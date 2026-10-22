Nejkrásnější golfistka světa sdílela fotky v titěrných bikinách. Podle fanoušků popírá zákony fyziky

Bylo úterní odpoledne 20. října 2026, když Paige Spiranac podle webu The Spun nahrála na svůj profil @_paige.renee novou galerii. Popisek zněl nenuceně, v překladu zhruba: „Poslední dobou, plus pořádná dávka panáků tequily, lol.“ Pod ním následovala plavková selfie, golf, halloweenský kostým, fotka bez líčení a večerní róba. Žena, kterou magazín Maxim v roce 2022 vyhlásil nejvíc sexy ženou světa a kterou fanoušci dodnes rádi označují za nejkrásnější golfistku planety, tak znovu ukázala, proč ji sleduje přes čtyři miliony lidí. Diskuse se ale nejvíc točila kolem jediného snímku.
Druhá fotka, kvůli které se rozjely komentáře
Galerii otevírá Spiranac v nízko střiženém maskáčovém topu a slunečních brýlích. Skutečný rozruch ale přišel o jedno přejetí prstem dál. Druhý snímek je zrcadlová selfie v maskáčových plavkách, kterou The Spun popsal jako „titěrnou“ a sportovní web 7M Sport jako bikiny. Nic víc, nic míň. Telefon, zrcadlo, póza.
Komentáře se sypaly okamžitě. „Fotka číslo dvě je to nejvíc sexy, jak kdy kdo vypadal,“ napsal jeden ze sledujících. Jiný přidal: „Pořád jsi čím dál krásnější.“ A pak přišla věta, kterou převzaly sportovní weby: „Vážně, ty se vůbec neřídíš zákony fyziky.“
Co přesně měl autor komentáře na mysli, nevysvětlil. Podle nás jde o typickou internetovou nadsázku. Střih plavek, úhel záběru a postava v kombinaci vyvolaly u fanouška dojem, který se mu nevešel do běžných slov, a tak sáhl po fyzice. Je to kompliment v přehnané podobě, ne vědecké tvrzení.
Druhou vlnu reakcí spustila poslední fotka galerie, na níž Spiranac pózuje ve výrazných černých šatech, podle 7M Sport doslova „sotva existujících“. „Všechny fotky jsou super, ale ta poslední,“ shrnul jeden z fanoušků.
Tequila, Halloween a tvář bez make-upu
Kdo by galerii odbyl jako další plavkovou provokaci, přehlédl by její skladbu. Mezi dvěma nejodvážnějšími snímky je totiž docela obyčejný život: golfové soutěže a simulátory, západ slunce, halloweenský převlek i fotka bez kapky líčení.
Někteří sledující reagovali právě na tuhle civilnější polohu. „Skvělé fotky. Působí to klidně,“ napsal jeden. Jiný si nemohl odpustit slovní hříčku s dýněmi, kterou lze volně přeložit jako „Dýňově skvělá, Paige“. Další ocenil, že vypadá „ve skvělé formě“.
Proč přidala i snímky bez make-upu a z večírku, Spiranac neuvedla. Instagramový formát „poslední dobou“ ale slibuje přesně tohle: výběr momentů z posledních týdnů, ne naaranžované focení. Zmínku o panácích tequily čteme jako humorný dovětek k sezóně oslav a kostýmových večírků, nic víc.
A právě v tom je podle nás její síla. Spiranac neprodává jen vzhled. Prodává stabilní mix golfu, sebevědomé ženskosti a internetové nadsázky. Plavky přitáhnou pozornost, golfová hůl a fotka bez líčení dodají příběhu věrohodnost.
Od 500 sledujících ke čtyřem milionům
Její sláva má přesné datum zrodu. V roce 2015 vyhrála amatérské mistrovství Colorado Women’s Golf Association v jamkovce a všiml si jí autor Dan Regester z webu Total Frat Move. Napsal o ní článek, který se rozletěl internetem. „Přes noc jsem vyskočila z 500 na 100 000 sledujících,“ vzpomínala Spiranac později pro Maxim.
Golf pro ni přitom nikdy nebyl jen rekvizitou. Za San Diego State University hrála univerzitní golf a v sezóně 2012/13 se dostala do prvního týmu nejlepších hráček konference Mountain West. V letech 2015 a 2016 startovala na Ladies European Tour na turnaji v Dubaji, napodruhé prošla cutem a skončila na děleném 58. místě.
Na Instagramu je dnes jedničkou golfového světa. Podle žebříčku Athlon Sports ze 4. srpna 2026 vypadá pořadí takto:
|Golfová osobnost
|Sledující na Instagramu
|Paige Spiranac
|4,1 milionu
|Grace Charis
|3,5 milionu
|Lily Muni He (profesionálka)
|1,5 milionu
|Bri Teresi
|1,4 milionu
|Nelly Korda (profesionálka)
|1,3 milionu
Nelly Korda, jedna z nejlepších hráček současnosti, má tedy na Instagramu zhruba třetinu jejího publika. Napříč všemi sítěmi Spiranac podle vlastního webu oslovuje přes deset milionů lidí. Všimli si jí i v Česku: časopis GOLF ji už v roce 2022 v textu o oblékání na hřišti označil za „nejvlivnější golfovou influencerku současnosti“.
„Nos, co chceš“
Odvážné outfity jsou u Spiranac dlouhodobým tématem a ona sama je opakovaně hájí. V červenci 2025 to na premiéře filmu Happy Gilmore 2 vysvětlila magazínu People. Hlavní sdělení podle ní zní: dělej, co chceš, a nos, co chceš. U ní to znamená věci „trochu víc sexy“ a přiléhavější.
Připomněla také, že na hřišti se dlouho cítila nucená nosit oblečení, ve kterém jí nebylo dobře. Kritika přicházela už kvůli tílkům a legínám. Chyběl prý límeček, chyběl „respekt ke hře“. Spiranac na to odpovídá argumentem, který přesahuje golf: nechce, aby mladé dívky vyrůstaly s pocitem, že musí své tělo schovávat, když na něm pracují.
Maskáčové plavky z úterní galerie tak nejsou úlet. Jsou dalším kusem konzistentního příběhu, který vypráví už deset let.
Fanoušci se mohou přít, jestli vede druhá fotka, nebo ta poslední. Spiranac mezitím mezi ně vložila golfový simulátor, dýni a tvář bez make-upu. Právě tahle kombinace z ní udělala nejsledovanější golfistku Instagramu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta