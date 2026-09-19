Nejlepší nálev na nakládané houby – léty ověřený poměr surovin, díky kterému jsou houby vždy výborné

Domácí houby v sladkokyselém nálevu patří k tradičním způsobům, jak si uchovat jejich chuť i na dobu, kdy už v lese nic neroste. Oblíbené jsou především v české a středoevropské kuchyni, kde se houby odedávna nakládaly do octového nálevu s kořením. Každá rodina navíc často používá trochu jiný poměr surovin nebo vlastní směs koření.
Pro nakládání se nejlépe hodí mladé a pevné houby, které si i po zpracování zachovají příjemnou strukturu. Výborné jsou například hříbky, lišky, bedly nebo žampiony. Důležité je vybírat pouze zdravé houby bez známek plísně či poškození. U lesních hub je samozřejmostí jejich naprostá jistota při určování.
Základem tohoto receptu je sladkokyselý nálev z vody, octa, cukru a soli. Bobkový list, nové koření, černý pepř a hořčičné semínko mu dodají výraznější vůni a chuť. Podle chuti lze přidat také cibuli nebo několik koleček mrkve, které ve sklenici vypadají hezky a nálev příjemně zpestří.
Nakládané houby se hodí jako příloha k masu, součást studených mís i jako drobné pohoštění. Nejlepší chuť získají po několika dnech odležení, kdy se kořeněný nálev propojí s houbami. Kdo má rád ostřejší chuť, může přidat chilli, česnek nebo trochu více pepře. jemnější varianta naopak vynikne s menším množstvím koření a výrazněji sladkokyselým nálevem.
Houby očistěte od nečistot a podle velikosti je ponechte celé, rozpulte nebo nakrájejte na větší kousky. Vybírejte pouze mladé, pevné a zdravé houby bez známek plísně nebo poškození. Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství lehce osolené vody a houby do ní vložte.
Houby vařte podle jejich velikosti přibližně 10–20 minut. Menší kousky bývají hotové dříve, větší potřebují delší dobu, aby změkly, ale nerozpadaly se. Správně uvařenou houbu snadno propíchnete vidličkou, přitom si stále zachovává svůj tvar.
Uvařené houby sceďte a nechte je dobře okapat. Vodu, ve které se houby vařily, pro přípravu nálevu nepoužívejte. Houby můžete krátce propláchnout horkou převařenou vodou a připravit si je k plnění do sklenic.
Připravte nálev. Do hrnce nalijte 800 ml vody a přidejte cukr, sůl, bobkové listy, nové koření, černý pepř a hořčičná semínka. Směs přiveďte k varu a nechte 3–4 minuty povařit, aby se koření rozvonělo.
Do vroucího nálevu přilijte 200 ml 10% octa a nechte ho znovu krátce přejít varem. Poté nálev ihned stáhněte z plotny. Pokud používáte cibuli, můžete ji nakrájet na tenká půlkolečka a krátce ji prohřát v horkém nálevu.
Připravte čisté a sterilizované sklenice o objemu 500 ml. Naplňte je uvařenými houbami přibližně do tří čtvrtin jejich objemu a zalijte horkým nálevem tak, aby byly všechny houby ponořené. Pod okrajem sklenice ponechte asi 1–2 cm volného prostoru, případné vzduchové bubliny odstraňte čistou špejlí a okraj sklenice otřete
Sklenice pevně uzavřete víčky a vložte je do hrnce s horkou vodou. Voda by měla sahat přibližně do tří čtvrtin jejich výšky a sklenice by se během sterilizace neměly vzájemně dotýkat. Po dosažení varu sterilizujte přibližně 20 minut.
Sterilizované sklenice opatrně vyjměte z hrnce a nechte je vychladnout. Po vychladnutí zkontrolujte, zda víčka dobře drží a nejsou vypouklá. Houby nechte před konzumací alespoň 7 dní odležet, ještě lepší chuť získají po 2–3 týdnech.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová