Nejhorší sáčkové čaje ze supermarketu. Češi si je dávají každý den ke snídani a neví, co v nich je

Hrnek horkého čaje patří v mnoha rodinách k ránu stejně samozřejmě jako rozsvícení světla v kuchyni. Sáček se hodí do vody a málokdo zkoumá, co se v hrnku vlastně louhuje. Laboratorní testy to zjistily za vás.
Ranní zvyk, který sdílí většina domácností
Podle průzkumu agentury Ressolution Group pro MediaGuru.cz z roku 2023 pije čaj alespoň jednou denně šest z deseti Čechů. Téměř polovina těch, kdo čaj pijí, si ho dopřává právě ke snídani.
Devět z deseti pijáků čaje přitom sahá po porcovaných sáčcích a sypaný čaj kupuje jen menšina.
Přečtěte si také: Nejhorší ovocné jogurty ze supermarketu. Češi je dávají i dětem a nevědí, co se do nich přidává Místo celých lístků drobná drť
Při zpracování se čajové lístky třídí přes síta podle velikosti. Nejcennější jsou celé listy, zatímco nejmenší úlomky, kterým se v oboru říká fannings a nejjemnějším z nich prach, patří k nejnižším jakostem. Právě tahle drť plní většinu běžných sáčků.
Běžné porcované sáčky plní hlavně nejjemnější úlomky lístků, které patří k nejnižším jakostem čaje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Drť pustí barvu i sílu velmi rychle, a proto se hodí tam, kde má být šálek hotový za chvíli.
Černý čaj: stopy postřiků skoro všude
Německý spotřebitelský časopis Öko-Test nechal na podzim 2023 v laboratoři prověřit 24 černých čajů. Laboratoř v nich dohromady našla 12 různých pesticidů a polovina z nich se v EU nesmí při pěstování používat. Herbicid glyfosát měl každý čaj z konvenčního pěstování.
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Měřily se suché lístky, ze kterých do nálevu přejde nejspíš jen část, a všechny nálezy zůstaly daleko pod limity. Časopis proto mluví o stopovém množství, které člověka akutně neotráví. Souběh několika pesticidů v těle ale věda zatím zkoumala jen okrajově.
Ve dvou čajích se navíc objevily pyrrolizidinové alkaloidy, jedovaté látky z plevelů nechtěně přimíchaných do sklizně, a to v množství přes polovinu zákonného limitu.
Zimní čaje v polském testu
Na zimní čaje se letos v únoru zaměřila polská organizace Pro-Test. Devět populárních zahřívacích čajů z polských obchodů pro ni prověřila laboratoř státního institutu ve Skierniewicích. Nejvíc látek, celkem 15 různých pesticidů, obsahoval polský Herbapol Zimní tajemství a čtyři další čaje jich měly mezi deseti a čtrnácti.
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V pěti čajích včetně Herbapolu laboratoř zachytila v EU zakázaný insekticid chlorpyrifos. Patří mezi ně malinový čaj se skořicí a černým pepřem od Loydu s 11 pesticidy a také čaj Lord Nelson s příchutí medu a citronu z vlastní značky Lidlu, v němž laboratoř napočítala 13 pesticidů.
Co na to Lidl a které čaje obstály
Polský Lidl reagoval, že pro takové směsi zákon limity nestanoví a výrobek předpisy splňuje. Zároveň oznámil, že tento čaj dál prodávat neplánuje. Český Lidl v březnu podle mluvčí Ivety Barabášové uvedl, že polská zjištění prověřuje a čaje vlastních značek na rezidua pesticidů pravidelně testuje.
Nejlépe obstály Lipton Chai se skořicí a Teekanne Zimní punč, u kterých laboratoř zachytila stopy jediného pesticidu. Složení variant z českých regálů se může lišit.
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Öko-Test Pro-Test Země Německo Polsko Kdy podzim 2023 letos v únoru Testované čaje 24 černých čajů 9 zimních zahřívacích čajů Nalezené pesticidy dohromady 12 různých látek v jednom čaji 15, ve čtyřech dalších 10 až 14 Látky zakázané v EU polovina nalezených pesticidů se v EU nesmí při pěstování používat insekticid chlorpyrifos v pěti čajích Proč zrovna ovoce?
Ovocná složka čajových směsí často pochází ze zbytků, které zůstanou po lisování džusů. Jsou to jádra, slupky a zbytky dužiny, ve kterých se podle Pro-Testu mohou rezidua postřiků koncentrovat nejvíc, a vysušení je neodstraní.
Odborníci z Pro-Testu upozorňují hlavně na chlorpyrifos. Látka zasahuje do přenosu signálů v nervové soustavě. Nejcitlivější jsou na ni děti, jejichž mozek se teprve vyvíjí, a odborníci proto doporučují obezřetnost i u nízkého příjmu.
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Otázkou je i samotný sáček. Některé jsou vyrobené z nylonu, jiné z PET nebo polypropylenu. Vědci z kanadské McGillovy univerzity zjistili, že jediný plastový sáček ve vodě těsně pod bodem varu uvolní miliardy mikroskopických částic.
Novější studie Autonomní univerzity v Barceloně porovnala tři materiály. Nejvíc částic pouštěly sáčky z polypropylenu, výrazně méně papírové z celulózy a nejméně nylonové. V laboratoři navíc pozorovala, jak částice pronikají do buněk lidského střeva. Dopady na zdraví zatím nikdo s jistotou nezná a vědci volají po dalším výzkumu.
Jak si vybrat čaj s klidnějším svědomím Bio označení: v ekologickém pěstování jsou syntetické postřiky zakázané, takže čaj nese menší riziko reziduí. Sypaný čaj se sítkem: obejdete tak plastový sáček a dostanete větší kusy lístků místo drti. Pozor na plastové sáčky: pokud u nich zůstanete, počítejte s tím, že podle obou studií uvolňují do nálevu mikroskopické částice plastu. Přečtěte si také: Nejhorší bagety ze supermarketu. Češi je kupují denně a netuší, z čeho je těsto
Zdroje: https://www.mediaguru.cz/caj-pije-denne-60-cechu-voli-hlavne-teekanne-a-loyd, https://pro-test.pl/testy/pestycydy-w-herbatach-owocowych/, https://finanse.wp.pl/pestycydy-w-herbacie-oto-tlumaczenie-lidla-7256403349662080a, https://www.rmf24.pl/aktualnosci-twoje-zdrowie-fm/news-rozgrzewasz-sie-herbatkami-mamy-goraca-informacje,nId,8067085, https://www.oekotest.de/essen-trinken/Schwarze-Tees-im-Test-Viele-Tees-sind-mit-Problemstoffen-belastet_106563_1.html, https://packaginginsights.com/news/teabags-microplastics-nanoplastics-health-study-herb.html, https://cnn.iprima.cz/jeden-cajovy-sacek-uvolni-do-napoje-14-miliard-plastovych-castecek-skodi-lidskemu-zdravi-366297, https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_leaf_grading, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/642142-miluji-je-tisice-cechu-v-cajich-ze-supermarketu-nasli-zakazane-chemikalie