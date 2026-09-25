Nejhorší tvaroh z českých supermarketů: Češi ho kupují odjakživa a vůbec neví, co všechno v něm je

Tvaroh patří do nákupního košíku snad každé české domácnosti. Putuje do knedlíků, pomazánek, buchet i do misky jako rychlá svačina s ovocem. Málokdo ale kelímek otočí a přečte si, co je uvnitř. A přitom právě tam se skrývá překvapení. Ne každá bílá hmota, která se tváří jako tvaroh, jím totiž doopravdy je.
Poctivý tvaroh je vlastně strohý
Skutečný tvaroh nepotřebuje k výrobě téměř nic. Mléko se nechá prokysat mléčnými kulturami, sraženina se oddělí od syrovátky a zbude hustá bílá hmota. Podle vyhlášky o mléce a mléčných výrobcích (č. 397/2016 Sb.) jde o nezrající sýr, který vzniká převážně kyselým srážením mléka.
Poctivý tvaroh vzniká jen z mléka a mlékárenských kultur, proto má krátké složení a strohou bílou podobu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oborová norma je v tom, co do tvarohu patří, ještě konkrétnější. Povinné jsou jen dvě suroviny, mléko a mlékárenské kultury. Přidat se smí smetana, kapka syřidla a chlorid vápenatý jako pomocná látka. Nic dalšího tam nemá co dělat. Z toho plyne jednoduché vodítko: čím kratší je složení na obalu, tím lepší tvaroh nejspíš držíte v ruce.
Přečtěte si také: Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně uberou 5 let Když se z tvarohu stane jen „tvarohový“ výrobek
Trik, kterým se přísná definice obchází, se schovává v jediné koncovce. Samotné slovo „tvaroh“ smí nést jen výrobek, který normě odpovídá. Jakmile ale na obalu stojí „tvarohový krém“, „tvarohový dezert“ nebo „tvarohová pomazánka“, znamená to, že tvaroh je jen jednou ze surovin a zbytek už může být skoro cokoliv. Do takového výrobku výrobce zcela legálně přidá cukr, smetanu i zahušťovadla.
Zákon přitom hlídá, že názvy vyhrazené pro mléčné výrobky smí nést jen produkt vyrobený z mléka. Když se část mléčné složky nahradí levnější surovinou, výsledek se už jako tvaroh prodávat nesmí a takové značení dozorové orgány posuzují jako klamání spotřebitele. Řada lidí si u regálu rozdílu mezi „tvarohem“ a „tvarohovým“ výrobkem vůbec nevšimne a domů odnese něco jiného, než čekala.
Co se schovává v nejlevnějších kelímcích
U nejlevnějších variant vyleze ze složení leccos. Objevuje se sušené mléko, modifikovaný škrob, stabilizátory a různá zahušťovadla. Tyhle přísady mají svůj důvod, protože zlevní výrobu, zvětší objem a dodají hmotě krémovou konzistenci.
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Přídatné látky v kelímku přitom nejsou zdravotně závadné a jejich použití je povolené. Potíž je v tom, že tělu nedodají nic užitečného a v kelímku nahrazují to, kvůli čemu si tvaroh vlastně kupujeme, tedy mléčnou bílkovinu. Když navíc výrobce zamění mléčný tuk za rostlinný, jde často o palmový nebo kokosový tuk bohatý na nasycené mastné kyseliny. Zaplatíte cenu tvarohu a domů si odnesete hlavně vodu, škrob a náhražky.
Základní rozdíly mezi tvarohem a náhražkou shrnuje tabulka:
Znak Poctivý tvaroh Levnější náhražka Složení mléko a mlékárenská kultura, případně smetana sušené mléko, modifikovaný škrob, stabilizátory, zahušťovadla Tuk mléčný tuk rostlinný, často palmový nebo kokosový Název na obalu „tvaroh“ „tvarohový“ krém, dezert nebo pomazánka Jak dobrý tvaroh poznáte přímo v obchodě
Nejspolehlivější kontrola trvá pár vteřin ještě u regálu. Otočte kelímek dnem vzhůru a přečtěte si složení. Ideál je mléko a mlékárenská kultura, případně smetana. Jakmile v seznamu narazíte na modifikovaný škrob, stabilizátory nebo zahušťovadla, jde spíš o levnější nápodobu než o poctivý tvaroh.
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Všímejte si i samotného názvu, tedy jestli na víčku stojí „tvaroh“, nebo „tvarohový“ výrobek. Napoví i chování hmoty doma. Kvalitní tvaroh drží tvar, hned nepouští vodu a voní jemně po mléce s lehce nakyslým tónem, nic cizího ani chemického. Údaj o tučnosti bývá uvedený jako procento tuku v sušině, takže vyšší číslo samo o sobě neznamená, že je celý kelímek plný tuku.
Za co u tvarohu doopravdy platíte
Dobrý tvaroh je jedna z nejvýhodnějších bílkovinných potravin vůbec. Ve 100 gramech bývá zhruba 10 až 14 gramů bílkovin, přičemž nízkotučné varianty se drží u horní hranice, k tomu vápník a vitaminy skupiny B. Dobře zasytí, hodí se nasladko i naslano a stojí přitom pár korun.
Právě proto je škoda sáhnout omylem po náhražce. Do role „nejhoršího“ tvarohu se propracuje kterýkoliv kelímek, jehož složení prozradí, že je uvnitř víc přísad než mléka. Konkrétní značku si pamatovat nemusíte, poznáte ho sami během chvíle strávené nad etiketou.
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Zdroje: https://prodejny.kaufland.cz/sortiment/lexikon-potravin/mlecne-vyrobky-a-vejce/syr/cerstvy-syr-a-tvaroh/tvaroh.html, https://www.stobklub.cz/clanek/tvaroh-a-jeho-pozitiva/, https://www.stobklub.cz/clanek/analogy-mlecnych-vyrobku/, https://bezpecnostpotravin.cz/nekdy-nezakonne-oznacovani-alternativnich-vyrobku-rostlinneho-puvodu/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://www.cechovninormy.cz/index.php/cechovni-normy/tvaroh-zahrnuje-vsechny-druhy-tvarohu