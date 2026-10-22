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Nejkrásnější golfistka světa sdílela fotky v titěrných bikinách. Podle fanoušků popírá zákony fyziky

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Paige Spiranac přidala na Instagram galerii ze svého podzimu. Fanoušky nejvíc rozpálily zrcadlová selfie v maskáčových plavkách a závěrečné černé šaty.
Nejkrásnější golfistka světa sdílela fotky v titěrných bikinách. Podle fanoušků popírá zákony fyziky

Nejkrásnější golfistka světa sdílela fotky v titěrných bikinách. Podle fanoušků popírá zákony fyziky

Zdroj: LPGA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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