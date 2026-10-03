Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nejlepší místo pro život v Česku (2026): Už podruhé vyhrálo malé město, Praha nedosáhla ani na TOP 5

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Které místo v Česku je dnes nejpříjemnější k životu? Odpověď letos možná […]
Nejlepší místo pro život v Česku (2026): Už podruhé vyhrálo malé město, Praha nedosáhla ani na TOP 5

Nejlepší místo pro život v Česku (2026): Už podruhé vyhrálo malé město, Praha nedosáhla ani na TOP 5

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 03:56

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Ekonom spočítal, kolik musí vydělat rodina, aby žila normálně (2026). Částka Čechy šokuje, většina o ní jen sní
Ekonom spočítal, kolik musí vydělat rodina, aby žila normálně (2026). Částka Čechy šokuje, většina o ní jen sní
Jak se žije seniorům za hranicemi? U sousedů posílají důchod 14krát ročně, Němci už dávno ztratili náskok
Jak se žije seniorům za hranicemi? U sousedů posílají důchod 14krát ročně, Němci už dávno ztratili náskok

Když přijde řeč na to, kde se mají senioři nejlíp, většina Čechů […]

Víte, že zelená šipka na semaforu neznamená automaticky přednost? Tuto školáckou chybu dělají Češi pořád, koledují si o pokutu až 10 000 Kč
Víte, že zelená šipka na semaforu neznamená automaticky přednost? Tuto školáckou chybu dělají Češi pořád, koledují si o pokutu až 10 000 Kč

Zelená šipka se rozsvítí a spousta řidičů sešlápne plyn s pocitem, že […]

Tato vychytávka nahradí rychlovarnou konvici (2026): Vroucí voda je hotová okamžitě, Češi ji neznají
Tato vychytávka nahradí rychlovarnou konvici (2026): Vroucí voda je hotová okamžitě, Češi ji neznají

Ráno postavíte konvici, počkáte, než se voda ohřeje, a teprve pak si […]

Víte, kolik budete mít důchod, když vyděláváte 30 000 Kč? Spočítali jsme to
Víte, kolik budete mít důchod, když vyděláváte 30 000 Kč? Spočítali jsme to

Hrubých 30 000 Kč měsíčně je pro spoustu lidí v Česku běžná […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.