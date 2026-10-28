Nejkrásnější pokojovka z tropů vyžaduje pět přesných podmínek. Kdo jedinou z nich poruší, vytáhne z květináče jen shnilou hlízu

Je konec října. Na parapetu žloutnou a poléhají listy, které ještě v srpnu svítily růžovou kresbou. Většina majitelů v tu chvíli sáhne po konvičce, protože předpokládá, že rostlina má žízeň. U caladia, kterému se pro tvar a průsvitnost listů přezdívá andělská křídla, tím gestem začíná nejčastější tragédie: hlíza v chladném a mokrém substrátu zahnije. Tropická kráska potřebuje vlhký, ale nerozmáčený substrát, rozptýlené světlo a vlhčí vzduch. K tomu zimní odpočinek nasucho a střídmé hnojení. Pokud všech pět podmínek dodržíte, každé jaro se dočkáte nové várky listů. Když jednu zanedbáte, rostlina slábne. Při nevhodné kombinaci vody a chladu pak z celé sbírky zbude jen kašovitý zbytek na dně květináče.
Andělská křídla, která se pěstují kvůli listům
Kaládium, v češtině také užovník, nehraje na květy. Celé divadlo obstarávají tenké srdčité nebo šípovité listy s výraznou kresbou žilek. Barevná škála sahá od bílé a krémové přes něžně růžovou až po sytou červeň, kterou často lemuje zelený okraj. Časopis Naše krásná zahrada ho řadí k nejpůsobivějším pokojovkám s barevnými listy. Podle nás oprávněně, protože málokterá rostlina na parapetu vypadá tak křehce a zároveň tak výrazně.
Ta křehkost má svůj důvod. Caladium pochází z tropů, vyrůstá z hlízy a šlechtitelé ho vybírali podle efektu listů, odolnost pro ně nebyla prioritou. Hlíza slouží jako zásobárna energie a v zimě je jedinou živou částí rostliny. Pokud o ni přijdete, přijdete o všechno.
Je tu ještě jedno varování. Rostlina obsahuje krystalky šťavelanu vápenatého. Podle severokarolínských zahradníků po požití způsobuje pálení a otok rtů, úst i jazyka, nevolnost a zvracení. Šťáva navíc může podráždit kůži. V bytě s malými dětmi nebo zvídavou kočkou proto patří na místo, kam nedosáhnou.
Pět podmínek pro caladium: voda, světlo, vzduch, klid a hnojivo
Každá podmínka má svůj signál, podle kterého poznáte, že jste ji porušili:
Zálivka bez přemokření. Podle webu Naše krásná zahrada zalévejte až ve chvíli, kdy proschne horní centimetr zeminy. Květináč musí mít odtokový otvor a v misce nesmí zůstávat voda. Zalévejte odstátou vodou pokojové teploty. Rozptýlené světlo. Rostlině svědčí světlé stanoviště bez poledního slunce. Přímé paprsky na jižním okně pálí listy. V přítmí se naopak řapíky vytahují, blednou a kresba ztrácí kontrast. Vlhčí vzduch. Osvědčuje se miska s keramzitem a vodou, do které se květináč postaví tak, aby dnem nestál přímo ve vodě. Pomůže také seskupit víc rostlin k sobě nebo zapnout zvlhčovač. Od radiátoru a průvanu držte caladium co nejdál. Suchý vzduch se projeví kroucením listů a hnědnutím okrajů. Zimní klid nasucho. Na podzim rostlina zatahuje a od té chvíle konvička nemá v péči místo. Opatrné hnojení. Přihnojujte jen během růstu, tekutým hnojivem pro pokojovky v poloviční koncentraci, zhruba jednou za dva až tři týdny.
Teplotní rámec je přísnější, než bývá u pokojovek zvykem. Natura centrum uvádí jako ideál 20 až 26 °C a pod 15 °C začíná rostlina strádat. Clemsonská univerzita doporučuje, aby se substrát v době rašení držel kolem 21 °C. Rozdíl mezi teplým obývákem a chladnou ložnicí tak pro caladium může rozhodnout o přežití.
U hnojení platí, že slabší dávka je bezpečnější. Podle floridských zahradníků způsobuje přehnojení zezelenání listů. Červené a bílé odstíny, kvůli kterým jste si rostlinu koupili, pak blednou. Do suchého kořenového balu ani do spící hlízy hnojivo nepatří. Pokud se objeví květ, vylomte ho. Clemsonská univerzita upozorňuje, že bere energii listům a hlíza se kvůli němu zmenšuje. Zkušenější pěstitelé ještě vyřezávají dominantní středový pupen, aby rostlina vyhnala víc výhonů a listů.
Zimní spánek hlízy: kdy odložit konvičku a kam caladium uložit
Na téhle fázi selhává nejvíc pěstitelů. Během vegetace caladium vodu skutečně potřebuje. V době klidu se úplně stejná péče stává smrtící. Pravidelné zalévání podle kalendáře, které zelenolistým pokojovkám slouží celý rok, tady hlízu dusí.
Přirozený nástup klidu poznáte podle postupného žloutnutí a odumírání listů a podle toho, že rostlina přestane růst. Od té chvíle zálivku omezujte a po zatažení listů ji úplně zastavte. Podle
University of Florida IFAS vede chladnější půda ke hnilobě hlíz a ke zpomalení růstu. Clemsonská univerzita uvádí stručně, že příliš mokrá caladia hnijí.
Na přezimování existují dvě cesty:
Způsob Postup Teplota V květináči Hlízu nechte v proschlém substrátu a nezalévejte ji podle Lukonu nad 10 °C, NKZ doporučuje kolem 15 °C Vyjmutá hlíza Osušit 2 až 3 týdny, očistit a zasypat suchou rašelinou, perlitem, vermikulitem nebo pískem tak, aby se hlízy navzájem nedotýkaly kolem 10 °C, v suchu
Postup s vyjmutím popisuje
Purdue Extension. Hodí se hlavně pro ty, kdo mají hlíz víc a chtějí je pravidelně kontrolovat.
Hlíznaté begonie se přezimují velmi podobně. Britská Královská zahradnická společnost u nich doporučuje při žloutnutí listů ubrat vodu a hlízy uložit přes zimu nasucho. Alokázie si naopak část listů většinou podrží a stačí jí minimum vody. Caladium proto působí náročněji hlavně psychologicky: nadzemní část zmizí a v květináči zůstane jen holá hlína. Svádí to k zalévání „pro jistotu“, a to je přesně ta chyba.
Hlíza se začíná probouzet zhruba v březnu a dubnu. Zasaďte ji do propustného substrátu pupeny nahoru, asi 3 až 5 centimetrů hluboko. Plantizia uvádí, že klíčení trvá tři až šest týdnů při 20 až 30 °C. Zpočátku zalévejte střídmě a vydatněji až ve chvíli, kdy se objeví listy. Hnojivo přidávejte, až se růst pořádně rozjede. Na balkon smí rostlina nejdřív koncem května, kdy pominou studené noci.
Shnilá hlíza: varovné signály a šance na záchranu
Hniloba se ohlašuje předem, jen ty signály málokdo čte. Květináč zůstává podezřele těžký a povrch je mokrý ještě několik dní po zálivce. V misce stojí voda a od kořenů je cítit zatuchlina. Báze řapíků měkne a listy se hroutí, aniž by předtím postupně žloutly jako při sezónním zatahování.
Mezi skryté chyby, které pěstitelé dělají nevědomky, patří zalévání podle pevného intervalu místo kontroly substrátu. Dále sem patří květináč ponechaný ve vodě, zálivka po zatažení listů a stanoviště chladnější než 15 °C v době růstu. Nebezpečná je i studená voda přímo z kohoutku. Do substrátu přináší chlad a spolu s vlhkostí tak vytváří právě to prostředí, které odborné zdroje spojují s hnilobou hlízy.
Pokud hniloba zasáhla jen část hlízy, Purdue Extension radí shnilá místa vyříznout a hlízu případně ošetřit fungicidem určeným pro cibuloviny podle návodu na etiketě. Ponechte jen pevnou, zdravou tkáň a nůž předem vydezinfikujte. Hlíza, která je měkká a mazlavá, páchne nebo zčernala po celém povrchu, má podle nás minimální šanci a patří do kompostu. Zdravá hlíza je na dotek pevná jako syrová brambora.
Kolik stojí hlízy kaládia v českých e-shopech
V Česku se caladium prodává převážně sezónně, s těžištěm na jaře. Ceny a dostupnost v době uzávěrky:
Prodejce Nabídka Cena Lukon Glads hlízy různých odrůd, část vyprodaná 80 až 135 Kč Semena.cz hlíza Candidum, dostupná až v roce 2027 119 Kč Gardners hlíza Candidum, momentálně nedostupná 200 Kč Plantizia hlíza „Red Flash“, skladem 225 Kč Natura centrum hotová rostlina, poslední kus 351 Kč po slevě
Plantizia označuje pěstování z hlízy za vhodné i pro začátečníky. Souhlasíme s výhradou, že začátečník musí sledovat roční cyklus hlízy a nespoléhat jen na to, jak vypadá květináč. Zásoby se ovšem mění rychle a nejširší výběr bývá v e-shopech od února do dubna, takže kdo chce konkrétní odrůdu, měl by objednávat brzy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková