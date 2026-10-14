Nejhorší ryby ze supermarketu. Češi je pořád kupují a netuší, co je v nich obsaženo

V mrazicím boxu lákají levné filety bez kostí, v chladicím pultu svítí oranžové tyčinky do salátu a o kus dál leží tuňákové steaky. Všechno vypadá jako zdravá večeře. U části rybích výrobků si ale domů nesete hlavně vodu, škrob nebo přísady, které na obalu hledá jen málokdo.
Většina z nich vás neotráví. Háček bývá v tom, kolik za ně zaplatíte a co z nich vaše tělo nakonec opravdu získá.
Kilo filetů, ve kterém je čtvrtina vody
Mražené ryby chrání tenká ledová krusta, které se říká glazura. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) obvykle tvoří zhruba desetinu hmotnosti výrobku a brání tomu, aby maso při přepravě vyschlo. Inspektoři ale v laboratořích narazili i na balení, kde led tvořil 40 % hmotnosti, a často to na obalu vůbec nestálo.
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V roce 2011 to v praxi ověřili odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. V laboratoři rozmrazili pangasové filety od tří různých firem, které na etiketě shodně přiznávaly pětinu přidané vody. Úbytek hmotnosti přitom vyšel zhruba na 18 až 30 %, u dvou ze tří vzorků tedy víc, než sliboval obal. U nejhoršího vzorku tak z kilového balení odteklo skoro 300 gramů vody, kterou zákazník zaplatil stejně draze jako rybu.
Kdo měřil Co uváděl obal Co se ukázalo SZPI při kontrolách v laboratořích údaj o ledu často vůbec nestál na obalu led tvořil 40 % hmotnosti balení Mendelova univerzita v Brně (2011), filety pangase od tří firem shodně 20 % přidané vody po rozmrazení zmizelo zhruba 18 až 30 % hmotnosti
Voda navíc nemusí zůstat jen na povrchu. Výrobci ji do svaloviny vážou pomocí polyfosfátů nebo směsí soli a kyseliny citronové. Inspektoři SZPI přitom opakovaně odhalili polyfosfáty i ve výrobcích, kde ve složení chyběly nebo jejich množství překračovalo povolený limit.
Přečtěte si také: Stylistka varuje: tahle 1 věc vás přidá 10 let. Většina žen po 50 ji nosí každý den Pangas je levný a bez kostí, omega-3 v něm ale skoro nenajdete
Pangas je sladkovodní sumec, kterého ve velkém chovají farmy v povodí Mekongu, především ve Vietnamu. Lidé ho mají rádi, protože nemá kosti a nepáchne rybinou. Jeho maso je ovšem chudé na tuk, a proto v něm skoro nenajdete omega-3 mastné kyseliny, kvůli kterým se ryby v jídelníčku doporučují. Když se pangas porovná s kaprem nebo s mořskými rybami, v obsahu živin vychází hůř.
Obavy z chemických látek jsou dnes menší než před lety. Každá zásilka do Evropské unie potřebuje veterinární osvědčení a prochází hraniční kontrolou. Dodávky s rezidui veterinárních léčiv se v minulosti zachytávaly a stahovaly z trhu, přičemž počet takových případů postupně klesá.
Přečtěte si také: Tuhle barvu po 60 nenoste. Zvýrazní vrásky a dělá šedou pleť Krabí tyčinky, ve kterých chybí krabí maso
Oranžové tyčinky do salátu à la krab mají s krabem společné jen vzhled a příchuť. Základem je surimi, tedy jemně umletá hmota z vykostěných ryb se světlým masem, v praxi hlavně z tresky. Oranžovou barvu získávají tyčinky až přidaným barvivem. Krabí příchuť přitom bývá vyrobená z korýšů a ve složení se objevuje i vaječný bílek, takže alergici by měli etiketu číst pozorně.
Krabí tyčinky se vyrábějí z rybí hmoty surimi doplněné škrobem, barvivem a dalšími přísadami. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kolik surimi tyčinky obsahují, prozradí složení. U běžných výrobků se jeho podíl pohybuje zhruba mezi třetinou a polovinou hmotnosti. Zbytek tvoří například:
pšeničný škrob, voda, řepkový olej, cukr, sůl, sójová bílkovina, fosforečnany. Přečtěte si také: Ani džíny, ani legíny. Češky po 60 letos na podzim nosí 1 kousek, který zeštíhlí a omladí
Chutnat mohou dobře, plnohodnotnou porci ryby ale nenahradí.
Tuňák a mečoun mohou obsahovat víc rtuti
Velké dravé ryby mají jiný problém. Stojí na konci potravního řetězce, a tak se v jejich těle během života hromadí metylrtuť. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) proto doporučuje těhotným a kojícím ženám, ženám plánujícím těhotenství a malým dětem, aby nedávaly přednost mečounovi a tuňákovi a střídaly co nejvíce druhů ryb. Český Státní zdravotní ústav řadí mezi rizikovější druhy také žraloka.
Většina dospělých přitom ryby z jídelníčku vyřazovat nemusí, protože rtuť pro ně při běžné konzumaci ryb zdravotní riziko nepředstavuje. Pokud patříte do některé z citlivějších skupin a nevíte si rady, poraďte se se svým lékařem.
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U mražených ryb porovnejte celkovou hmotnost balení s čistou hmotností ryby bez glazury. Rozdíl ukazuje, kolik platíte za led. Ve složení se vyplatí hledat přidanou vodu a polyfosfáty, které na sebe vodu vážou.
Kdo chce z ryb získat hlavně omega-3, udělá lépe, když místo pangase vybere tučnější mořskou rybu. Pangas tuto roli v jídelníčku nezastane.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/rady-pro-konkretni-druhy-potravin-maso-a-masne-vyrobky-na-co-si-dat-pozor-pri-nakupu-ryb-a-vodnich-zivocichu.aspx, https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/040318, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-rtut-v-nekterych-rybach-muze-skodit-zdravi-40149496, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-ji-jedi-ve-velkem-za-nizkou-cenou-teto-ryby-se-skryva-nechutna-pravda, https://www.rohlik.cz/1387646-vici-surimi-tycinky, https://www.ferpotravina.cz/clanky/pangase-na-talir-nebo-rovnou-do-kose, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/pangasius-ryba-zdravi-srovnani/, https://www.vyzivaspol.cz/pangas-nebo-pangasius-rybi-druh-sirici-se-nasimi-kuchynemi/