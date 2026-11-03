Nejlepší hrníčkový recept na rychlý banánový chlebíček – přidávám do něj tuto tajnou surovinu, díky které je dokonale vláčný i 3 dny

Zůstaly vám na kuchyňské lince dva hodně zralé banány a nikdo už o ně nemá zájem? Než je vyhodíte, zkuste z nich připravit banánový chlebíček. Stačí přidat několik běžných surovin, zapnout troubu a za chvíli se kuchyní začne šířit sladká vůně banánů, másla a vanilky. Těsto díky jogurtu zůstává po upečení měkké a vláčné, střídka je jemná a jednotlivé plátky se dobře krájejí. Je to přesně ten druh domácího moučníku, který si dáte ke kávě, ukrojíte dětem ke svačině nebo nabídnete návštěvě, která se zastavila jen na chvíli.
Banánový chlebíček má své pevné místo především v americkém domácím pečení. Velkou oblibu si získal ve 30. letech 20. století, kdy se v kuchyních stále častěji používal prášek do pečiva a jedlá soda. Recepty na rychlé sladké pečivo zároveň nabízely praktický způsob, jak zužitkovat banány, které už byly příliš měkké na běžné jedení. Právě jejich přirozená sladkost a výrazná vůně se v těstě krásně rozvinou. Z obyčejné suroviny, kterou by člověk snadno přehlédl, se tak stal základ moučníku, jenž se obejde bez složité přípravy i dlouhého čekání na vykynutí.
Na banánovém chlebíčku je příjemné také to, že se hodí do každodenního provozu. Nemusíte chystat krém ani zdobit povrch, aby vypadal lákavě. Po upečení stačí nechat ho chvíli odpočinout a potom nakrájet na plátky. Jogurt dodává těstu jemnost a pomáhá udržet příjemnou strukturu, zatímco máslo, cukr a vanilkový extrakt podtrhují sladkou chuť banánů. Nejlepší je použít opravdu zralé plody s hnědými skvrnami na slupce, protože bývají sladší a snadno se rozmačkají na hladkou kaši.
Chlebíček můžete podávat samotný, se šlehačkou nebo s trochou karamelové omáčky, jak se vám zrovna hodí. Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte do těsta nasekané vlašské ořechy, které přinesou lehkou křupavost, případně čokoládové kousky pro sladší výsledek. Špetka skořice zase zvýrazní hřejivé tóny banánů a vanilky. Základní recept ale funguje i bez dalších přísad, takže se do něj můžete pustit pokaždé, když vám doma zbudou zralé banány a dostanete chuť na obyčejné domácí pečení.
Troubu předehřejte na 175 °C. Formu na chlebíček vyložte pečicím papírem. Papír upravte tak, aby pokrýval dno i delší strany formy a hotový chlebíček se dal snadno vyjmout.
Do mísy prosejte hladkou mouku. Přidejte prášek do pečiva, jedlou sodu a sůl. Všechny suché suroviny důkladně promíchejte, aby se kypřicí přísady rovnoměrně rozprostřely, a mísu odložte stranou.
Do druhé mísy vložte změklé máslo a přisypte cukr. Šlehejte, dokud směs nebude světlá a nadýchaná. Máslo by mělo být dostatečně měkké, aby se s cukrem dobře spojilo a nevytvářelo hrudky.
Do máslové směsi postupně přidávejte vejce. Po každém přidání směs krátce prošlehejte, aby se vejce dobře zapracovalo. Pokračujte, dokud nebudou obě vejce rovnoměrně spojená s máslem a cukrem.
K vaječné směsi přilijte vanilkový extrakt. Krátce vše prošlehejte, aby se vanilková vůně rovnoměrně rozložila. Směs by měla zůstat hladká a nadýchaná.
Banány oloupejte a vložte do menší misky. Vidličkou je rozmačkejte na kaši, případně ponechte několik drobných kousků, pokud máte rádi výraznější strukturu. Rozmačkané banány přidejte do máslové směsi a promíchejte.
Do mísy postupně přidávejte připravenou směs mouky a současně bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Přísady zapracovávejte po částech, aby se těsto dobře spojilo. Pokračujte, dokud se všechny suroviny nespojí v jednotné těsto.
Hotové těsto přelijte do připravené formy. Stěrkou ho rovnoměrně rozprostřete až ke krajům a povrch uhlaďte. Formou můžete lehce poklepat o pracovní plochu, aby se těsto usadilo.
Formu vložte do předehřáté trouby. Chlebíček pečte při 175 °C přibližně 50–60 minut, dokud povrch nezezlátne a těsto nebude propečené. Ke konci pečení zapíchněte do středu špejli; pokud ji vytáhnete bez syrového těsta, je chlebíček hotový.
Upečený chlebíček vyjměte z trouby. Nechte ho přibližně 10 minut odpočívat ve formě, aby se zpevnil a při vyjímání se nerozpadal. Poté ho opatrně vyjměte a nechte dále chladnout.
Vychladlý banánový chlebíček nakrájejte ostrým nožem na plátky. Podávejte ho samotný ke kávě nebo čaji, případně přidejte trochu šlehačky. Pokud máte rádi výraznější sladkou chuť, můžete jednotlivé porce doplnit karamelovou omáčkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová