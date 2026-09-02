Nejkrásnější žena fotbalového světa zakončila léto v zelených bikinách. Je to manželka bývalého brankáře Liverpoolu

9. května oznámila narození syna Leonarda. O pět týdnů později stála před kamerou na stadionu Azteca v Mexico City, odkud pro DAZN uváděla mistrovství světa. A na konci srpna, tři a půl měsíce po porodu, pózuje na skalách u moře s popiskem „August“, jako by šlo o běžnou dovolenou. Jenže právě v tom kontrastu mezi glamour, mateřstvím a pracovním nasazením spočívá důvod, proč Leotta není jen další tváří na Instagramu.
Kdo je Diletta Leotta a proč ji zná i český internet
Označení „nejkrásnější žena fotbalového světa“ je mediální zkratka, ne oficiální titul. Stojí za ní ale tvrdá čísla: 9,4 milionu sledujících na Instagramu, pravidelné virální přenosy jejích postů a fakt, že české sportovní weby, včetně TN.cz, její fotky průběžně přebírají. Český fanoušek ji nejspíš nezná z pravidelného sledování italského studia, ale z virálních záběrů, které se opakovaně propisují do tuzemských sportovních rubrik.
Podstatné je, že Leotta není „žena fotbalisty“, která se proslavila přes manžela. Je to přesně naopak. Na italské fotbalové obrazovky vstoupila v roce 2018, kdy, jak sama řekla v rozhovoru pro The Guardian, byla „na hřišti úplně sama“ a začlenění do světa ovládaného muži nebylo snadné. Dnes je jednou z hlavních tváří DAZN pro Serii A a od sezony 2026/27 vede nový vlajkový nedělní pořad Fuoriclasse – Serie A Show.
Její manžel Loris Karius, německý brankář, který za Liverpool odchytal 49 zápasů v letech 2016–2018, aktuálně působí ve Schalke 04 s kontraktem do roku 2028. V kontextu mediální viditelnosti je ale spíš doplňkovým identifikátorem než zdrojem její relevance.
Léto, které by většinu lidí zastavilo
Časová osa Leottina léta 2026 vypadá takto:
- 9. května – veřejné oznámení narození syna Leonarda, druhého dítěte po dceři Arii Rose.
- 11. června – start mistrovství světa; DAZN vysílá všech 104 zápasů v Itálii, Leotta patří mezi hlavní tváře pokrytí.
- Červen–červenec – práce mezi Mexikem a USA, studio Times Square – L’Ora del Mondiale, až 16 hodin vysílání denně. Italská média zachytila záběry, jak se v zákulisí líčí s malým Leonardem v náručí.
- 19. července – konec šampionátu.
- 30. srpna – instagramový carousel „August“.
Mezi porodem a prvním živým vstupem z mistrovství světa uplynulo zhruba pět týdnů. Podle rozhovoru pro Gazzetta dello Sport z dubna 2026 nešlo o improvizaci; přípravu na turnaj rozjela ještě před porodem s vědomím, že návrat bude rychlý.
Co vlastně ukazují ty srpnové fotky
Carousel, který Leotta zveřejnila na profilu @dilettaleotta, není jen série plážových snímků. Neonově zelené bikiny kombinované s džínami a košilí uvázanou kolem pasu jsou vizuálně nejsilnější záběr. Ale ve stejné sérii jsou i fotky s Kariem, s dětmi, s přáteli; rodinná dovolená dokumentovaná jako lifestylový obsah.
Podle nás je právě tahle dvojakost klíčem k tomu, proč Leottiny posty fungují jinak než u běžných influencerek. Glamour přitáhne pozornost, ale rodinné záběry a profesní kontext ji udrží. Není to jen „hezká žena v plavkách“. Je to žena, která před třemi měsíci porodila, před dvěma moderovala světový šampionát a teď na dovolené vypadá, jako by se nic z toho nestalo.
Víc než moderátorka, víc než influencerka
V evropském fotbalovém vysílání existuje řada výrazných ženských tváří: Giorgia Rossi na DAZN, Laura Wontorra v německé Bundeslize, Federica Masolin na Sky. Leotta se od nich odlišuje tím, že její osobní značka přesahuje televizní studio. Vedle moderování provozuje podcast Mamma Dilettante, její instagramové posty generují mediální pokrytí samy o sobě a DAZN ji pro sezonu 2026/27 obsadil do rozšířené role.
DAZN je pro českého diváka technicky dostupný, platforma funguje ve více než 200 zemích a podporuje portabilitu v rámci EU i pro Českou republiku. Italské studio s Leottou ale není automaticky součástí české lokální nabídky; kdo ji chce sledovat pravidelně, musí počítat s italským balíčkem.
Proč ten carousel není jen fotky z dovolené
Srpnový post přichází v momentě, kdy se Leottina profesní role zvětšuje, ne zmenšuje. Nový pořad, posílená pozice na DAZN, dvě děti, devět milionů sledujících. Popisek „August“ zní lakonicky, ale za tím jedním slovem je léto, které by stačilo na celý rok.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta