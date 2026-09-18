Nejhorší smetanový jogurt ze supermarketu. Češi ho pořád kupují celé rodině a neví, co v něm všechno je

Smetanový jogurt zní jako malá odměna. Krémová chuť, sytá barva a na obalu často slovo, které slibuje trochu luxusu. Spousta rodin ho hází do košíku s pocitem, že dětem i sobě dopřává něco poctivého. Zrovna u ochucených smetanových jogurtů ale platí, že to nejzajímavější se skrývá až v malých písmenkách na zadní straně kelímku. A stojí za to je jednou přečíst.
Co doopravdy znamená nálepka smetanový
Slovo smetanový nevypovídá nic o kvalitě ani o tom, že by šlo o poctivější výrobek. Je to jen údaj o tuku. Zatímco nízkotučný jogurt má kolem 0,1 procenta tuku, smetanový jich musí obsahovat nejméně deset. Právě proto chutná plněji a krémověji, chuť se totiž váže hlavně na tuk.
Sám o sobě to problém není. Bílý smetanový jogurt bez příchuti bývá jedním z nejčistších mléčných výrobků v regálu. Na obalu najdete jen smetanu a jogurtové kultury a nic dalšího. Zákon totiž u neochucených jogurtů přídatné látky, tedy takzvaná éčka, vůbec nepovoluje.
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Potíž nastává ve chvíli, kdy sáhnete po smetanovém jogurtu s ovocem, čokoládou nebo jinou příchutí. Tady už čisté složení nehledejte. Kromě smetany a kultur se do něj dostává:
přidaný cukr, zahušťovadlo v podobě modifikovaného škrobu, aroma, často i barviva schovaná pod nenápadnými názvy koncentrátů z ovoce a zeleniny.
Ovocná složka přitom bývá menší, než by člověk čekal. Skutečného ovoce je v kelímku často jen pár procent a zbytek dojmu jahodového jogurtu obstará právě cukr s aromatem. Krémová dezertní chuť tak z velké části stojí na tuku a cukru, jen málokdy na ovoci.
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Největším háčkem ochucených smetanových jogurtů je právě cukr. Jeden kelímek ho dokáže schovat kolem patnácti gramů. Když si představíte čtyři kostky cukru naskládané vedle sebe, získáte docela přesnou představu o tom, kolik ho spořádáte s něčím, co působí jako zdravá svačina.
Orientovat se přitom dá jednoduše. Na obalu je kolonka „z toho cukry“, ta ale počítá dohromady i přirozený mléčný cukr laktózu. Ve stovce gramů jogurtu jsou jí zhruba čtyři gramy. Když tohle číslo od celkových cukrů odečtete, zbytek je přidaný cukr, kterému se vyplatí vyhýbat.
Nízkotučná varianta problém nevyřeší
Možná vás napadne sáhnout místo smetanového po odlehčené verzi. Ani to ale není spolehlivá výhra. Když se z jogurtu odebere tuk, zmizí s ním i chuť, a tak výrobci konzistenci dohánějí přidanými škroby a někdy i cukrem. Nízkotučný ochucený jogurt tak může mít nakonec srovnatelné množství sacharidů jako jeho plnotučná varianta.
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Odborníci na výživu proto často doporučují střední cestu. Polotučný jogurt s obsahem tuku kolem tří gramů dává rozumný poměr chuti a lehkosti. Samotný smetanový jogurt kvůli množství nasyceného tuku doporučují spíš lidem, kteří hodně sportují a energii zase spálí.
Jak vybrat jogurt, který za to stojí
Nejjistější cesta vede přes složení. Čím kratší seznam, tím lépe. Ideální volbou zůstává bílý jogurt, který si doma dochutíte čerstvým ovocem, hrstí ořechů nebo lžičkou medu. Máte pak plnou kontrolu nad tím, kolik cukru do sebe dostanete.
Bílý jogurt dochucený čerstvým ovocem a ořechy dává plnou kontrolu nad množstvím cukru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jogurt přitom rozhodně nemusíte ze svého jídelníčku škrtat. Dodává kvalitní bílkoviny, vápník, který tělo snadno vstřebá, a živé kultury prospívající trávení. Jde jen o to vybrat takový, který tyhle přednosti nepřebije zbytečným cukrem. Které konkrétní smetanové jogurty obstály v redakčních testech a jak se lišily jejich složením, si můžete dohledat ve zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://sever.rozhlas.cz/u-jogurtu-sledujte-mnozstvi-tuku-pridaneho-cukru-a-zvazte-kolik-energie-vase-6863663, https://www.denik.cz/gastronomie/fakta-jogurt-mleko-mikroorganismy-20191129.html, https://www.nehladu.cz/prehled-mlecnych-vyrobku-jak-si-vybrat-ten-spravny/, https://www.stobklub.cz/clanek/jak-vybirat-jogurty-ktere-by-mely-byt-soucasti-kazdodenniho-jidelnicku/, https://veronikahanzlikova.cz/tajemstvi-jogurtu/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/redakcni-test-smetanovych-jogurtu/