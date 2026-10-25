Nejlepší podzimní pomazánka: Tělu dodá víc bílkovin než maso a více vitaminů než ovoce

Co sardinky nabízejí a proč se k nim vrátit
Na sardinkách je praktické hlavně to, že se dají snadno koupit, dobře se skladují a po otevření konzervy je můžete rovnou použít. Nemusíte je čistit ani tepelně upravovat, takže jídlo zvládnete i ve dnech, kdy na vaření moc času nezbývá. Jejich výživová hodnota přitom není postavená na jedné látce. Bílkoviny pomáhají udržovat a obnovovat tkáně včetně svalů a přispívají k pocitu sytosti. Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA jsou součástí rybího tuku. Vitamin B12 se podílí na fungování nervové soustavy a tvorbě červených krvinek. Vitamin D pomáhá při vstřebávání vápníku a přispívá k činnosti svalů a imunitního systému. Vápník získáte hlavně ze sardinek, které se jedí i s měkkými kostmi, a minerální složení doplňují také fosfor a selen.
Množství jednotlivých živin se ale liší podle druhu ryby i konkrétního výrobku, proto se vyplatí podívat na etiketu, ne jen na obrázek na obalu. Častá chyba je také představa, že sto gramů sardinek automaticky pokryje celou denní dávku vitaminu D. Obsah závisí na konkrétním výrobku a je třeba rozlišovat mezi množstvím samotné ryby a hotové pomazánky. Když sardinky smícháte se sýrem, máslem nebo avokádem a rozdělíte mezi víc lidí, každý sní jen část původního množství.
Pomazánku proto berte jako jeden příspěvek k celkovému příjmu živin. Stejně tak omega-3 tuky nejsou povzbuzující látka podobná kofeinu. Po jedné porci se nemusíte cítit čilejší a jejich přínos se nedá poznat podle okamžitého pocitu energie. Zato se ryba dostane do jídelníčku bez složitého vaření, což může být dobrý začátek pro někoho, kdo rybí jídla připravuje jen zřídka. Žádná pomazánka také nezaručí ochranu před rýmou a dalšími infekcemi. Důležitý zůstává spánek, pestrá strava a celková péče o zdraví.
Jemná sardinková pomazánka za pár minut
Základní recept nepotřebuje mnoho surovin. Pokud vám vadí příliš výrazná rybí chuť, pomůže citronová šťáva a jemný čerstvý sýr.
Suroviny
- Sardinky v konzervě – 1 konzerva
- Neochucený čerstvý sýr – 80 až 100 g
- Citronová šťáva – 1 až 2 čajové lžičky
- Cibule nadrobno nakrájená – trochu
- Mletý černý pepř – podle chuti
- Pažitka nebo petrželová nať – podle chuti
Postup přípravy
- Sardinky vyndejte z konzervy a podle potřeby nechte okapat.
- Vložte je do misky a důkladně rozmačkejte vidličkou. Měkké kosti se přitom obvykle snadno rozdrtí a mohou zůstat součástí pomazánky.
- Přidejte čerstvý sýr, citronovou šťávu, cibuli a pepř.
- Vše promíchejte a teprve potom ochutnejte. Sůl nemusí být potřeba, protože ji často obsahují už ryby i sýr.
- Pokud chcete tradičnější chuť, část sýra nahraďte malým množstvím změklého másla.
- Podávejte na žitném nebo celozrnném chlebu se zeleninou. Taková kombinace doplní jídlo i o vlákninu.
Na co si dát pozor při výběru konzervy
Hodí se sardinky ve vlastní šťávě i v oleji, záleží na tom, jakou chuť a hustotu chcete. U ryb v oleji obvykle není potřeba přidávat další tuk. Pokud část oleje použijete přímo do pomazánky, sýr nebo máslo dávkujte střídměji. Sardinky ve vlastní šťávě se naopak dobře snoubí s krémovým základem. Liší se také obsah soli, a protože do pomazánky někdy přibude sýr, hořčice nebo kyselá okurka, ochutnávejte průběžně. Výraznější chuť navíc dodá citron, cibule a bylinky.
Dvě varianty podle toho, co máte doma
Na podzim se k pomazánce hodí nadrobno nakrájená červená cibule, kyselá okurka nebo trocha hořčice. Okurku před přidáním jemně vymáčkněte, aby pomazánka příliš nezřídla, a s hořčicí začněte po malých množstvích, aby chuť ryby úplně nepřebila. Můžete použít i pažitku a petrželovou nať, případně bylinky odložené v mrazáku. Jarní cibulka se také hodí, pokud ji máte po ruce.
Další možností je spojit sardinky se zralým avokádem. Rozmačkaná dužina vytvoří jemný základ, do kterého stačí přidat limetkovou nebo citronovou šťávu, pepř a podle chuti kousek chilli. Tahle verze se hodí na opečený chléb i do menších obložených chlebíčků; citron nebo limetka chuť osvěží a avokádo zjemní výraznost ryby. Připravujte ji raději v menším množství a hned podávejte, protože avokádo po rozkrojení postupně hnědne a čerstvá pomazánka má nejlepší barvu i konzistenci.
Večeře, ke které se vyplatí vracet
Sardinková pomazánka má na podzimním stole místo hlavně proto, že je sytá, chutná a nenáročná na přípravu. Z jedné konzervy a pár běžných surovin vznikne jídlo, které poskytne bílkoviny i několik vitaminů a minerálů. Někdy docela stačí čerstvý chléb, miska dobře dochucené pomazánky a je z toho chutná večeře, která vám připomene dětství.
Zdroje článku: sita.sk, toprecepty.cz, apetitonline.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková