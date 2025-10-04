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Nejlepší lázně na bolavá záda nejsou v zahraničí. Leží v Česku a málokdo tuší, jaký poklad se tam skrývá

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Na okraji východních Čech leží město, které by možná zůstalo bez povšimnutí, kdyby se tu kdysi neodehrál příběh, jenž mu vtiskl zcela novou tvář. Nenápadný nápad jednoho muže se tu před více než stoletím proměnil v začátek tradice, která dodnes určuje rytmus života místních i návštěvníků. Z původně obyčejného místa se stalo centrum, kam lidé míří za odpočinkem, zdravím a atmosférou, kterou jinde jen těžko najdou. A právě tady se ukazuje, jak jediný krok dokáže proměnit budoucnost celého města.
Zapomeňte na drahé léčby. V Česku stojí lázně, které s bolestmi zad dokážou nemožné, jen málokdo je zná.

Zapomeňte na drahé léčby. V Česku stojí lázně, které s bolestmi zad dokážou nemožné, jen málokdo je zná.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 04.10.2025 07:44

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:59

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Co je vlastně léčivá slatina a proč se v lázních zahřívá

Lázně Bohdaneč jsou spojené především se slatinou, tedy specifickým druhem přírodního peloidu vznikajícího z organického materiálu v mokřadním prostředí.

V lázeňství se slatina upravuje a zahřívá, aby ji bylo možné používat ve formě zábalů nebo koupelí. Její důležitou vlastností je schopnost držet teplo a předávat ho tělu pomaleji než například voda.

Právě proto lze pomocí slatiny zahřívat určitou část těla relativně rovnoměrně a dlouhodobě. Teplo může přispět k uvolnění svalstva a používá se jako součást rehabilitační léčby některých onemocnění pohybového aparátu.

Slatina sama ale není univerzální léčbou každé bolesti zad. Lázeňská terapie bývá kombinací více postupů – rehabilitace, cvičení, fyzikální léčby a dalších procedur podle konkrétní diagnózy.


Zdroje:

  1. Léčebné lázně Bohdaneč – oficiální web https://www.llb.cz/
  2. Ministerstvo zdravotnictví ČR – Lázeňská léčebně rehabilitační péče https://mzd.gov.cz/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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