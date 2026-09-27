Nejlevnější polský obchod s potravinami míří do Čech. Chce koupit Tesco a zlikvidovat konkurenci

Britský gigant Tesco nabídl své české obchody k prodeji
Britská maloobchodní společnost Tesco připravuje prodej svých aktivit ve střední Evropě. O transakci informoval 23. září prestižní list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Agentura Reuters následně potvrdila, že proces nabral konkrétní obrysy.
Tesco při přípravě obchodu spolupracuje s investičními bankami Goldman Sachs a Citi. Hodnota samotného českého byznysu se podle odhadů analytiků pohybuje mezi 10 až 15 miliardami korun.
Britský řetězec plánuje prodat české a slovenské aktivity společně, zatímco maďarský trh chce řešit odděleně kvůli komplikovaným vládním regulacím a zvláštním daním.
Mezi zájemci se poprvé objevila Biedronka
V seznamu potenciálních kupců figurují tři velcí hráči. Vedle polského diskontního řetězce Biedronka se o převzetí zajímá také Schwarz Group, vlastník Lidlu a Kauflandu, a nizozemská skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje Albert.
Žádný z uvedených zájemců zatím nepotvrdil uzavření dohody. Jde stále o ranou fázi procesu, kdy potenciální kupci teprve prověřují podmínky transakce a připravují nabídky.
Právě u Biedronky je však možný obchod mimořádně zajímavý. Zatímco na Slovensku začínala od nuly, v Česku by mohla okamžitě získat rozsáhlou fungující síť.
Co všechno by Biedronka v Česku převzala
Česká síť Tesca je v současnosti čtvrtým největším potravinovým řetězcem v zemi. Společnost aktuálně provozuje celkem 184 vlastních obchodů po celé České republice.
Konkrétně se jedná o 87 hypermarketů, 58 supermarketů a 39 prodejen Express. K tomu Tesco spravuje dvě distribuční centra, která zajišťují logistiku pro celou síť.
Dalších 126 prodejen Žabka funguje jako franšízy, a proto by nebyly automaticky součástí případné transakce. Ty si provozují samostatní podnikatelé na základě licenční smlouvy.
Právě počet 184 vlastních prodejen ukazuje, jak zásadní rozdíl by případná akvizice představovala oproti vstupu Biedronky na její zatím poslední zahraniční trh.
Na Slovensku začínala Biedronka úplně od nuly
Polský diskont vstoupil na slovenský trh v březnu 2025. První prodejnu otevřel v Miloslavově nedaleko Bratislavy a následně síť postupně rozšiřoval obec po obci.
Do konce roku 2025 stihla Biedronka na Slovensku otevřít 15 obchodů a jedno distribuční centrum. Expanze pokračuje i letos – mateřská skupina Jerónimo Martins počítá během roku 2026 s otevřením přibližně 35 dalších slovenských prodejen.
Rozdíl proti možnému českému scénáři je tedy obrovský. Na Slovensku řetězec buduje síť postupně a pomalu. V Česku by případná koupě aktivit Tesca mohla nabídnout možnost vycházet z již existující rozsáhlé infrastruktury.
Proč je převzetí Tesca tak lákavé
Pro nový řetězec není vstup na trh jen otázkou otevření několika obchodů. Potřebuje vhodné lokality, fungující logistiku a dostatečné geografické pokrytí.
Akvizice již fungujícího řetězce může celý proces výrazně urychlit. Místo hledání pozemků, stavebních povolení a vyjednávání s developery získá kupec hotovou síť s vybudovanými vztahy k dodavatelům.
Neznamená to ale, že by se 184 obchodů Tesco automaticky změnilo na Biedronku. Není potvrzeno, jakou podobu by případná transakce měla, které části podnikání by zahrnovala ani pod jakými značkami by obchody následně fungovaly.
Současné informace popisují možnou cestu do Česka, nikoliv rozhodnutý vstup Biedronky.
Jerónimo Martins už český trh zná
Případný vstup Biedronky by zároveň nebyl prvním podnikáním jejího vlastníka v České republice. Skupina Jerónimo Martins zde už působí prostřednictvím sítě drogerií a obchodů s kosmetikou Hebe.
V roce 2025 otevřela v Česku další dvě prodejny této značky. Novinkou by tedy nebyl příchod celé skupiny do Česka, ale vstup jejího klíčového potravinového řetězce Biedronka.
Co by změna znamenala pro zákazníky
Na konkrétní dopady je zatím příliš brzy. Není potvrzeno, že Tesco české aktivity skutečně prodá, že Jerónimo Martins předloží závaznou nabídku ani že by případnou transakci nakonec získal.
Stejně tak nyní nelze říci, zda by obchody dál nesly značku Tesco, byly přejmenovány, případně jak by se změnil sortiment nebo další služby. Žádné potvrzené informace zatím nejsou ani o budoucnosti věrnostního programu Clubcard či služby Tesco Online.
Podstatné je zatím něco jiného: Biedronka se poprvé objevila v souvislosti s konkrétním scénářem, který by jí mohl umožnit vstoupit na český potravinový trh v úplně jiném měřítku, než jaké zvolila při expanzi na Slovensko.
Zdroje článku: reuters.com, sita.sk, akcniceny.cz, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková