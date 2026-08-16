Nejhorší zelenina ze supermarketu. Češi ji kupují denně a myslí si, že je zdravá, ale netuší, co obsahuje

Košík plný zelených listů působí jako spolehlivá pojistka zdravého jídelníčku. Salát, špenát, křupavá okurka, kdo by u nich hledal háček. Jenže právě u zeleniny, kterou máme za tu nejzdravější, se skrývá pár věcí, o kterých většina nakupujících nemá tušení.
Ledový salát vypadá zdravě, ale skoro nic nedodá
Když se řekne dieta, mnoha lidem se vybaví miska ledového salátu. Hezky křupe, dobře vypadá a po pár listech má člověk pocit plného břicha. Háček je v tom, že ho tvoří hlavně voda. Sto gramů vyjde zhruba na třináct kalorií a kromě špetky vlákniny a zlomku denní potřeby vitaminu K toho tělu moc nedodá.
Výživově se řadí mezi vůbec nejchudší zeleninu, kterou v obchodě seženete. Jako doplněk k jídlu nebo do burgeru nic nezkazí, jako zdroj vitaminů ale zklame. Kdo má rád podobně křupavou zeleninu s lepšími hodnotami, udělá líp se salátem římským. Ten stejnou porcí pokryje celou denní potřebu vitaminů A a K a nabídne k tomu ještě kyselinu listovou a slušnou dávku vitaminu C.
V zelených listech se ukládají dusičnany
Druhá věc, kterou salát obsahuje a na obalu ji nenajdete, jsou dusičnany. Salát i další listová zelenina si je ukládají do listů a zastíněné hlávky, ke kterým se během růstu dostane málo světla, jich nahromadí nejvíc. V zažívání se z nich mohou stát nitrosaminy, které tělu neprospívají. U běžné porce jde ale o zanedbatelné množství a riziko je malé. Kdo chce mít klid, polije salát citronovou zálivkou, protože vitamin C přeměnu dusičnanů tlumí.
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Postřiky jsou příběh sám pro sebe. Podle Státního zdravotního ústavu se rezidua pesticidů objevují nejčastěji a v nejvyšším množství právě v listové, košťálové a plodové zelenině. Měkké listy nemají žádnou slupku, která by je chránila, takže na nich chemie snadno ulpí a část se do nich vsákne. Kořenová a cibulová zelenina je na tom výrazně lépe.
Špenát je nová jednička nechvalného žebříčku
Kdo si dává špenát s pocitem, že pro tělo dělá maximum, možná zbystří. V žebříčku americké organizace EWG za rok 2025 se právě špenát vyšplhal na první příčku mezi ovocem a zeleninou s nejvíce zbytky postřiků a sesadil jahody, které tam vévodily devět let. Organizace vychází z rozborů desítek tisíc amerických vzorků a u tří čtvrtin běžného, nebiologického špenátu našla permethrin, tedy látku, kterou má Evropská unie na plodinách zakázanou.
Špenát se v žebříčku americké organizace EWG za rok 2025 posunul na první příčku mezi plodinami s nejvíce zbytky postřiků. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tady je ale potřeba zůstat opatrný. Žebříček stojí na amerických datech a v USA platí pro postřiky mírnější pravidla než u nás. Evropské limity patří k nejpřísnějším na světě, takže situaci ze Spojených států nelze automaticky přenášet na pulty českých obchodů.
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Znamená to, že se máme zeleniny bát? To rozhodně ne. Podle zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin splnilo z více než sta tisíc prověřených vzorků 96 procent zákonné limity a jako skutečně nevyhovující byla vyhodnocena jen zhruba dvě procenta. Příjem jednotlivých postřiků běžnou stravou podle úřadu pravděpodobně zdraví neohrožuje.
Druhá strana mince je, že nějaká stopa chemie se najde zhruba v polovině vzorků a společné působení více látek najednou zatím věda plně neprobádala. Vyšší riziko nesou dovozy ze zemí mimo Evropu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce třeba v roce 2024 zachytila zásilku dovozových paprik, u nichž byl limit pesticidů překročen dvanáctinásobně.
Co s tím zvládne udělat každý
Dobrá zpráva je, že s většinou zbytků chemie si poradíte doma. Pomůže hned několik věcí:
Přečtěte si také: Nejhorší koření z českých supermarketů. Češi ho kupují denně a dávají do všeho, ale vůbec neví, co v něm je opláchnout zeleninu pod tekoucí vodou patnáct až třicet sekund, což podle Státního zdravotního ústavu odstraní zhruba čtyřicet až devadesát procent reziduí; účinek zvýšit teplejší vodou nebo krátkou lázní ve vodě s trochou octa; u salátu, zelí a podobné zeleniny odtrhnout vnější listy; u tvrdších plodů oloupat slupku; sázet na sezonní a místní produkci; jídelníček obměňovat, aby člověk nejedl den co den totéž; pro úplný klid sáhnout po biozelenině, i když si za ni připlatí.
Ani samotná EWG přitom neradí zeleninu vynechávat, protože pestrá strava plná ovoce a zeleniny zůstává pro zdraví zásadní. Kompletní pořadí nejzasaženějších druhů a celé rozbory najdete ve zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.food-safety.com/articles/10515-ewgs-2025-dirty-dozen-list-of-most-pesticide-contaminated-produce-uses-new-methodology, https://www.ewg.org/foodnews/spinach.php, https://www.foodnet.cz/cs/aktuality/2-foodnet/7843-evropsky-urad-pro-bezpecnost-potravin-96-3-potravin-splnuje-zakonne-maximalni-limity-rezidui-pesticidu, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/31512-ktere-ovoce-zelenina-se-nejvic-strikaji-pesticidy-seznam, https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/pesticidy/por/pro-uzivatele-por/prednasky-na-tema-por-ruzne/rezidua-pesticidu-v-potravinach/, https://www.nzip.cz/clanek/1016-ledovy-salat, https://www.vitalia.cz/clanky/zelenina-vyziva-kalorie-rizika/