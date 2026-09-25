Nejlepší jablečné řezy všech dob – rychlé, snadné a výborné. Doslova se rozplývají na jazyku. Recept, který musíte mít ve své kuchařce

Rychlé jablečné řezy s čokoládovou polevou představují fantastické řešení pro každého, kdo hledá dokonalou souhrat chutí bez zbytečné námahy. Tento šťavnatý dezert v sobě snoubí jemné vláčné těsto, bohatou vrstvu strouhaných jablek s voňavou skořicí a lesklou čokoládovou polevu, která celému moučníku dodá punc sváteční dokonalosti. Výsledkem jsou nadýchané řezy, které provoní celý dům a rozplynou se na jazyku.
Spojení šťavnatých jablek, skořice a čokolády patří k absolutním pilířům středoevropského sladkého pečení. Jablečné koláče a závinové dezerty mají v české kulinářské tradici nezastupitelné místo už po celá staletí, přičemž přídavek kefíru do těsta je prověřeným trikem našich babiček. Kyselost kefírové složky v reakci s jedlou sodou zajistí, že těsto během pečení krásně vyběhne, zůstane neuvěřitelně zvláčněné a nevysuší se ani druhý den. Prokládání tří tenkých plátů těsta s bohatou jablečnou náplní navíc vytvoří na řezu nádhernou strukturu, která vypadá jako z rukou profesionálního cukráře.
Největší předností těchto jablečných řezů je jejich nenáročná příprava, mimořádná vláčnost a harmonické propojení ovocné svěžesti s kakaovým akcentem.
Recept navíc nabízí bohatý prostor pro vaše vlastní nápady a chuťové obměny. Do jablečné náplně můžete kromě tradičních vlašských ořechů a rozinek přimíchat nasekané mandle, sušené brusinky nebo kapku poctivého tuzemáku pro dospělé strávníky. Pokud nemáte po ruce kefír, skvěle jej zastoupí podmáslí či řecký jogurt. Pro ještě intenzivnější čokoládový zážitek lze kakaovou polevu nahradit kvalitní hořkou čokoládou rozpuštěnou s kapkou smetany ke šlehání. Hotový moučník před podáváním můžete dozdobit plátky křupavých mandlí nebo kopečkem čerstvě ušlehané šlehačky.
Mouku smíchejte s nastrouhaným máslem, vaječnými žloutky, kefírem, solí, jedlou sodou a vanilkovým cukrem. Z ingrediencí vytvořte těsto, které zabalte do sáčku a odložte bokem.
Pokračujte s přípravou náplně. Oloupaná jablka nastrouhejte na hrubém struhadle a smíchejte je s cukrem, skořicí, rozinkami a nasekanými vlašskými ořechy.
Poznámka: Před strouháním jablka zbavte jádřinců.
Těsto rozdělte na tři stejné části. Z každé části vyválejte obdélníkový plát o tloušťce 0,4 cm. První plát těsta položte na plech vyložený pečicím papírem a pokryjte ho polovinou jablečné náplně.
Jablečnou náplň zakryjte plátem těsta a postup opakujte. Vrstvení dezertu zakončete plátem těsta. Dezert pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 30–35 minut. Na závěr připravte polevu.
V rendlíku smíchejte mléko, cukr, kakao a máslo. Ingredience zahřívejte jednu minutu a vzniklou polevu naneste na dezert. Rychlé jablečné řezy s čokoládovou polevou nechte zcela vychladnout a pak je servírujte.
Poznámka: Dezert nikdy nepodávejte teplý, byl by těžce stravitelný. Než pochoutku zkonzumujete, uchovávejte ji ve vzduchotěsné nádobě, aby neosychala.
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Zdroj receptu: Домашняя Кулинария ДК
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato