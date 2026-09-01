Nejničivější zemětřesení 20. století zničilo Jokohamu i většinu Tokia

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Nejničivější zemětřesení 20. století zničilo Jokohamu i většinu TokiaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jedním z nejničivějších zemětřesení minulého století zničilo Japonsko v roce 1923. Velké zemětřesení v Kantó, jež se nesmazatelným písmem zapsalo do historie, zasáhlo 1.…
zemětřesení
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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