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Nejlepší vláčný perník s hruškami a čokoládou: Podzimní dobrota, kterou zvládnete do 45 minut

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Podzim si přímo říká o moučníky, které voní skořicí, kakaem a kořením. Hrušky navíc dokážou těstu dodat příjemnou vláčnost, takže se skvěle hodí právě do perníku doplněného čokoládou a křupavými ořechy.
Hruškový perník s čokoládou a ořechy: Vláčný podzimní moučník připravíte za 45 minut

Hruškový perník s čokoládou a ořechy: Vláčný podzimní moučník připravíte za 45 minut

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:02

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