Nejočekávanější krimi thriller léta míří na Netflix: Robert De Niro na stopě vraha, který za sebou zanechává děsivou stopu

Netflix láká na hvězdný krimi thriller
Americký kriminální thriller Našeptávač byl natočen podle stejnojmenného bestselleru britského spisovatele Alexe Northa. V hlavních rolích očekávané novinky se představí celá řada hereckých hvězd včetně oscarového Roberta De Nira, Adama Scotta a Michelle Monaghan. Režie se ujal James Ashcroft, zatímco scénář napsali Ben Jacoby a Chase Palmer. Zajímavostí je, že jde už o šestý společný film Netflixu a produkční společnosti AGBO, kterou založili bratři Anthony a Joe Russoovi. Pánové se nejvíce proslavili hitem Avengers: Endgame. Foto: David Lee/Netflix © 2026 Zmizelý syn zavede otce ke starému sériovému vrahovi
Příběh kriminálního thrilleru Našeptávač sleduje ovdovělého spisovatele kriminálek Toma Willise (Adam Scott), jehož osmiletý syn Jake jednoho dne beze stopy zmizí. Zoufalý otec proto musí udělat něco, čemu se dlouhé roky vyhýbal – obrátit se na svého odcizeného otce Petea Willise (Robert De Niro), bývalého detektiva.
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Právě Pete totiž před třiceti lety dopadl
sériového vraha Franka Cartera, kterému se začalo přezdívat Našeptávač. Muž skončil za mřížemi na doživotí, jenže okolnosti zmizení Jakea začnou naznačovat, že jeho případ možná ještě zdaleka není uzavřený. Zatímco Tom zoufale hledá svého syna, Pete se musí vrátit k případu, který už dávno považoval za vyřešený. Foto: David Lee / Netflix © 2026 Trailer slibuje pořádně mrazivou podívanou
Trailer
kriminálního thrilleru Našeptávač servíruje pořádně mrazivou ochutnávku toho, co nás čeká. Začíná zdánlivě nevinně – rukou v rukavici, která do přehrávače vkládá starou kazetu označenou jménem Bobby. Vzápětí se ozve dětská říkanka o tajemném Našeptávači, který si přichází pro smutné a osamělé děti. „ Když dveře pootevřené zůstanou, ozve se šepot najednou. Když si okno nezamkneš, klepání na okno zaslechneš. A když jsi smutný a taky sám, Našeptávač přijde k vám.“ Z nevinné dětské říkanky se tak během několika vteřin stává něco, co rozhodně nechcete slyšet před spaním.
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Poté následuje záběr na zoufalého Toma, který se obrací na svého odcizeného otce. Právě on před třiceti lety dopadl obávaného Našeptávače. Jenže pokud pachatel sedí za mřížemi a odpykává si doživotní trest, jak je možné, že znovu mizí děti? Trailer odpověď záměrně zatajuje a místo ní přichází ještě děsivější stopa – další kazeta, tentokrát označená jménem Jake, Tomova zmizelého syna. Když ji pustí, z reproduktoru se ozve tichý, zlověstný hlas:
„Chtěl bys tatínkovi říct ještě něco?“ V tu chvíli je jasné, že Tomův syn možná není jediným dítětem, kterého má Našeptávač v hledáčku.
Kdy Našeptávač vyjde na Netflixu?
Netflix očekávaný snímek Našeptávač zařadí do své nabídky už 28. srpna. Pokud se mu podaří zachovat ponurou atmosféru knižní předlohy, může se z Našeptávače stát jeden z nejzajímavějších kriminálních thrillerů letošního léta. Foto: David Lee/Netflix © 2026 Foto: David Lee/Netflix © 2026 Foto: David Lee/Netflix © 2026 Zdroje: Tudum, Deadline, What´s on Netflix, trailer filmu Našeptávač