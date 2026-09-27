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Nejlevnější polský obchod s potravinami míří do Čech. Chce koupit Tesco a zlikvidovat konkurenci

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Nejlevnější polský řetězec Biedronka se poprvé objevil mezi konkrétními zájemci o převzetí všech aktivit Tesca v Česku. Místo postupného budování sítě by mohl okamžitě ovládnout 184 obchodů a dvě distribuční centra.
Nejlevnější polský obchod s potravinami míří do Čech. Chce koupit Tesco a zlikvidovat konkurenci

Nejlevnější polský obchod s potravinami míří do Čech. Chce koupit Tesco a zlikvidovat konkurenci

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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