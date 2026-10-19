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Nejlevnější rychlost na dálnici leží hluboko pod limitem. Kdo jede 120 km/h, spálí o 40 % víc benzinu než v optimu

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Americká laboratoř Oak Ridge National Laboratory (ORNL) testovala 74 vozidel a z jejích modelových dat je vidět, jak strmě roste spotřeba s každým přidáním plynu. Z těch čísel se dá spočítat, kolik stojí rychlejší jízda na jedné cestě po D1, za celý rok i se střešním boxem na autě.
Nejlevnější rychlost na dálnici leží hluboko pod limitem. Kdo jede 120 km/h, spálí o 40 % víc benzinu než v optimu

Nejlevnější rychlost na dálnici leží hluboko pod limitem. Kdo jede 120 km/h, spálí o 40 % víc benzinu než v optimu

Zdroj: Foto: MNXANL - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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