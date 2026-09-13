Nejlepší recept na kakaové řezy – vypadají jako od profesionálního cukráře, ale připravíte je během pár minut

Rychlé řezy s kakaovým krémem jsou přesně tím typem dezertu, který si zamiluje každý, kdo nedá dopustit na poctivou čokoládovou chuť a hedvábně jemné krémové moučníky. Tento svátečně vyhlížející zákusek v sobě propojuje vláčný nadýchaný korpus a bohatou kakaovou náplň zjemněnou máslem a kvalitní čokoládou. Na talíři vypadá jako z luxusní cukrárny, přitom jeho příprava z běžných surovin nevystaví peněženku ani časové možnosti žádnému tlaku.
Příprava čokoládových těst a krémů s přídavkem kávy má hlubokou tradici ve vídeňské i francouzské cukrářské škole. Káva v receptu totiž neslouží k tomu, aby přebila chuť, ale funguje jako geniální zvýrazňovač kakaa – dodá mu neskutečnou hloubku a noblesu. Hlavním kulinářským trikem tohoto korpusu je však kapka octa v kombinaci s teplým mlékem a jedlou sodou. Tato chemická reakce těsto okamžitě nakypří a udrží ho neuvěřitelně vláčné a šťavnaté. Prolití upečeného plátu ochucenou tekutinou navíc zajistí, že se řezy nebudou drolit a po odležení v lednici se budou doslova rozplývat na jazyku.
Největší předností těchto řezů je jejich elegantní vzhled a vynikající stabilita. Všechny vrstvy k sobě po vychlazení krásně přilnou, takže se zákusek snadno krájí na čisté a úhledné kostky. Hodí se jako luxusní tečka k odpolední kávě, na víkendové oslavy i jako moučník pro vzácné návštěvy.
Recept nabízí neomezený prostor k lehkým obměnám. Kávu můžete v dětské verzi bez obav nahradit rozpustným karamelovým nápojem nebo čistým teplým mlékem. Do sametového krému se báječně hodí přimíchat pár kapek pomerančového likéru, trocha rumové esence nebo hrst mletých pražených lískových oříšků. Pokud chcete moučníku dodat lehkost a ovocnou nótu, potřete spodní korpus pod krémem ještě tenkou vrstvou navinulé rybízové či malinové marmelády.
Teplé mléko smíchejte s kakaovým práškem a instantní kávou. Jakmile se ingredience rozpustí, přidejte ocet. V samostatné míse poté šlehejte změklé máslo s cukrem 2–3 minuty.
Jakmile máslo získá nadýchanou texturu, vešlehejte do něj vejce a pokračujte ve šlehání další 2 minuty. Do směsi pak přidejte mouku s kypřicím práškem a jedlou sodou.
Poznámka: V tomto receptu je použito solené máslo. Pokud byste raději chtěli použít nesolené máslo, přidejte do směsi ještě špetku soli.
Do směsi vešlehejte tekutinu s kávou a vzniklé těsto vylijte na plech pokrytý pečicím papírem. Poté ho pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 30–35 minut.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte špejlí.
Korpus nechte vychladnout a horizontálně ho rozkrojte na 2 části, které navlhčete horkou vodou s cukrem. Mezitím, co korpus chladne, připravte krém. Kakao smíchejte s instantní kávou a teplou vodou.
Tip: Pokud nechcete přidávat do dezertu další cukr, můžete směs, kterou použijete k navlhčení korpusu, nahradit trochou mléka.
V samostatné míse šlehejte změklé máslo 1 minutu. Poté do něj přidejte moučkový cukr a pokračujte ve šlehání další 1–2 minuty. Postupně pak přidejte rozpuštěnou čokoládu a směs s kakaem.
Šleháním ingredience spojte a přidejte smetanu. Vzniklým krémem pokryjte první část korpusu a zakryjte ho druhým korpusem.
Poznámka: Pokud je krém příliš hutný, můžete ho naředit 2–3 lžícemi mléka.
Korpus potřete zbylým krémem a dezert posypte čokoládovými kousky. Rychlé řezy s kakaovým krémem vložte na 2–3 hodiny do lednice a pak je servírujte.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Easy Quick Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová