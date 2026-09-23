Nejhorší šampon z drogerie: Češky ho kupují, protože je levný, a neví, co jim dělá s vlasy

V drogerii na vás z regálů kouká několik desítek barevných lahví se šamponem a nejnižší cena rozhoduje častěji, než bychom čekali. O tom, jak vlasy dopadnou, ale cenovka na přední straně nerozhoduje. Rozhoduje seznam složek vzadu, který si málokdo přečte. A právě tam se schovává důvod, proč vlasy po letech ztrácejí sílu, objem i lesk.
Levný šampon nemusí být špatná volba
Panuje představa, že levný šampon musí být špatný a ten drahý automaticky dobrý. Skutečnost je pestřejší. Šampon za pár korun z drogerie může posloužit dobře, pokud má rozumné složení a sedí vašemu typu vlasů. Potíž nastává u přípravků, které kvůli nízké ceně sázejí na agresivní a laciné suroviny. Ty vlasy sice umyjí, ale zároveň jim vezmou víc, než je zdrávo.
„Dobrý šampon není jen čisticí prostředek, ale také první krok péče,“ vysvětlila pro web Prozeny.cz Jana Šafářová, majitelka pražského kadeřnictví Red Salon. Kvalitní mytí má pokožku šetrně zbavit nečistot, aniž by ji vysušilo nebo podráždilo. V tom se laciné a promyšleně složené šampony liší nejvíc.
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Většina levných šamponů stojí na sulfátech, tedy tenzidech, které se v INCI označují jako Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Laureth Sulfate (SLES). Postarají se o bohatou pěnu, díky které máme pocit, že šampon opravdu pracuje. Pěnivost ale o účinku nevypovídá nic, je to hlavně efekt pro naše oči.
Bohatá pěna u levného šamponu vypadá jako důkaz účinku, sulfáty v něm ale spolu s nečistotami odplaví i přirozený kožní maz, který chrání pokožku hlavy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sulfáty odplaví nejen nečistoty a zbytky stylingu, ale i přirozený kožní maz, který pokožku hlavy chrání a drží v ní vláhu. Když se tahle ochranná vrstva pravidelně narušuje, pokožka vysychá, může začít svědit i tvořit lupy a vlasy se snáz lámou. Po umytí se navíc vlasy mohou začít mastit rychleji, protože narušená ochranná vrstva dočasně rozhodí rovnováhu pokožky hlavy.
Silikony vlasy jen obalí
Že přípravek obsahuje silikon, prozradí přípona názvu složky. Nejčastěji končí na -cone, -siloxane či -methicone a typickým zástupcem je dimethicone. Obalí každý vlas tenkým filmem, po kterém jsou vlasy na dotek hladké a na pohled lesklé. Ten dojem ale dlouho nevydrží.
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Silikony se ve vodě nerozpouštějí, takže se na vlasech postupně vrství. Obalený vlas hůř přijímá vláhu i výživu, snadněji se láme a působí splihle. Lesk navíc maskuje skutečný stav vlasů, takže si dlouho nemusíte všimnout, že pod povrchem slábnou.
Parfémy a konzervanty zatěžují citlivou pokožku
Aby šampon lákavě voněl a hezky vypadal, přidávají se do něj umělé parfemace a barviva. Právě ty u citlivější pokožky hlavy patří k nejčastějším spouštěčům podráždění, svědění a alergických reakcí. Pokud vás pokožka po mytí pálí nebo svědí, bývá vůně častým viníkem.
Do levného složení se často dostanou i parabeny, například methylparaben nebo propylparaben. Fungují jako konzervanty a prodlužují trvanlivost. Dlouhodobě jsou ale předmětem diskusí kvůli tomu, že se v těle chovají podobně jako hormon estrogen, a řada výrobců je proto z receptur dnes vynechává.
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Následující tabulka shrnuje složky, kterých je u levných šamponů dobré si všímat, a jejich dopad na vlasy a pokožku:
Složka Jak ji poznáte ve složení Co dělá s vlasy a pokožkou Sulfáty Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Laureth Sulfate (SLES) Tvoří bohatou pěnu a odplaví nečistoty, zbytky stylingu i přirozený kožní maz; pokožka pak vysychá, může svědit a tvořit lupy a vlasy se snáz lámou. Silikony Koncovky -cone, -siloxane a -methicone (třeba dimethicone) Obalí vlas tenkým filmem, po kterém je na dotek hladký a na pohled lesklý; ve vodě se nerozpouštějí a postupně se vrství, takže vlas hůř přijímá vláhu i výživu, snadněji se láme a působí splihle. Parfémy a barviva Umělé parfemace a barviva přidané pro vůni a vzhled U citlivější pokožky hlavy patří k nejčastějším spouštěčům podráždění, svědění a alergických reakcí. Parabeny Methylparaben nebo propylparaben Fungují jako konzervanty a prodlužují trvanlivost; dlouhodobě jsou předmětem diskusí, protože se v těle chovají podobně jako hormon estrogen. Přečtěte si složení a vyberte podle svých vlasů
Nejspolehlivější vodítko je seznam složek vzadu, takzvané INCI. Výrobce ingredience uvádí od té nejzastoupenější, takže čím výš položka na seznamu stojí, tím větší podíl v lahvi zabírá. Když sulfát stojí hned na druhém místě za vodou (Aqua), počítejte s bohatou pěnou, která jde ruku v ruce s menší ohleduplností k pokožce. Jemnější mycí látky získané z kokosu nebo cukru poznáte podle názvů jako Coco-Glucoside nebo Decyl Glucoside.
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Nespoléhejte přitom na nálepky „bio“, „natural“ nebo „eco“ na obalu. Jejich použití nehlídá žádný závazný předpis, takže je na obal natiskne prakticky kterákoli značka. Při výběru dejte přednost typu pokožky hlavy a aktuálnímu stavu vlasů před cenou. A když vás trápí přetrvávající svědění, lupy nebo vypadávání vlasů, je namístě poradit se s kadeřníkem, trichologem nebo kožním lékařem.
Zdroje: https://completebeauty.cz/skodlive-slozky-v-samponu-co-byste-meli-vedet, https://zena.aktualne.cz/krasa/sulfaty-a-parabeny-proc-skodi-vlasum/r~9b00f0de185711e7b494002590604f2e, https://www.havlikovaapoteka.cz/blog/bio-sampon-vs-sampon-z-drogerie/, https://www.glamot.cz/blog/50034/jak-cist-slozeni-samponu-a-nenaletet-na-bio-nalepky, https://jenfit.cz/slozeni-samponu-neni-tajenka-abyste-jej-lustili-vyznejte-se-ve-slozeni-budete-vedet-cemu-se-vyhnout/, https://www.prozeny.cz/clanek/krasa-a-moda-vlasy-sampon-za-par-korun-z-drogerie-nemusi-byt-vubec-spatny-jak-vybrat-ten-nejlepsi-prave-pro-vas-98820