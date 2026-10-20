Nejhorší párky z českých supermarketů. Češi je dávají dětem k snídani a netuší, co v nich je

Ráno bývá málo času a teplý párek s rohlíkem patří k nejrychlejším snídaním, které dítě sní bez odmlouvání. Hodně rodičů navíc sahá po balení s veselým obrázkem a věří, že výrobek určený dětem bude šetrnější. Laboratorní test, který letos v létě zveřejnila spotřebitelská organizace dTest, ukázal, že tahle představa nemusí platit. A ani údaj o mase na přední straně obalu nemusí odpovídat tomu, co je uvnitř.
Dětský obrázek na obalu soli neubere
Spotřebitelská organizace poslala do laboratoře 15 balení vídeňských párků různých velikostí, koupených v kamenných obchodech i přes internet. Na každých 100 gramů připadaly u většiny z nich zhruba 2 gramy soli. Ani párečky Bilbo s dětským obalem z řady nevybočily a soli měly zhruba stejně jako párky pro dospělé.
Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby dospělý snědl za den nejvýš 5 gramů soli. Podle propočtu dTestu z toho dvojice párků k snídani ubere skoro polovinu. Hygienici přitom dětem od jednoho do tří let doporučují jen 2 gramy denně, čtyřletým až šestiletým 3 gramy a dětem od sedmi do deseti let 4 gramy.
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Předškolák tak může mít většinu svého denního přídělu soli za sebou dřív, než dorazí do školky. A podle hygieniků předškoláci a školáci v Česku solí přijímají třikrát až čtyřikrát víc, než by měli.
Věk Doporučené denní množství soli Kdo to doporučuje 1 až 3 roky 2 g hygienici 4 až 6 let 3 g hygienici 7 až 10 let 4 g hygienici dospělý člověk 5 g (denní maximum) Světová zdravotnická organizace Dětské párečky vedly v dusitanech
Nejvíc dusitanů ze všech patnácti vzorků obsahovaly právě párečky Bilbo, což dTest ve své tiskové zprávě nazval zarážejícím. Povolenou hranici přitom nepřekročil žádný z testovaných párků, i když laboratoř dusitany našla ve všech. Výrobci uzenin po nich sahají, aby byl výrobek bezpečný a měl růžovou barvu.
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Na gril se růžové párky nehodí. Z dusitanů v nich mohou za některých okolností vznikat nitrosaminy, které působí karcinogenně, upozorňuje šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová. Dusitany se navíc objevily i tam, kde by je člověk podle obalu nehledal. Párek s označením „bez éček“ je obsahoval také, jen v menším množství, a podle dTestu se do něj nejspíš dostaly z rostlinných výtažků, které nahrazují běžný konzervant.
Růžové párky s dusitany se na gril nehodí, za některých okolností z nich mohou vznikat zdraví škodlivé nitrosaminy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Obal sliboval 90 procent masa, laboratoř našla 76
Procento masa je údaj, podle kterého se párky v regálu porovnávají nejsnáz. U sedmi párků z patnácti ale laboratoř vypočítala nižší podíl, než jaký výrobce deklaroval. Na balení Poctivých vídeňských párků od Kosteleckých uzenin stojí 90 % masa, laboratoř v nich napočítala jen zhruba 76 %. Tak velký rozdíl mezi obalem a skutečností neměl v testu žádný jiný výrobek. „Výrazné rozdíly považujeme za klamání spotřebitele,“ uvedla v tiskové zprávě dTestu Hoffmannová.
Stejný problém měly i některé privátní značky velkých obchodních řetězců. Které konkrétní výrobky to byly, se dočtete ve zdrojích uvedených pod článkem.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje seniorky před 1 chybou s ofinou. Přidává 10 let a dělá ji většina žen po 60 Kolik masa musí mít párek podle zákona
Vyhláška č. 69/2016 Sb., která upravuje požadavky na maso a masné výrobky, stanovuje, že vídeňský párek musí obsahovat nejméně 55 % masa. Strojně oddělené maso, kterému se říká separát, do něj výrobce přidat nesmí. Zákonné minimum splnily všechny testované párky a separát laboratoř nenašla v žádném. Jeden výrobek ale obsahoval drůbeží bílkovinu, kterou by zákazník ve složení na obalu hledal marně.
Jiná pravidla platí pro drůbeží vídeňské párky, ve kterých vyhláška drůbeží separát povoluje. U kuřecích a krůtích párků se proto vyplatí hledat ve složení slova „strojně oddělené maso“. Kdo podle názvu čeká párek z vepřového i hovězího, může se také splést. Vyhláška tuhle tradiční směs nepožaduje, takže se jako vídeňské prodávají párky s dost odlišnou recepturou.
V drůbežích vídeňských párcích vyhláška povoluje strojně oddělené maso, proto se ho vyplatí hledat ve složení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Párek k snídani raději jen občas
Ministerstvo zdravotnictví v doporučeních pro jídelníčky na dětských táborech řadí párky a další uzeniny mezi potraviny, které mají na talíř přijít jen výjimečně. Vadí mu hodně tuku, soli i přídatných látek a z hlediska výživy je hodnotí jako nepřínosné. K snídani tam ministerstvo uvádí třeba kaši s ovocem nebo pečivo se sýrem či vajíčkem a pokud má být maso, pak šunku s podílem masa aspoň 90 %.
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Když už párky v košíku skončí, vyplatí se vzít do ruky dvě balení a porovnat je. Procento masa výrobci obvykle uvádějí hned na přední straně a sůl na 100 gramů najdete v nutriční tabulce, takže srovnání zabere jen pár vteřin.
Výběr výrobků provedla redakce, kompletní test všech výrobků a všechny testované parametry najdete
zde.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/46890-test-videnskych-parku, https://bezpecnostpotravin.cz/dtest-test-videnskych-parku-2026/, https://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/solit.pdf, https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2022/07/Desatero-zasad-pro-sestavovani-jidelnicku-na-detskem-tabore.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-69, https://www.dtest.cz/clanek-12411/dtest-videnske-parky-casto-neobsahuji-tolik-masa-kolik-uvadeji-vyrobci