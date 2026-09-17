Nejlepší střih kalhot pro seniorky po 60. Dokáže zeštíhlit nohy a ubrat 10 let siluetě

Většina žen řeší u kalhot v kabince hlavně velikost. O výsledném dojmu ale rozhoduje něco jiného, a to tvar nohavice, výška pasu a místo, kde nohavice končí. Deset let sice žádné kalhoty neuberou, s proporcemi ale zvládnou překvapivě hodně. Jeden takový střih přitom visí na ramínkách prakticky v každém větším obchodě. Rovná nohavice zeštíhlí nohu
Po šedesátce sahá spousta žen po úzkých kalhotách, protože je nosily půl života. Jenže slim a skinny střihy nohu obepnou a upozorní na každý faldík na stehně i koleni. Opačný extrém, tedy hodně objemné pytlovité modely, siluetu rozmělní a postava v nich ztratí jakýkoli tvar.
Mezi obojím leží rovná nohavice, v obchodech označená jako straight-leg. Drží si od pasu dolů stejnou šířku, nohy se dotýká, ale nesvírá ji. Právě ta čistá svislá linie nohu opticky zúží. Komu vyhovuje vzdušnější oblečení, může sáhnout po jemně rozšířeném střihu wide leg, princip zůstane stejný.
Přečtěte si také: Tahle 1 barva oblečení letos frčí mezi ženami po 60. Dokáže ubrat kila a vizuálně omladí o 5 let Foto: Freepik.com Pas u pupíku posune začátek nohou nahoru
Druhou polovinu efektu dělá výška pasu. Oko bere linii pasu jako místo, kde nohy začínají, takže když ji posunete výš, nohy působí delší, i když se na těle nic nezměnilo.
Stačí střih sahající k pupíku nebo o kousek nad něj. Klasický high waist nemusí být pohodlný pro každou, takže postačí i polovysoký pas nad linií boků. Vyšší sed má ještě jednu výhodu, protože povolenější bříško schová a pas vyrýsuje úplně přirozeně. Nízko posazené bokovky dělají pravý opak, jelikož stáhnou linii dolů a střed těla pak splyne do jednoho bloku.
Foto: Shutterstock.com Kde má nohavice skončit
Třetí prvek se dá zkazit nejsnadněji. Nohavice by měla končit těsně nad kotníkem, nebo dosahovat až na nárt. Obě varianty nohu plynule protáhnou až dolů.
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Nejhorší volbou je lem, který končí uprostřed lýtka. Přesně tam je lýtko nejširší, kalhoty ho v tom místě opticky rozšíří a nohu jakoby přeruší. Všechno, co vysoký pas předtím vybudoval, je rázem pryč. Když váháte mezi dvěma délkami, vezměte tu delší.
Látka a vršek dotáhnou zbytek
Silně strečový materiál se přilepí na nohu a zkopíruje každý záhyb. Lépe poslouží pevnější strukturovaná látka s mírnou elasticitou, splývavá viskóza nebo v létě lněné směsi, protože drží tvar. Tmavší jednobarevné odstíny jako čokoládová, tmavě modrá nebo černá siluetu navíc vizuálně scelí.
Poslední věc se odehraje nad pasem. Dlouhý oversized svetr, který zakryje pas a skončí v nejširším místě boků, postavu rozdělí a nohy opticky zkrátí. Kratší vršek nebo košile zastrčená alespoň zčásti do pasu udrží linii celistvou.
Přečtěte si také: Nejhorší zimní čepice pro seniorky. Pořád je nosí a neví, že kvůli nim vypadají jak z minulého století Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.vlasta.cz/krasa/nejlepsi-strih-kalhot-prodlouzeni-nohou-maskovani-bricha-vysoky-pas-rovne-nohavice/, https://zena-in.cz/clanek/modni-tipy-na-kalhoty-pro-podzim-2026-opticky-prodlouzi-nohy-a-poridite-je-do-tisicovky, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/tyto-3-druhy-kalhot-vam-opticky-prodlouzi-nohy-pridaji-par-centimetru-i-bez-podpatku, https://www.kondice.cz/moda/nejlepsi-kalhoty-pro-baculky-ci-vyraznejsi-krivky-tyhle-strihy-noste/, https://www.extrainspirace.cz/toto-je-nejlepsi-strih-kalhot-pro-zeny-nad-50-opticky-prodlouzi-nohy-o-5-cm-a-cesky-ho-v-obchodech-prehlizeji/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kalhoty-strih-zena-60/