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Nejistota a pochyby. Kouč Sparty Priske popsal dění po fiasku, promluvil i o nemoci Sochůrka

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Čtyři porážky v sedmi kolech, osmé místo tabulky a trenér, který veřejně přiznal, že jeho tým pohltila vlna pochybností. Pak přišel Jablonec.
Nejistota a pochyby. Kouč Sparty Priske popsal dění po fiasku, promluvil i o nemoci Sochůrka

Nejistota a pochyby. Kouč Sparty Priske popsal dění po fiasku, promluvil i o nemoci Sochůrka

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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