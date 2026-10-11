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Nejlepší juniorka Slovenska zmizela z kurtů. Bianca Behúlová dnes nosí raketu jen jako doplněk k módním fotkám

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Na Slovensku jí předpovídali velkou tenisovou budoucnost. Poslední zápas ale odehrála v roce 2023 a od té doby ji fanoušci vídají na módních přehlídkách v Miláně a Paříži.
Nejlepší juniorka Slovenska zmizela z kurtů. Bianca Behúlová dnes nosí raketu jen jako doplněk k módním fotkám

Nejlepší juniorka Slovenska zmizela z kurtů. Bianca Behúlová dnes nosí raketu jen jako doplněk k módním fotkám

Zdroj: Foto: Stuart Seeger from San Antonio, Texas, USA - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 00:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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