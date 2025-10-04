Nejlepší lázně na bolavá záda nejsou v zahraničí. Leží v Česku a málokdo tuší, jaký poklad se tam skrývá

Nejlepší lázně na bolavá záda nejsou v zahraničí. Leží v Česku a málokdo tuší, jaký poklad se tam skrýváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zapomeňte na drahé léčby. V Česku stojí lázně, které s bolestmi zad dokážou nemožné, jen málokdo je zná.Zdroj: Shutterstock
Článek byl poprvé publikován 04.10.2025 07:44
Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:59
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Co je vlastně léčivá slatina a proč se v lázních zahřívá
Lázně Bohdaneč jsou spojené především se slatinou, tedy specifickým druhem přírodního peloidu vznikajícího z organického materiálu v mokřadním prostředí.
V lázeňství se slatina upravuje a zahřívá, aby ji bylo možné používat ve formě zábalů nebo koupelí. Její důležitou vlastností je schopnost držet teplo a předávat ho tělu pomaleji než například voda.
Právě proto lze pomocí slatiny zahřívat určitou část těla relativně rovnoměrně a dlouhodobě. Teplo může přispět k uvolnění svalstva a používá se jako součást rehabilitační léčby některých onemocnění pohybového aparátu.
Slatina sama ale není univerzální léčbou každé bolesti zad. Lázeňská terapie bývá kombinací více postupů – rehabilitace, cvičení, fyzikální léčby a dalších procedur podle konkrétní diagnózy.
Zdroje:
- Léčebné lázně Bohdaneč – oficiální web https://www.llb.cz/
- Ministerstvo zdravotnictví ČR – Lázeňská léčebně rehabilitační péče https://mzd.gov.cz/
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