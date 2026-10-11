Nejlepší juniorka Slovenska zmizela z kurtů. Bianca Behúlová dnes nosí raketu jen jako doplněk k módním fotkám

Bianca Behúlová patřila k největším talentům slovenského tenisu a pozornost budila i mimo kurt. Část fanoušků ji označovala za nejkrásnější hráčku okruhu. Další otevřeně psali, že by se víc hodila na přehlídkové molo. Tohle přání se jim podle všeho splnilo, protože její instagram od posledního zápasu plní výhradně módní fotky.
Ve čtrnácti dostala radu, která ji poslala z Nitry do Bratislavy
K tenisu ji přivedl otec, který sám hrál jen rekreačně. Začínala v Nitře zhruba v pěti letech a celé dětství ji vedla jediná trenérka.
Ve čtrnácti jí trenérka Andrea doporučila odejít do Bratislavy. Rodina se přestěhovala a podle vlastních slov začala Behúlová teprve od té chvíle brát tenis vážně. Aby stíhala všechny tréninky, měla ve škole individuální studijní plán. Líbilo se jí, že díky němu nemusela do školy chodit.
Dvouměsíční pauza kvůli zlomenině jí titul nejlepší juniorky nevzala
V roce 2021 získala ocenění pro nejlepší slovenskou juniorku. V rozhovoru pro Slovenský tenisový svaz tehdy řekla, že si ho velmi váží. Zároveň přiznala, že ji překvapilo.
Překvapení vysvětlila sama. Krátce po začátku sezony si přivodila únavovou zlomeninu a dva měsíce nemohla dělat vůbec nic. „Vrátit se zpátky do rozjetého vlaku bylo velmi těžké,“ popsala návrat a otevřeně připustila, že se jí ho zvládnout nepodařilo. Právě proto ji podle jejích slov titul tolik potěšil.
Jediné vysvětlení jejího odchodu nepochází od ní samotné
Konec kariéry Behúlová nikdy veřejně neohlásila a k tomu, proč přestala hrát, se dosud nevyjádřila. Že s tenisem skončila, se tak dá vyčíst jen z výsledků a z jejího instagramu.
Redakce SportyŽivě usuzuje, že nezvládla přechod z juniorského do ženského tenisu. Jde o odhad novinářů a sama hráčka ho nikdy nepotvrdila. Nějakou oporu mu dávají jen její vlastní slova z roku 2021 o nepovedeném návratu po zranění. Jako důkaz to nestačí, protože mezi tím rozhovorem a posledním zápasem uplynuly zhruba dva roky.
Průsvitné šaty v Miláně, výstřih k pupíku v Paříži
Jako mládežnická reprezentantka považovala modeling za otravnou věc a focení ji obtěžovalo. S tím, co o modelingu tehdy říkala, se její dnešní sítě rozcházejí. Na instagramu ji sleduje 135 tisíc lidí.
Nedávno se objevila na Milánském týdnu módy, kam do Palazzo Visconti dorazila v průsvitných šatech a sklidila velký obdiv. O pár dní později se ukázala v Paříži ve strakatých šatech s výstřihem až k pupíku.
Tenisová raketa z jejích fotek nezmizela. Na některých snímcích ale slouží už jen jako doplněk k módnímu focení.