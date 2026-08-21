Nejhorší zubní kartáčky z českých obchodů. Češi je pořád kupují a ani nevědí, že je s nimi něco špatně

V regálech drogerií a supermarketů leží desítky zubních kartáčků a spousta lidí sáhne po tom nejlevnějším nebo po tom, který slibuje důkladné čištění tvrdými štětinami. Právě tady začíná problém, o kterém většina domácností nemá tušení. Kartáček, který si běžně koupíte, může vašim zubům spíš ubližovat než pomáhat.
Tvrdší kartáček zuby líp nevyčistí
Mezi lidmi drží jeden houževnatý omyl. Když má kartáček tvrdé štětiny, zvládne prý ze zubů seškrábat víc nečistot. Opak je bohužel pravda. Zubní plak je bakteriální film, který se na chrupu usazuje průběžně během dne a zůstává poddajný a lepkavý. K jeho odstranění tuhé vlákno vůbec nepotřebujete, stačí měkký kartáček a trocha trpělivosti.
Tvrdé štětiny plak sice setřou, ale zároveň odírají dáseň i povrch zubu. O výsledku přitom nerozhoduje síla přítlaku. Mnohem důležitější je, kolik času čištění věnujete a jak pravidelně ho opakujete. Většina lidí to odbude za necelou minutu, přitom by čištění mělo trvat dvě až tři minuty.
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Následky tvrdého kartáčku nejsou jen kosmetické. Dásně, které den co den dřete tuhými vlákny, začnou ustupovat a odhalovat krčky zubů. Jakmile k tomu dojde, cesta zpět neexistuje, protože ustoupená dáseň sama nedoroste. Odhalený krček navíc bolestivě reaguje na studené i horké a snadněji na něm vzniká kaz.
K podobnému poškození vede i přílišný tlak při čištění, který ztenčuje sklovinu. V ordinacích proto běžnému člověku bez zvláštních potíží radí sáhnout po měkkém kartáčku a brát ho jako výchozí volbu. Pokud vám dásně při čištění pravidelně krvácejí, je to signál k návštěvě dentální hygienistky nebo zubního lékaře.
Podle čeho poznáte špatný kartáček
Problematický kus rozeznáte v obchodě na první pohled. Stačí sledovat tři věci: tvrdost štětin, velikost hlavice a tvar vláken. Tvrdé štětiny i příliš velká hlavice dásni spíš uškodí. Kvalitní kartáček má naopak vlákna měkká, hlavici malou a konce štětin zaoblené, aby nedřely sklovinu.
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Tři nejčastější varovné znaky přehledně shrnuje následující tabulka:
Na co se dívat Špatný kartáček Lepší volba Tvrdost „tvrdý“ nebo „hard“ na obalu měkký nebo středně měkký Hlavice velká hlavice malá, u dospělého do zhruba 2,5 cm Štětiny řídká, nestejně dlouhá, ostře uříznutá vlákna rovný zástřih se zaoblenými konci Rotační elektrický kartáček není vždy výhra
Past číhá i na ty, kdo si připlatí za elektrický kartáček. Ne každý model je totiž k zubům šetrný. Rotační a rotačně oscilační kartáčky s malou kulatou hlavicí plak odstraňují dobře, k dásním jsou ale drsnější. Když s takovým kartáčkem člověk čistí zuby roky, dokáže na sklovině i dásni napáchat srovnatelnou škodu jako ruční model s tuhými vlákny.
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Ohleduplnější k dásním bývá sonický typ, který zuby čistí rychlým jemným chvěním vláken. Lidé s citlivými dásněmi, obnaženými krčky nebo parodontózou by výběr elektrického kartáčku měli probrat se svým zubním lékařem.
Kartáček, který používáte příliš dlouho
Někdy netkví problém v tom, jaký kartáček máte, ale jak dlouho ho používáte. Vlákna se postupně ohýbají, třepí a ztrácejí schopnost pořádně čistit. Roztřepená vlákna mají tvrdší a nerovné hrany, kterými pak při čištění dráždí dáseň a obrušují povrch zubu.
Odborníci radí vyměnit kartáček nebo hlavici elektrického kartáčku zhruba každé dva až tři měsíce, u dětí a po prodělané nemoci klidně dřív. Když jsou štětiny rozježené do stran, čas na nový kartáček dávno nastal. Výběr kartáčku i správnou techniku čištění nejlépe proberete s dentální hygienistkou.
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Zdroje: https://depodentalcz.cz/jakou-tvrdost-zubniho-kartacku-vybrat-prakticky-pruvodce-pro-zdrave-zuby-a-dasne, https://www.vitalia.cz/clanky/elektricky-rotacni-kartacek-nevratne-poskodi-sklovinu-a-dasne/, https://clinic-plus.cz/2024/05/22/jak-vybrat-zubni-kartacek-5-nejdulezitejsich-kriterii-a-dalsi-tipy/, https://www.dental-office.cz/5-nejcastejsich-chyb-ktere-delame-pri-cisteni-zubu/, https://www.nazuby.cz/nejcastejsi-chyby-kterych-se-dopoustime-pri-cisteni-zubu