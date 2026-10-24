Nejmladší šampion historie F1 už klepe na dveře. Antonelli může slavit v Texasu, Mercedes přesto znervózněl

Verstappen se za tmy utrhl ze řetězu a v Portugalsku rozpoutal stíhací šílenství! Ze čtyřiadvacátého místa se probil do TOP 10
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Antonelli vede šampionát o 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem.
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V Austinu může získat svůj první titul mistra světa a překonat věkový rekord.
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Mercedesu nefungují technická vylepšení podle očekávání, zatímco Red Bull a Ferrari zrychlují.
Pakliže by se titul mistra světa uděloval za nejlepší dosavadní průběh sezony, Mercedes už by nejspíš objednával šampaňské.
Antonelli totiž ve svém druhém ročníku mezi elitou předvádí mimořádné výkony a před týmovým kolegou Georgem Russellem má luxusní náskok 102 bodů.
V Texasu se dokonce může stát nejmladším světovým šampionem v historii F1. Potřebuje k tomu zvítězit, zatímco Russell nesmí skončit lépe než devátý a Lewis Hamilton musí dojet nejvýše pátý. Pokud se mu to nepodaří, další příležitost přijde už o týden později v Mexiku.
Případný triumf by představoval mimořádný milník nejen pro samotného Antonelliho, ale i pro Mercedes.
Italský talent totiž dostal důvěru v mimořádně mladém věku a během pouhých dvou sezon se propracoval až na práh světového titulu. Jeho rychlost, vyzrálost a schopnost pravidelně bodovat potvrzují, že německá stáj vsadila na správného muže.
Jenže zatímco titul jednotlivců vypadá pro Antonelliho velmi nadějně, Mercedes už dávno není tak neohrožený jako na začátku sezony.
Max Verstappen vyhrál poslední dva závody a Red Bull konečně začal těžit z technických vylepšení.
Výrazně se přiblížilo také Ferrari, které do Austinu přiváží další aerodynamické novinky. A zapomínat nelze ani na McLaren, jenž sice v posledních závodech mírně ztratil, ale během sezony opakovaně prokázal, že dokáže Mercedes porážet.
Wolff však myslí hlavně na rok 2027
Právě návrat Red Bullu mezi nejrychlejší týmy je pro německou stáj varováním. Verstappenovo tempo ukazuje, jak rychle se může rozložení sil změnit, pokud některý z konkurentů správně vyhodnotí technické možnosti svého vozu. Náskok, který ještě před několika měsíci vypadal bezpečně, už dnes na trati rozhodně nepůsobí tak výrazně.
Mercedes naopak řeší komplikace. Poslední balík úprav měl přinést zrychlení až o tři desetiny sekundy na kolo, očekávaný efekt se však nedostavil. Monopost je nyní obtížnější na řízení, přechází mezi nedotáčivostí a přetáčivostí a více zatěžuje pneumatiky.
Tým dokonce při Velké ceně Singapuru porovnával dvě různé konfigurace. Russell jezdil se starší specifikací vozu, Antonelli s novější. Cílem bylo zjistit, proč technické novinky nepřinesly výsledky, které inženýři očekávali.
"Bylo to snadno ovladatelné auto jako předtím? Myslím, že ne. Má výkonnost, kterou jsme od vylepšení očekávali? Zatím si to nemyslím. Byl to ale krok správným směrem," připustil šéf stáje Toto Wolff.
Podle něj bude právě Austin důležitou zkouškou. "V Austinu bychom měli vidět, zda na tom dokážeme dál stavět a zda vůz nabízí větší výkonnost. Je to zásadní pro směr vývoje na příští rok," vysvětlil Rakušan.
Americký okruh se svými rychlými a středně rychlými zatáčkami totiž představuje ideální místo k prověření skutečných schopností monopostu. Pokud Mercedes ani tam nedokáže naplno využít potenciál svých úprav, bude to pro konstruktéry další důvod k zamyšlení.
A nejde jen o závěr letošního šampionátu. Současná technická řešení totiž ovlivní také podobu vozu pro rok 2027. V prostředí, kde se konkurence neustále přibližuje a vývoj probíhá mimořádně rychle, může mít špatně zvolený směr nepříjemné dlouhodobé následky.
Mercedes si přitom dobře pamatuje období mezi lety 2014 a 2020, kdy jeho nadvláda nad konkurencí působila téměř nedotknutelně. Tehdy si tým mohl dovolit přesouvat část pozornosti na další sezonu s vědomím, že soupeři jeho náskok jen obtížně smažou. Nyní je situace podstatně vyrovnanější a každé technické rozhodnutí má mnohem větší váhu.
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