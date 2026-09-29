Nejhorší šunka z českých supermarketů. Češi ji dávají i dětem do svačiny a netuší, co všechno v ní je

Šunka na rohlíku patří k nejčastějším svačinám českých dětí. Vypadá nevinně, růžově a chutná skoro všem. Mezi výrobky, které nesou stejné jméno, jsou ale propastné rozdíly a ten nejlevnější kus toho se skutečným masem moc společného nemá. Dobrá zpráva je, že poznat kvalitu zvládne každý, kdo ví, kam se na obalu podívat.
Nejdůležitější údaj je schovaný vzadu
Většina lidí sáhne po šunce podle velkého čísla na přední straně, tedy podle deklarovaného podílu masa. O skutečné kvalitě ale rozhoduje jakostní třída, kterou musí výrobce uvést vzadu na etiketě. Českou šunku hlídá vyhláška č. 69/2016 Sb. Tu začátkem roku 2026 upravila novela č. 376/2025 Sb.
Kvalitu šunky určuje jakostní třída, kterou musí výrobce uvést vzadu na obalu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ta dělí šunku do tří kategorií podle obsahu čisté svalové bílkoviny. Tenhle údaj se zjišťuje v laboratoři a prozradí, kolik je ve výrobku opravdové libové svaloviny, tedy nejhodnotnější složky masa. Nejvyšší jakost musí mít alespoň 16 procent čisté svalové bílkoviny, výběrová 13 procent a standardní pouze 10 procent. S vyšší třídou ubývá povolených náhražek.
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Právě standardní třídu nosí lidé domů nejčastěji, aniž by to tušili. Zákon jí totiž povoluje to, co u dvou vyšších tříd zakazuje. Do šunky nejvyšší jakosti nesmí přijít žádné plnidlo ani náhrada bílkovin, tedy ani škrob, vláknina, barviva nebo bílkoviny přidané z rostlin či jiných živočichů. U výběrové platí skoro totéž, jen smí obsahovat některá přírodní zahušťovadla jako karagenan. Standardní šunka žádné takové omezení nemá.
Rozdíly mezi třemi jakostními třídami přehledně shrnuje následující tabulka:
Jakostní třída Nejméně čisté svalové bílkoviny Přídavek škrobu, barviv a náhradních bílkovin nejvyšší jakost 16 % nesmí se přidávat výběrová 13 % zákaz kromě přírodních zahušťovadel standardní 10 % bez omezení Přečtěte si také: Polské seniorky po 60 si na podzim češou vlasy takhle. Účes zvedne obličej a vizuálně ubere 7 let
Výsledkem je výrobek, ve kterém maso tvoří klidně jen kolem 55 až 65 procent. Chybějící objem nahradí levnější složky. Nejčastěji je to voda, kterou ve výrobku drží přidané fosforečnany, dále bramborový nebo kukuřičný škrob, zahušťovadla typu karagenanu a někdy i sójová bílkovina nebo barvivo. Škrob funguje jako plnidlo, nasaje vodu a vytvoří dojem pevné struktury. Pokud výrobek klesne pod 10 procent svalové bílkoviny, nesmí už nést označení šunka a prodává se třeba jako nářez.
Vysoké procento masa ještě není záruka
A právě tady dělá spousta lidí chybu. Na obalech běžně vídáte 90 nebo i 95 procent masa, jenže tohle číslo zahrnuje kromě libové svaloviny i tuk a pojivové tkáně. Dvě šunky se stejným údajem na obalu tak můžou skrývat úplně jinou kvalitu.
Když výrobek vznikne z tučnějšího a šlachovitého masa, jeho podíl klidně vyšplhá vysoko, a přitom v něm zůstane málo té hodnotné svaloviny. Takový kus pak spadne do standardní třídy, i když se vepředu chlubí působivým procentem. Nejvyšší jakost se bez pořádné kýty neobejde, protože jinak by na zákonnou hranici svalové bílkoviny nedosáhla.
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U dětské svačiny hraje roli i to, co kromě masa šunka obsahuje. Levnější výrobky bývají výrazně slanější a přemíra soli zvedá krevní tlak a nutí tělo zadržovat víc vody. Nutriční iniciativy proto radí hlídat, aby šunka měla zhruba do 2,2 gramu soli na 100 gramů.
Pozornost si zaslouží i fosforečnany. Vážou totiž vodu, takže jí výrobek pojme mnohem víc, než by maso zvládlo samo, a působí pak vláčněji. Ve větším množství bývají spojovány se zdravotními riziky, a proto je legislativa povoluje jen omezeně. Dejte si pozor také na označení „dětská šunka“. Žádný předpis přitom neurčuje, co přesně má splňovat, takže si jeho obsah hlídá každá firma po svém. Nálepka sama o sobě proto o kvalitě nevypovídá nic.
Jak v obchodě sáhnout po lepším kusu
Při výběru v obchodě se vyplatí držet se několika vodítek:
nejdřív na obalu najděte třídu jakosti a dejte přednost nejvyšší jakosti nebo výběrové, teprve potom porovnávejte podíl masa a obsah soli, krátké složení je dobré znamení, dlouhý výčet zahušťovadel a náhražek spíš signál k opatrnosti, orientaci usnadní i loga České cechovní normy nebo Vím, co jím, která hlídají složení přísněji než samotný zákon. Přečtěte si také: Stylistka radí: vrací se šaty pro seniorky ze 70. let. Omladí postavu a uberou i 5 kg, takže je Češky milují
A ještě jedna dobrá zpráva. Kvalitní šunku nemusíte přeplatit. Podle srovnání serveru Kupi.cz z léta 2026 se dala šunka nejvyšší jakosti sehnat i pod 30 korun za 100 gramů, přičemž cena vůbec nemusela odpovídat množství masa. Které konkrétní výrobky v jednotlivých srovnáních obstály a které pohořely, si můžete dohledat ve zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/vysvetleni-nevyhovujicich-parametru.aspx, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/696157/neni-sunka-jako-sunka-co-prozradi-kvalitu-a-pozor-na-chytak-na-obale.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/10478-jak-v-obchode-poznat-kvalitni-sunku-sledovat-obsah-masa-nestaci-je-jeste-jeden-parametr-ktery-si-musite-hlidat/, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Pomahame-s-vyberem—sunky.-Na-co-si-dat-pozor-a-jakou-nabidnout-detem__s10010x19665.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-69, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47499-srovnani-sunek-2026