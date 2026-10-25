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Nejlepší podzimní pomazánka: Tělu dodá víc bílkovin než maso a více vitaminů než ovoce

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Rybí pomazánka bývala běžnou součástí domácích snídaní i večeří. Příprava netrvala dlouho, vystačila pro celou rodinu a suroviny se většinou našly doma. Obyčejná konzerva sardinek pořád dokáže posloužit jako základ sytého jídla. Obsahuje bílkoviny, omega-3 mastné kyseliny, vitamin B12 i vitamin D.
Nejlepší podzimní pomazánka: Tělu dodá víc bílkovin než maso a více vitaminů než ovoce

Nejlepší podzimní pomazánka: Tělu dodá víc bílkovin než maso a více vitaminů než ovoce

Zdroj: pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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