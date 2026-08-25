Nejhorší rozpustná káva ze supermarketu. Češi ji pijí každý den a neví, co v ní všechno je

Ranní rituál milionů Čechů vypadá stejně. Lžička hnědých granulí do hrnku, zalít vroucí vodou a je hotovo. Rozpustná káva je rychlá, levná a nepotřebuje k ní žádné vybavení. Málokdo se ale zastaví nad tím, co se mu vlastně v hrnku rozpouští. A právě u těch nejlevnějších variant ze supermarketového regálu by leckoho ta odpověď zaskočila.
Co se ve skutečnosti rozpouští ve vašem hrnku
Rozpustná a instantní káva jsou jen dvě slova pro totéž. Vzniká tak, že se z pražených zrn připraví silný výluh, ten se zbaví vody a zůstane prášek nebo granule, které si doma znovu rozpustíte. Zní to nevinně, jenže háček je v surovině. Pro levné instantky se běžně sahá po nejlacinějších zrnech, nejčastěji po robustě, a o jejich původu se spotřebitel nedozví skoro nic. Na obalu bývá nanejvýš údaj, jestli jde o arabiku, nebo robustu.
Sušení navíc kávu připraví skoro o všechno původní aroma. Výrobci proto vůni do granulí dodávají zpět uměle, pomocí aromat a plynů. Většina té ranní vůně nad hrnkem tak pochází z dodaných látek a se samotnými praženými zrny už má společného jen málo.
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U nejlacinějších káv se objem a cena řeší na úkor kvality. Zrna se sbírají hromadně, takže se do jedné dávky dostanou zralé, nezralé i poškozené plody dohromady a nikdo je pak ručně nepřebírá.
U nejlevnějších směsí slouží silné, tmavé pražení hlavně jako šikovná zástěrka. Dokáže zamaskovat plesnivá, nedozrálá i jinak poškozená zrna a chuť celé dávky srovná do jedné výrazné hořkosti. Rozšířená představa, že čím hořčejší káva, tím je silnější a lepší, přitom neplatí. Hořká chuť tak často prozrazuje spálenou a nevytříděnou surovinu.
Akrylamid, neviditelná přísada z pražení
Ať koupíte instantku jakoukoli, jednu látku dostanete pokaždé. Při pražení za vysokých teplot vzniká akrylamid, který se řadí mezi karcinogeny. Objevuje se i v hranolkách, chipsech nebo pečivu, takže není výsadou kávy. Problém instantní kávy je v tom, že ho obsahuje zhruba dvojnásobek oproti klasické pražené.
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Než ale šálek odsunete stranou, patří sem i druhá strana mince. Jde stále o stopová množství, která se u běžné spotřeby drží v mezích evropských limitů a zdravému člověku by uškodit neměla.
Sáčky 3v1: kávy je v nich jako šafránu
Zvláštní kapitolou jsou oblíbené sáčky 3v1 a různé ochucené varianty. V nich tvoří samotná káva jen menšinu obsahu. Většinu zabírají:
cukr a glukózový sirup, sušené mléko nebo jeho rostlinné náhražky, ztužený tuk, řada přídatných látek. Přečtěte si také: Nejhorší salám z českých supermarketů. Češi ho dávají dětem do svačiny a netuší, co v něm je
Blíž mají takové nápoje ke slazenému dezertu než k šálku poctivé kávy.
Kdo od instantky navíc čeká pořádné nakopnutí, může být zklamaný i jinak. Kofeinu bývá v šálku rozpustné kávy obvykle 30 až 90 miligramů. Překapávaná káva se přitom drží výš, mezi 70 a 140 miligramy. Přestože robusta jako surovina obsahuje kofeinu víc, do finálního šálku instantky ho nakonec projde méně.
Jak z regálu vybrat lepší instantku
Dobrá zpráva je, že i mezi rozpustnými kávami se dá vybírat. Vyplatí se hledat:
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Objevují se už i instantky z výběrových zrn, byť za výrazně vyšší cenu.
Mezi rozpustnými kávami se dá vybírat, rozhoduje složení a původ zrn, které výrobce uvádí na obalu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejde o to přestat pít rozpustnou kávu ze dne na den. Než ale příště sáhnete po nejlevnějším balení v regálu, vyplatí se aspoň otočit obal a přečíst si, co v něm doopravdy je. Pár korun ušetřených na ceně se totiž často schová do horší chuti a lacinější suroviny.
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Zdroje: https://www.kavamonro.cz/proc-je-prumyslova-kava-skodliva-pravda-o-instantni-a-komoditni-kave, https://www.ireceptar.cz/zdravi/instantni-kava-zdravi.html, https://www.bunacafe.cz/magazin/o-kave/arabika-versus-robusta, https://www.healthjam.cz/potraviny/instantni-kava-davka-akrylamidu-v-kazdem-salku, https://www.lazenskakava.cz/proc-nepit-instatni-kavu/