Nejlepší recept na fazole po bretaňsku se slaninou a klobásou – chalupářská klasika z 1 hrnce, na které si pochutná celá rodina

Ačkoliv název odkazuje na francouzský region Bretani, česká verze má blíže k polskému Fasolka po bretońsku, což je lidový pokrm s neuvěřitelně bohatou historií. V západní Evropě se podobné luštěninové směsi tradovaly mezi chudými zemědělci i námořníky, kteří potřebovali vydatné jídlo z trvanlivých surovin. Kombinace krémových bílých fazolí, uzeniny a rajčatového základu se postupně proměnila v nekorunovaného krále venkovských kuchyní. Vůně majoránky a uzené papriky jí navíc propůjčuje nefalšovaný středoevropský charakter, na který nedáme dopustit.
Největším trumfem tohoto jídla je jeho dokonalá sytost a hloubka chuti. Pomalé propojení luštěnin s vypečenou slaninou, pikantní klobáskou a aromatickým česnekem vytvoří hutnou omáčku, která krásně drží na lžíci a nemá tendenci stékat jako obyčejná polévka. Fazole během vaření nasáknou veškeré koření i šťávu z uzenin, díky čemuž je každý soust neuvěřitelně šťavnatý. Když pokrm doplníte krajícem čerstvého, dokřupava upečeného chleba s poctivou kůrkou, získáte večeři, která pohladí po duši a zasytí i ty největší jedlíky.
Recept nabízí skvělý prostor pro kulinářské obměny podle toho, co zrovna ukrývá vaše spíž. Místo klasické klobásy můžete použít pikantní klobásku paprikovou, debrecínku nebo kousky uzeného bůčku. Pokud preferujete jemnější chuť, skvěle funguje přídavek trochu nastrouhané mrkve nebo kostiček kořenové zeleniny, které omáčku přirozeně dosladí. Pro pikantnější zážitek naopak neváhejte přihodit nasekanou chilli papričku, lžičku ostré dijonské hořčice nebo kapku kvalitního červeného vína pro prohloubení chuti.
Suché fazole přeberte, propláchněte a zalijte dostatečným množstvím studené vody. Nechte je namočené alespoň 8 hodin, ideálně přes noc, aby změkly a později se uvařily rovnoměrně. Druhý den vodu slijte a fazole ještě jednou propláchněte.
Fazole vložte do velkého hrnce a zalijte čerstvou vodou tak, aby byly několik centimetrů pod hladinou. Přidejte bobkové listy a nové koření a přiveďte k varu. Vařte na mírném ohni přibližně 60–90 minut, dokud nejsou fazole téměř měkké, ale stále drží tvar.
Mezitím nakrájejte slaninu na menší kostičky a klobásu na půlkolečka. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, česnek nasekejte nebo prolisujte. Na pánvi opečte slaninu, aby pustila tuk, potom přidejte klobásu a společně několik minut restujte.
K opečené slanině a klobáse přidejte cibuli a restujte ji dozlatova. Nakonec vmíchejte česnek a nechte ho jen krátce rozvonět, aby nezhořkl. Přidejte sladkou a uzenou papriku, promíchejte a pánev ihned stáhněte z ohně.
K téměř měkkým fazolím přidejte připravenou směs se slaninou, klobásou a cibulí. Vmíchejte rajský protlak, passatu a krájená rajčata a vše dobře promíchejte. Dochuťte majoránkou, pepřem a podle potřeby solí, přičemž se solí opatrně, protože slanina a klobása jsou už samy o sobě slané.
Fazole vařte na mírném ohni dalších 25–30 minut. Občas je promíchejte a podle potřeby podlijte trochou vody, aby se omáčka během vaření nepřipalovala. Hotové fazole by měly být měkké a omáčka hustá, aby po nabraní zůstala na fazolích a nestékala jako polévka.
Fazole po bretaňsku se slaninou a klobásou nechte před podáváním několik minut odpočinout. Vyjměte bobkové listy a nové koření a podle chuti ještě přidejte majoránku nebo trochu pepře. Podávejte horké s čerstvým chlebem, který se skvěle hodí k husté rajčatové omáčce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová