Nejhorší vaničková zmrzlina ze supermarketu. Češi ji kupují pro celou rodinu a vůbec neví, co obsahuje

Velká vanička zmrzliny za pár korun je v létě téměř povinná výbava mrazáku. Naberete ji celé rodině k obědu, děti si přidají a nikdo nad tím dlouho nepřemýšlí. Málokdo ale obal otočí a přečte si, co vlastně dětem servíruje.
Není to žádná bomba ani skandál. Jde o běžnou věc, kterou většina nakupujících přehlíží, přestože ji má přímo před očima na etiketě. A právě tam se pozná poctivá pochoutka od levné náhražky.
Co se ve skutečnosti skrývá v levné vaničce
Když otočíte tu nejlevnější vaničku, pořadí složek vás nejspíš překvapí. Na prvních místech často stojí voda, cukr a rostlinný tuk. Smetana nebo mléko se objeví až někde vzadu, pokud vůbec.
Přečtěte si také: Nejhorší šampon z drogerie: Češky ho kupují, protože je levný, a neví, co jim dělá s vlasy Pořadí složek na obalu prozradí, že základem nejlevnějších vaniček bývá voda, cukr a rostlinný tuk. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Složení se totiž na obalu uvádí sestupně podle hmotnosti. Čím výš je surovina napsaná, tím víc jí ve výrobku je. Pokud tedy seznam začíná vodou a glukózo-fruktózovým sirupem, základem je hlavně oslazená voda s tukem a s krémovou zmrzlinou to má společného pramálo.
Velký kelímek za nízkou cenu přitom působí jako ideální nákup pro celou domácnost. Právě proto putuje do košíku bez váhání a obal si nikdo nepřečte, dokud zmrzlina nezmizí.
Zmrzlina, nebo mražený krém? Název prozradí víc, než čekáte
Klíč k celé věci je v přesném názvu na obalu. Česká vyhláška o mražených krémech, na kterou dohlíží potravinářská inspekce, rozlišuje několik kategorií a každá má svá pravidla.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje ženy nad 60: Tahle ofina vám přidává 5 let, nosí ji 75 % českých seniorek a neví o tom
Smetanová zmrzlina musí obsahovat nejméně 8 procent mléčného tuku a nesmí do ní přijít žádný cizí tuk. Mléčná varianta si vystačí s 2,5 procenta mléčného tuku, i tak v ní ale rostlinný tuk nemá co dělat. Jakmile na obalu čtete „mražený krém s rostlinným tukem“, je jasné, že smetanu z velké části nahradil levnější olej. Takovému výrobku stačí pouhých 5 procent rostlinného tuku.
Přehledně tyto rozdíly shrnuje následující tabulka:
Kategorie Minimální obsah tuku Rostlinný (cizí) tuk Smetanová zmrzlina 8 % mléčného tuku nesmí obsahovat žádný cizí tuk Mléčná zmrzlina 2,5 % mléčného tuku nemá v ní co dělat Mražený krém s rostlinným tukem 5 % rostlinného tuku z velké části nahrazuje smetanu Proč místo smetany kokos a palma
Důvod je prostý a jmenuje se cena. Kvalitní mléčný tuk je drahý, a tak ho výrobci u nejlevnějších řad nahrazují levnějším olejem. Zpravidla jde o palmojádrový, palmový nebo kokosový tuk.
Přečtěte si také: Zvyk z mládí, který ženám po sedmdesátce přidává roky: Dělá to až 45 % českých seniorek
V takovém tuku je hodně nasycených mastných kyselin, takže výživově si nakupující nepolepší. Pro rodinu, která si vaničku dopřává pravidelně, to není maličkost. Pokud chcete opravdu krémovou chuť, hledejte na obalu smetanu nebo mléko a rostlinnému tuku se vyhněte.
Vzduch, za který si připlácíte
Málokdo tuší, že velkou část objemu vaničky vyplňuje obyčejný vzduch. Při mražení se do směsi zašlehává a odborně se tomu říká nášleh. Právě proto se vyplatí dívat na obalu nejen na objem v mililitrech, ale hlavně na hmotnost v gramech. Čím víc mililitrů převažuje nad gramy, tím větší část kelímku tvoří vzduch místo suroviny.
Rozdíly mezi výrobci jsou přitom velké. U poctivé řemeslné zmrzliny zabere vzduch kolem 20 až 30 procent objemu, u nejlevnější průmyslové výroby se objem vzduchem klidně víc než zdvojnásobí. Domů si pak přinesete hlavně nafouklý kelímek.
Přečtěte si také: Majitelka nehtového studia varuje seniorky 60+: na tuhle manikúru zapomeňte. Zbytečně vás postarší Jak u mrazáku vybrat lepší vaničku
U mrazáku vám napoví několik jednoduchých vodítek:
nejrychlejším vodítkem jsou název a první tři složky; když na začátku stojí smetana, mléko nebo tvaroh, jste na dobré cestě; když voda, cukr a sirup, vraťte vaničku zpátky do boxu; křiklavě zbarvená zmrzlina obvykle prozrazuje syntetická barviva a chuť poskládanou hlavně z aromatu místo skutečné vanilky nebo ovoce; krátký seznam složek, kterému rozumíte, je skoro vždy lepší sázka než dlouhý výčet přídatných látek.
Za poctivou smetanovou vaničku sice zaplatíte o něco víc, jenže když si ji rodina dopřává jen občas, ten rozdíl v ceně stojí za lepší chuť i klidnější svědomí. Levný kelímek plný vody a vzduchu se totiž na první pohled tváří výhodně, ve skutečnosti ale platíte hlavně za nafouklý objem.
A pokud vás zajímá, které konkrétní výrobky dopadly v nezávislých testech nejhůř, jmenovité výsledky najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Přečtěte si také: Tohle nosí Ukrajinky 60+ úplně běžně. Češky se tomu vyhýbají a neví, že to omladí vizuálně o 5 let
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/zmrzlina.aspx, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/18094-kvalitni-zmrzlina, https://zena.aktualne.cz/zdravi/jak-poznat-kvalitni-zmrzlinu-a-na-co-si-dat-na-obalech-pozor/r~000ae2f2344f11e69d46002590604f2e/, https://www.testypotravin.cz/testy/test-vanilkovych-zmrzlin-s-rostlinnym-tukem, https://www.ferpotravina.cz/clanky/pruvodce-svetem-zmrzlin-jak-poznat-kvalitu-a-vyznat-se-ve-slozeni