Nejlepší vláčný perník s hruškami a čokoládou: Podzimní dobrota, kterou zvládnete do 45 minut

Podzim si přímo říká o moučníky, které voní skořicí, kakaem a kořením. Hrušky navíc dokážou těstu dodat příjemnou vláčnost, takže se skvěle hodí právě do perníku doplněného čokoládou a křupavými ořechy.
Recept není nijak složitý. Hrušky není potřeba předem vařit a čokoláda s vlašskými ořechy z obyčejného perníku udělá moučník, který bez velké námahy působí o něco slavnostněji.
Hrušky fungují jako nenápadný trumf
Jablečné koláče patří k podzimu skoro automaticky, ale na
hrušky se někdy neprávem zapomíná. Přitom právě zralé plody hrušek mají jemnou sladkost a dostatek šťávy, takže se do kakaového a kořeněného těsta hodí výborně. Do perníku se nejlépe hodí zralé hrušky, které jsou už příjemně měkké, ale ještě se nerozpadají. Díky jejich šťavnatosti zůstává moučník vláčný i druhý den. Foto: Magnific
Já nejraději používám hrušky, které už jsou
příjemně měkké, ale ještě se nerozpadají. Příliš tvrdé plody mohou i po upečení zůstat pevnější, zatímco hodně přezrálé pustí do těsta zbytečně mnoho tekutiny.
Čokoláda dodá výraznější chuť a ořechy zase
křupavou strukturu. Spojení hrušek s čokoládou přitom není žádný experiment. Běžně se objevuje i v klasických moučnících a dobře funguje s ořechy i kořením. Co budete potřebovat
Na formu o velikosti 25 x 30 centimetrů si připravte: 250 g hladké mouky 120 g třtinového nebo krupicového cukru 2 vejce 100 ml rostlinného oleje 150 ml mléka 2 větší zralé hrušky 80 g hořké nebo mléčné čokolády 70 g vlašských ořechů 2 lžíce kakaa 1 lžičku mleté skořice 1 lžičku perníkového koření 1 balíček kypřicího prášku do perníku špetku soli
Pokud máte raději méně sladké moučníky,
můžete množství cukru lehce snížit. U hodně sladkých a zralých hrušek bývá kolem 100 gramů cukru úplně dostačujících. Příprava zabere jen několik minut
Troubu předehřejte
na 175 stupňů. Formu vyložte pečícím papírem nebo ji lehce vymažte tukem. Vejce vyšlehejte s cukrem a poté přidejte olej a mléko. V jiné míse smíchejte mouko, kakao, skořici, perníkové koření, kypřící prášek a sůl. Hruškový perník s čokoládou a vlašskými ořechy zvládnete připravit v několika jednoduchých krocích. Foto: Kapitalio.cz/Vygenerováno AI
Suchou směs krátce zapracujte do té tekuté. Těsto není potřeba dlouze šlehat. Stačí ho míchat jen tak dlouho, dokud v něm viditelně nezůstává mouka. Hrušky oloupejte, zbavte je jádřinců a nakrájejte na menší kostičky. Čokoládu a vlašské ořechy
nasekejte nahrubo a jejich většinu opatrně vmíchejte do těsta. Ořechy a čokoláda vytvoří křupavou vrstvu
Těsto přesuňte do připravené formy a povrch těsta posypte zbytkem čokolády a ořechů. Díky tomuto kroku bude hotový perník vypadat po upečení mnohem lákavěji. Moučník pečte
přibližně 30 až 35 minut. Přesný čas pečení závisí na velikosti zvolené formy, výšce těsta i konkrétní troubě, proto perník během pečení průběžně kontrolujte. Druhý den bývá ještě lepší
Největší problém nastává po upečení. Teplý perník totiž tak nádherně voní, že
je náročné odolat a vyčkat, dokud zcela nevychladne. Kousky čokolády jsou navíc příjemně rozpuštěné a lákají k ochutnání.
Když ale odoláte a do moučníku okamžitě nezakrojíte, zajistíte, že se jednotlivé chutě lépe propojí a hrušky pomohou udržet těsto déle vláčné. Perník proto můžete bez obav upéct už večer a podávat jej až následující den.
Mouka, kakao, skořice a perníkové koření tvoří základ těsta. Suché suroviny je dobré nejprve promíchat zvlášť a teprve potom je spojit s tekutou směsí. Foto: Magnific
Pokud chcete celkový dojem i sladkost moučníku podpořit, můžete jej před podáváním zlehka
poprášit moučkovým cukrem. Skvěle se k němu hodí i hustý bílý jogurt (nejlepší je řecký) nebo zakysaná smetana, která příjemně vyváží sladkost čokolády a kyselost hrušek. Snadný recept, který k podzimu zkrátka patří
Připravit si
hruškový perník se hodí tehdy, když vám doma zůstalo několik zralých hrušek a klasický koláč z lineckého těsta už vás neláká. Příprava není nijak náročná a většinu potřebných surovin pravděpodobně najdete ve spíži.
Kakao, skořice, čokoláda, hrušky a vlašské ořechy mu dodávají přesně tu chuť, kterou si s chladnějšími podzimními dny spojuji. A jestli se po něm u vás okamžitě zapráší, nebudu se vůbec divit.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, bbcgoodfood.com