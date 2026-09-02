Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi si je kupují každý den a ani neví, co obsahují

Rohlík hodí do košíku skoro každý, kdo projde supermarketem. Bere se jako samozřejmost, kterou nemá cenu řešit. Mezi jedním a druhým kouskem přitom bývá propastný rozdíl a málokdo tuší, co se do běžného pečiva dostane. Cedulka, která to napovídá, visí u regálu přímo před očima. Skoro nikdo ji nečte.
Co se do rohlíku dostane kromě mouky a vody
Poctivý rohlík si vystačí s pěti věcmi. Mouka, voda, droždí, sůl a kousek tuku. Tolik teorie. V průmyslové pekárně, která plní regály řetězců, bývá skutečný seznam surovin výrazně delší.
Aby těsto pěkně kynulo, drželo tvar a nezačalo tvrdnout hned druhý den, přidávají se do něj takzvané zlepšující přípravky. Patří sem enzymy rozkládající škrob, které zpomalují stárnutí střídky, emulgátory jako lecitin nebo látky řady E472 pro vláčnost a někdy i kyselina askorbová, tedy éčko E300, po které je lepková síť pevnější a pečivo se pěkně nadzvedne. U baleného trvanlivého pečiva navíc bývají konzervanty proti plísni.
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Nic z toho není zakázané ani tajné a u baleného pečiva musí být všechny složky vypsané včetně E-kódů. U nebaleného rohlíku ze zásobníku ale málokdo tuší, kolik pomocných látek za jeho měkkostí stojí.
Proč velká část pečiva přijede do obchodu z mrazáku
Spousta pečiva se dnes do obchodu nedostane od pekaře za rohem, ale z mrazicího boxu. Rozpeky a rozmrazované kousky tvoří v českých prodejnách zhruba pětinu až čtvrtinu nabídky. Prodejna takové pečivo jen dopeče nebo rozmrazí.
Zhruba pětina až čtvrtina pečiva v českých prodejnách přijede zmrazená a v obchodě se jen dopeče nebo rozmrazí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A právě mražení je jeden z důvodů, proč seznam přísad narůstá. Při šokovém zmrazení se v těstě tvoří drobné ledové krystalky, které by hotový výrobek po rozmražení rozmočily. Aby se tomu zabránilo, přidávají se látky vázající vodu, například E466 neboli karboxymethylcelulóza. Samotná přítomnost éček ale ještě neznamená, že je pečivo škodlivé.
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Rozeznat čerstvé pečivo od rozmrazeného jde přitom během vteřiny. Obchody totiž mají ze zákona povinnost u nebaleného pečiva viditelně uvést, o jaký typ jde. Když kousek prošel mrazákem už hotový, musí u něj být napsáno „rozmrazeno“. Když se v prodejně teprve dopékal ze zmrazeného polotovaru, patří k němu tento údaj. Označení „čerstvé“ patří výhradně pečivu, které se od vytažení z trouby neocitlo v mrazáku a k zákazníkovi doputuje nejpozději do jednoho dne.
Háček je v tom, že cedulky bývají titěrné a schované u ceny, takže je většina lidí přehlédne. Dodržování hlídá Státní zemědělská a potravinářská inspekce a špatné značení bere jako klamání spotřebitele.
Sůl, na kterou se u pečiva zapomíná
Když se řekne nezdravé pečivo, většina lidí si vybaví tuk nebo bílou mouku. Tichým problémem je ale sůl. Rohlík jí obsahuje víc, než by člověk čekal, a mezi výrobky panují obrovské rozdíly.
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V jednom nezávislém testu běžných rohlíků se obsah soli mezi kousky lišil násobně. Zatímco ten nejmírnější měl necelý gram soli na sto gramů, u nejslanějšího naměřili víc než čtyřnásobek a jeho přesolená chuť část hodnotitelů odradila. Sůl je přitom něco, čeho Češi v jídelníčku dlouhodobě přijímají víc, než je zdrávo. U jednoho rohlíku to nevypadá dramaticky, u tří denně se to ale sčítá.
Jak poznat lepší rohlík a proč není nutné panikařit
Rohlík není žádný strašák. „Klasický bílý rohlík sám o sobě není nezdravý,“ uvedla pro Kupi.cz výživová poradkyně Anna Doležalová. Podle ní nerozhoduje jeden konkrétní výrobek, ale celková skladba jídelníčku a hlavně to, s čím pečivo jíte.
Éčka v pečivu navíc procházejí schvalováním a v povoleném množství podle odborníků neškodí. Přídatné látky se ostatně dostávají i do „čerstvého“ pečiva, takže rozdíl mezi ním a rozpekem nebývá tak velký, jak se traduje.
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Pokud přesto chcete vybírat lépe, pomůže pár návyků:
U baleného pečiva si přečtěte složení a dejte přednost kratšímu seznamu bez dlouhé řady E-kódů. Všímejte si cedulek u regálu. Kdo touží po delším zasycení a chce víc vlákniny, sáhne po žitném nebo celozrnném pečivu, jen pozor na tmavé pečivo, jehož barva pochází spíš z karamelu než z celozrnné mouky. A nejjistější zůstává rohlík z poctivé pekárny nebo upečený doma, kde přesně víte, co v něm je.
Které konkrétní rohlíky dopadají v testech nejhůř, najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42657-tloustne-se-po-rohliku, https://www.vitalia.cz/clanky/rozpecene-versus-cerstve-pecivo/, https://www.testypotravin.cz/testy/test-psenicnych-rohliku, http://www.agris.cz/clanek/163387/zlepsujici-pripravky-pri-vyrobe-peciva, https://www.rohlik.cz/tema/konec-hodnoceni-ecek, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/levny-rohlik-vyhral/