Nejhorší mražené dorty z českých supermarketů. Češi je kupují celé rodině, ale neví, co v nich všechno je

V mrazicím boxu supermarketu leží za méně než sto korun dort, který zasytí celou rodinu. Vypadá lákavě, děti ho milují a v košíku skončí skoro sám. Málokdo ale otočí krabičku a přečte si, z čeho se ten sváteční moučník doopravdy skládá. Právě tam se skrývá rozdíl mezi poctivým dezertem a levnou náhražkou.
Místo smetany voda a laciný tuk
Nízkou cenu klasického polárkového nebo nanukového dortu drží hlavně voda a levný rostlinný tuk. Smetana v základu často chybí úplně. Otočte krabičku a u těch nejlevnějších dortů vás zaskočí hned první tři položky: pitná voda, glukózo-fruktózový sirup a rostlinný tuk. Suroviny se na etiketě řadí sestupně podle hmotnosti, takže čeho je v seznamu uvedeno nejdřív, toho je ve výrobku nejvíc.
Pravá smetanová chuť tím pádem chybí. Nahrazuje ji směs vody, levného tuku a hlavně vzduchu, dobarvená a dochucená tak, aby připomínala dezert z cukrárny. Skutečné suroviny jako smetana, mléko nebo tvaroh se u těchto dortů objevují až někde vzadu, pokud vůbec.
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Rostlinné tuky se do mražených krémů dávají proto, že jsou levné a dobře drží tvar. V praxi jde nejčastěji o palmový, palmojádrový nebo kokosový tuk, který má vysoký podíl nasycených mastných kyselin. Ty bychom podle výživových doporučení měli spíš omezovat.
Ještě větší pozor si zaslouží polevy. Čokoládové a kakaové polevy na mražených dezertech bývají zdrojem trans mastných kyselin, které v těle zvyšují hladinu takzvaného zlého LDL cholesterolu a pojí se s vyšším rizikem nemocí srdce a cév. Ve složení je poznáte podle formulace částečně ztužený rostlinný tuk. Odbornice na výživu Jana Dostálová v poradně Společnosti pro výživu upozornila, že „hlavně polevy […] obsahují nevhodné tuky.“ U dortu, který z rodinného talíře mizí po velkých porcích, se tyhle drobnosti sčítají rychle.
Zákonný název řekne víc než obrázek na krabičce
Nejspolehlivější vodítko nabízí zákonný název výrobku, mnohem víc než veselá fotka dortu na přední straně krabičky. Vyhláška o mražených krémech rozlišuje několik skupin a každá má svá pravidla. Smetanový mražený krém musí mít nejméně 8 procent mléčného tuku a nesmí do něj přijít žádný rostlinný tuk, u mléčného stačí 2,5 procenta. Jakmile ale na obalu stojí mražený krém s rostlinným tukem, je jasné, že smetanu nahradily lacinější suroviny.
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Pravidla pro tyto skupiny přehledně shrnuje následující tabulka:
Kategorie Co znamená podle vyhlášky Smetanový mražený krém nejméně 8 procent mléčného tuku, žádný rostlinný tuk Mléčný mražený krém stačí 2,5 procenta mléčného tuku Mražený krém s rostlinným tukem smetanu nahradily lacinější suroviny
Zbystřit se vyplatí i u cukru. Výrobci ho často rozepíšou na několik položek, třeba zvlášť cukr, zvlášť glukózo-fruktózový sirup a zvlášť glukózu, aby ani jedna z nich nestála v seznamu příliš vysoko a dort nepůsobil tak sladce, jak ve skutečnosti je.
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Levné dorty umí klamat i objemem. Při výrobě se do směsi našlehá spousta vzduchu, takže se objem u průmyslových výrobků klidně zvedne o víc než sto procent. U dvou podobně velkých krabiček proto srovnávejte radši gramáž než údaj v mililitrech.
Našlehaný vzduch nafoukne objem dortu i o víc než sto procent a křiklavé barvy obvykle prozradí syntetické barvivo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podezřele působí i křiklavé barvy. Sytě růžová nebo zářivě žlutá obvykle prozradí syntetické barvivo, zatímco poctivější výrobci sáhnou po přírodních koncentrátech, třeba z mrkve, papriky nebo bezinek. Dobrým vodítkem je i délka etikety. Dlouhý seznam plný položek, kterým není rozumět, znamená víc technologických výpomocí než pár základních surovin za sebou.
Na co koukat u mrazicího boxu
Kvalitu prozradí i stav balení. Deformovaná krabička, námraza nebo velké ledové krystaly napovídají, že dort už jednou roztál a byl znovu zmražený, což zákon zakazuje a bezpečnosti ani chuti to nepřidá. Před vložením do košíku se hodí zkontrolovat teplotu v mrazicím boxu a datum minimální trvanlivosti.
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A pokud chcete rodinu pohostit něčím poctivějším, hledejte na prvních místech složení smetanu, mléko nebo tvaroh a vyhněte se výrobkům, které začínají vodou, sirupem a tukem. O něco vyšší cena tady většinou opravdu znamená víc skutečné suroviny na talíři.
Zdroje: https://www.ferpotravina.cz/clanky/pruvodce-svetem-zmrzlin-jak-poznat-kvalitu-a-vyznat-se-ve-slozeni, https://www.szpi.gov.cz/clanek/zmrzlina.aspx, https://jidelny.cz/encyklopedie/tuky-ve-vyzive-nejen-deti-1-cast/, https://www.vyzivaspol.cz/palmojadrovy-tuk/, https://www.vitalia.cz/clanky/serial-o-zmrzline-pravda-o-vanilkovych-nanucich/