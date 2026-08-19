Nejjednodušší a přitom nejchutnější koláč, který znám – na těsto stačí jen 4 suroviny a za 15 minut je galetka v trouběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejjednodušší a přitom nejchutnější koláč, který znám – na těsto stačí jen 4 suroviny a za 15 minut je galetka v troubě
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