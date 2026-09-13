Nejistota a pochyby. Kouč Sparty Priske popsal dění po fiasku, promluvil i o nemoci Sochůrka

Brian Priske stál v sobotu 12. září 2026 před novináři po výhře 2:0 nad Jabloncem a mluvil jinak než po předchozích zápasech. Ne o taktice, ne o jednotlivých hráčích, ale o tom, co porážky udělaly s hlavami lidí kolem Sparty. Slovo „neakceptovatelná“ použil pro bilanci startu sezony. Slovo „nejistota“ pro atmosféru, která se po čtyřech prohrách v prvních sedmi kolech Chance Ligy usadila v kabině i kolem ní. A pak řekl něco, co trenéři jeho kalibru říkají zřídka: že pochyby jsou v takovém klubu při nevyhrávání přirozené a že se jim nelze vyhnout. Jen je překonat.
Čtyři porážky a klub, který se začal ptát sám sebe
Fiasko nemělo jednu tvář. Nebyla to jediná prohra, po které by se dala zavřít šatna a jít dál. Sparta vstoupila do sezony 2026/27 s přebudovaným kádrem, část posil dorazila pozdě, neabsolvovala přípravu, a výsledky tomu odpovídaly. Po porážce 1:2 v Hradci Králové 6. září Priske poprvé otevřeně řekl, že prohrát čtyři zápasy ze sedmi je „obrovský problém“. Připustil i to, že jeho pozice je při takových výsledcích logicky v ohrožení.
O šest dní později, po Jablonci, už volil jiná slova. Bilanci označil za neakceptovatelnou, ale zároveň pojmenoval, co výhra přinesla: „Intenzitu, rychlost, sílu a kontrolu prvních šedesáti pěti minut.“ Sparta měla zápas pod kontrolou a mohla vyhrát výrazněji. Čisté konto, první po sérii pádů, bylo pro Priskeho stejně důležité jako dva góly.
Tabulka po sobotě 12. září vypadala pro obhájce titulu nepříjemně:
Tým Pozice Body Zápasy Liberec 1. 19 8 Slavia 2. 17 7 Sparta 8. 12 8 Plzeň 10. 10 7
Sedmibodová ztráta na vedoucí Liberec po osmi kolech. Pět bodů za Slavií. A jen dva body nad Plzní, která měla navíc zápas k dobru.
Sochůrek: krátká nemoc, rychlý návrat, velký dojem
Druhou osou Priskeho pozápasové řeči byl osmnáctiletý Hugo Sochůrek. Trenér prozradil dvě věci: že záložník byl nemocný a že šlo o kratší pauzu. Diagnózu nezveřejnil. Z dostupných dat lze složit časovou osu: v
Hradci 6. září odehrál 34 minut, v pohárovém utkání na Žižkově 9. září už nefiguroval v sestavě a proti Jablonci 12. září byl zpět. Absence v řádu dnů, ne týdnů.
Co Priskeho zaujalo víc než rychlost návratu, byl výkon. „Ukázal talent a vysoký potenciál,“ řekl a naznačil, že si Sochůrek řekl o základní jedenáctku. Klub mu přitom už v létě 2026 dal
novou víceletou smlouvu, interně ho rámoval jako dlouhodobou investici ještě předtím, než krize startu sezony vůbec začala. Stavět obrat celého podzimu na osmnáctiletém hráči se šesti ligovými starty by bylo přestřelené. Ale kreativitu a energii středu pole zvýšit může okamžitě. Stopeři, Hoever a cesta do Jerevanu
Priske proti Jablonci prohodil stoperskou dvojici: Loïc Mbe Soh se přesunul na přirozenější stranu, „po noze“, vedle Guddala. Výsledek? Čisté konto. Definitivní verdikt ale nepadl. „Není to rozhodnuté,“ upozornil trenér a dodal, že spolupráce obou stoperů se zlepšuje, ale prostor pro změny zůstává otevřený. Adam Ševínský, vytlačený z osy, podle Priskeho trénuje dobře, mentálně je v pořádku a ve středečním poháru na Žižkově hrál výborně.
Otazník visí nad Ki-Janou Hoeverem. Po prvním startu po delší pauze v Hradci si odnesl drobný svalový problém v okolí kyčle. Priske vyjádřil naději, že bude připravený na středeční zápas Evropské ligy v Arménii.
Oficiální soupiska UEFA pro duel s Ararat-Armenia v Jerevanu Hoevera obsahuje, administrativně s ním Sparta počítá, i když jistota základní sestavy to není. Clarup, energie a co přijde v zimě
Mezi řádky Priskeho slov se objevilo ještě jedno jméno: kondiční specialista Christian Clarup, který se vrátil do realizačního týmu. Priske mluvil o „jiné energii a dynamice“ v celém mužstvu. Vzápětí ale krotil očekávání, Clarup byl v té chvíli zpět teprve čtyři dny. Na systémové změny v přípravě a fyzickém modelu hry nebyl prostor. Ty přijdou až v zimě.
Právě tady se ukazuje, proč výhra nad Jabloncem není automaticky obrat sezony. Je to první zápas po sérii pádů, ve kterém Sparta spojila výsledek, čisté konto a intenzitu, kterou trenér požaduje. Predikční model iSportu aktualizovaný 13. září jí i po katastrofálním startu přisuzuje očekávané druhé místo v soutěži. Prostor dohnat ztrátu existuje, liga je teprve v osmém kole.
Ve středu 16. září čeká Spartu Republican Stadium v Jerevanu, kde už v srpnu 2025 nad Ararat-Armenia vyhrála 2:1. Tentokrát pojede s lepší náladou, ale se stejnou otázkou: dokáže z jednoho výdechu udělat sérii?
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl