendárního městečka Macondo. Román z roku 1967 bývá pravidelně označován za jedno z nejvýznamnějších literárních děl 20. století a po desetiletí se považoval za téměř nezfilmovatelný. Sám Márquez dlouhá léta odmítal nabídky Hollywoodu, protože věřil, že jeho magický realismus nelze převést na plátno. První část seriálu ale přesvědčila kritiky i diváky, že Netflix našel způsob, jak tuto legendární knihu převyprávět s respektem k předloze.
Pýcha a předsudek (podzim 2026, Netflix)
Jen málokterá kniha se dočkala tolika adaptací jako právě
Pýcha a předsudek Jane Austenové. Od slavného seriálu BBC s Colinem Firthem až po film s Keirou Knightley vznikly desítky verzí, přesto se tvůrci k příběhu Elizabeth Bennetové stále vracejí. Důvod je jednoduchý – román starý více než dvě století patří dodnes k nejprodávanějším knihám na světě a pravidelně se objevuje v žebříčcích nejlepších knih všech dob.
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Netflix nyní připravuje šestidílnou adaptaci, ve které Elizabeth Bennetovou ztvární
Emma Corrin, pana Darcyho Jack Lowden a v dalších rolích se objeví například Olivia Colman. Tvůrci slibují dosud nejvěrnější televizní zpracování původního románu.
Na východ od ráje (podzim 2026, Netflix)
John Steinbeck považoval
Na východ od ráje za nejdůležitější knihu svého života. Rozsáhlý román inspirovaný biblickým příběhem Kaina a Ábela bývá označován za jednu z největších amerických literárních klasik a v roce 1955 se dočkal slavné filmové adaptace s Jamesem Deanem.
Netflix letos přichází se sedmidílnou minisérií, která podle tvůrců nabídne mnohem širší prostor pro celý příběh, než měl původní film. Hlavní hvězdou bude
Florence Pugh, která ztvární manipulativní Cathy Amesovou.
Našeptávač (28. srpna 2026, Netflix)
Alex North se za několik let zařadil mezi nejprodávanější autory psychologických thrillerů. Jeho román
Našeptávač se stal mezinárodním bestsellerem, byl přeložen do desítek jazyků a čtenáři ho často přirovnávají k tvorbě Stephena Kinga nebo Thomase Harrise.
V hlavních rolích se představí
Robert De Niro, Adam Scott a Michelle Monaghan. Příběh kombinuje detektivku, psychologický thriller i rodinné drama. Sleduje otce, jehož syn se stane terčem únosu připomínajícího dávno uzavřené případy sériového vraha přezdívaného Našeptávač. Režie se ujal James Ashcroft, který zaujal kritikou oceňovaným thrillerem Coming Home in the Dark.
Nejdřív kniha, potom film?
Rok 2026 potvrzuje, že Hollywood stále považuje knihy za jeden z nejlepších zdrojů nových příběhů. Vedle velkých blockbusterů vznikají adaptace moderních bestsellerů i literárních klasik, které mají šanci oslovit úplně nové publikum.
Pokud tedy patříte mezi čtenáře, kteří si chtějí nejdřív vychutnat knižní předlohu a teprve potom usednout do kina nebo zapnout streamovací službu, druhá polovina letošního roku nabízí příležitostí víc než dost.
Zdroje: People, Entertainment Weekly, TUDUM, ČSFD