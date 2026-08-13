Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nejlepší prevence proti ateroskleróze je úprava jídelníčku. Zařaďte na něj potraviny, které přirozeně čistí cévy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se tukové zásoby nahromadí podél stěn krevních cév, nastává stav, kterému říkáme ateroskleróza. Podle studií je příčinou asi 50 % úmrtí v západních zemích. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění s mnoha rizikovými faktory.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Getty Images
Reklama
Další články z Krasnezeny.eu
Zadržování vody v těle je nebezpečný problém ohrožující zdraví. Začněte jednat včas
Zadržování vody v těle je nebezpečný problém ohrožující zdraví. Začněte jednat včas
K odstranění zubního kamene a prevenci vždy není nutná návštěva zubaře. Vyzkoušejte osvědčené domácí postupy
K odstranění zubního kamene a prevenci vždy není nutná návštěva zubaře. Vyzkoušejte osvědčené domácí postupy

Možná už jste se kdysi dříve zajímali o to, jak lze přírodní cestou bez návštěvy zubaře odstranit zubní...

Zatočte s bolestí kloubů pomocí obyčejné alobalové folie. Úleva se dostaví během několika hodin
Zatočte s bolestí kloubů pomocí obyčejné alobalové folie. Úleva se dostaví během několika hodin

Trápí Vás bolest kloubů a nevíte co s ní? Tu může způsobit hned několik nemocí, ale také pouhé stárnutí...

Neberte deprese na lehkou váhu. Rozpoznejte je včas a bojujte s nimi
Neberte deprese na lehkou váhu. Rozpoznejte je včas a bojujte s nimi

S tou větou se mnozí z nás setkávají často: „Mám depku!“ Někdy nám vylítne z úst ani nevíme jak a možná...

Příznaky rakoviny slinivky břišní mohou být zpočátku nenápadné a lidé je většinou přehlíží
Příznaky rakoviny slinivky břišní mohou být zpočátku nenápadné a lidé je většinou přehlíží

Rakovina slinivky břišní je jedním z nejagresivnějších typů rakoviny. Slinivka totiž, jak jistě mnozí víte,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...

Všechny články tohoto autora →
Krasnezeny.eu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.